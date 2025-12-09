पिता ने ऐसा क्या कहा कि दिग्गज क्रिकेटर की बेटी ने दे दी चेतावनी, कहा- पिता मानने से इनकार कर दूंगी

बता दें कि एशेज सीरीज 2025-26 की शुरुआत से पहले ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर मैथ्यू हेडन ने कहा था कि अगर इस सीरीज में जो रूट एक भी शतक नहीं लगा पाएंगे, तो वह मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में कपड़े उतारकर दौड़ेंगे। हालांकि, जो रूट ने दूसरे टेस्ट में ही सैकड़ा जड़ दिया। ब्रिस्बेन के गाबा में खेले गए टेस्ट की पहली पारी में जो रूट ने 206 गेंदों में 15 चौके और 1 छक्के की मदद से 138 रन की नाबाद पारी खेली। हालांकि, इस मुकाबले में इंग्लैंड हार गई थी। इस शतक ने मैथ्यू हेडन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और उनका सपना अधूरा रह गया।