दूसरे वनडे में साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया को दी शिकस्त, जानें कौन रहा हार का सबसे बड़ा गुनहगार

भारत बनाम साउथ अफ्रिका (फोटो- IANS)
IND vs SA 2nd T20 Score and Update 2025: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मुल्लांपुर में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में मेहमान टीम ने 51 रन से शानदार जीत हासिल की। पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका ने 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 213 रन बनाए। क्विंटन डीकॉक ने 90 रनों की शानदार पारी खेली। 214 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम सिर्फ 162 रन पर ढेर हो गई और 51 रन से मुकाबला हार गई। इस जीत के साथ साउथ अफ्रीका ने 5 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी हासिल कर ली है।
इस हार के सबसे बड़े जिम्मेदार रहे टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल। 214 रन के कठिन लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को पहला झटका शुभमन गिल के रूप में लगा, जो खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद जब पारी को संभालने की जरूरत थी, तभी कप्तान सूर्या 4 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो गए। दोनों बल्लेबाज लंबे समय से बड़ी पारी खेलने के लिए जूझ रहे हैं। इस मुकाबले में भी दोनों का फ्लॉप शो जारी रहा और इसका खामियाजा टीम को हारकर भुगतना पड़ा।
इन दोनों के अलावा अभिषेक शर्मा ने 17 और अक्षर पटेल ने 21 रन की पारी खेली। तिलक वर्मा ने शानदार अर्धशतक जड़ा और हार्दिक पंड्या के साथ मिलकर टीम को उम्मीद दी। हालांकि 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर जीत की उम्मीदें तब टूट गईं, जब हार्दिक 20 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद जितेश शर्मा ने 17 गेंदों में 27 रन बनाए। तिलक वर्मा एक छोर संभाले रहे, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे, जिससे टीम इंडिया की जीत की उम्मीदें भी धुंधली होती गईं। 19वें ओवर की पहली गेंद पर शिवम दुबे के आउट होते ही विकेटों की झड़ी लग गई और 162 रन पर पूरी टीम ढेर हो गई। तिलक वर्मा ने 34 गेंदों में 62 रन की पारी खेली, जिसमें 5 छक्के शामिल थे।
इसस पहले साउथ अफ्रीका पहले बल्लेबाजी करने उतरी। रीजा हेनरिक्स और क्विंटन डीकॉक ने पहले 4 ओवर में 38 रन जोड़ दिए। 5वें ओवर की पहली गेंद पर रीजा 8 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती का शिकार बने। इसके बाद डीकॉक ने कप्तान एडेन मार्करम के साथ मिलकर पारी संभाली और दूसरे विकेट के लिए 47 गेंदों में 83 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की। मार्करम 26 गेंदों में 29 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद डीकॉक ने डेवाल्ड ब्रेविस के साथ तीसरे विकेट के लिए 35 रन जोड़े। वह 90 रन बनाकर रनआउट हुए। उनकी 46 गेंदों की इस विस्फोटक पारी में 7 छक्के और 5 चौके शामिल थे। दक्षिण अफ्रीका ने 16.1 ओवर में 160 रन बना लिए थे।
इसके बाद डोनोवन फरेरा ने डेविड मिलर के साथ पांचवें विकेट के लिए 53 रन की नाबाद साझेदारी करते हुए टीम को 213 के विशाल स्कोर तक पहुंचाया। टीम इंडिया की ओर से वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट चटकाए। अक्षर पटेल को भी 1 सफलता मिली। इसके अलावा अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 54 रन लुटाए, जबकि जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 45 रन दिए। अर्शदीप ने एक ओवर में 13 गेंदें फेंकीं, जिनमें 7 वाइड शामिल थीं।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग