दूसरे वनडे में साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया को दी शिकस्त, जानें कौन रहा हार का सबसे बड़ा गुनहगार

इन दोनों के अलावा अभिषेक शर्मा ने 17 और अक्षर पटेल ने 21 रन की पारी खेली। तिलक वर्मा ने शानदार अर्धशतक जड़ा और हार्दिक पंड्या के साथ मिलकर टीम को उम्मीद दी। हालांकि 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर जीत की उम्मीदें तब टूट गईं, जब हार्दिक 20 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद जितेश शर्मा ने 17 गेंदों में 27 रन बनाए। तिलक वर्मा एक छोर संभाले रहे, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे, जिससे टीम इंडिया की जीत की उम्मीदें भी धुंधली होती गईं। 19वें ओवर की पहली गेंद पर शिवम दुबे के आउट होते ही विकेटों की झड़ी लग गई और 162 रन पर पूरी टीम ढेर हो गई। तिलक वर्मा ने 34 गेंदों में 62 रन की पारी खेली, जिसमें 5 छक्के शामिल थे।