क्रिकेट

दिल्ली के लिए खेलेंगे विराट कोहली, BCCI के इस नियम की वजह से हुए मजबूर

Delhi One Day Team: दिल्ली ने विजय हजारे ट्रॉफी के लिए अपनी संभावित टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें विराट कोहली और ऋषभ पंत जैसे स्टार खिलाड़ियों का नाम शामिल है।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 11, 2025

Virat Kohli Records

भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने 52वां वनडे शतक लगाया। (Photo- EspnCricInfo)

टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत दिल्ली के लिए विजय हजारे ट्रॉफी खेलते हुए नजर आएंगे। गुरुवार को दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने घरेलू वनडे टूर्नामेंट के लिए संभावित खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी। दिल्ली की टीम विजय हजारे ट्रॉफी में D ग्रुप में है, जहां वह पहले मुकाबले में 24 दिसंबर को आंध्र से भिड़ेगी। इस ग्रुप में गुजरात, सौराष्ट्र और ओडिशा की टीमें भी शामिल हैं।

क्या है BCCI का नियम?

विराट कोहली और ऋषभ पंत आने वाली विजय हजारे ट्रॉफी के लिए दिल्ली की ओर से खेलते नजर आएंगे। कोहली ने इस महीने की शुरुआत में कन्फर्म कर दिया था कि वह दिल्ली के लिए उपलब्ध रहेंगे। कोहली और पंत की मौजूदगी से दिल्ली का बैटिंग ऑर्डर मजबूत नजर आएगा। दरअसल, BCCI ने नियम बनाया है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले भारतीय खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट में तब खेलना होगा, जब वे इंटरनेशनल मैच नहीं खेल रहे हों।

गुरुवार को दिल्ली ने 50 संभावित खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की। इसमें विराट कोहली और ऋषभ पंत का नाम नहीं हैं, क्योंकि दोनों खिलाड़ियों ने पहले ही विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली की ओर से खेलने की पुष्टी कर दी थी।

50 संभावित खिलाड़ियों की लिस्ट

देव लाकड़ा, दिविज मेहरा, युगल सैनी, सुजल सिंह, रजनीश दादर, अमन भारती, गोविंद मित्तल, सुमित बेनीवाल, शुभम दुबे, केशव डबास, राहुल चौधरी, समर्थ सेठ, शिवम त्रिपाठी, अनमोल शर्मा, शिवम गुप्ता, लक्ष्य थरेजा, मनन भारद्वाज, रौनक वाघेला, मयंक गुसाईं, केशव आर सिंह, लक्ष्मण, दिवांश रावत, प्रणव राजवंशी, प्रांशु विजयरन, सिद्धांत शर्मा, गगन वत्स, वंश बेदी, राहुल गहलोत, विशाल राय, समर्थ सिंह, सनत सांगवान, आयुष सिंह, सुमित माथुर, संपूर्ण त्रिपाठी, विवेक तिवारी, ऋतिक शौकीन, तेजस बरोका, सक्षम शर्मा, देव दुबे, शिवम शर्मा, रोहित यादव, अनिरुद्ध चौधरी, विशांत भाटी, प्रणव पंत, पंकज जसवाल, अजय गुलिया, सिद्धांत बंसल, विकास सोलंकी, दिविज प्रकाश और सूर्यकांत चौहान।

