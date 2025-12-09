पिता ने ऐसा क्या कहा कि दिग्गज क्रिकेटर की बेटी ने दे दी चेतावनी, कहा- पिता मानने से इनकार कर दूंगी

ग्रेस हेडेन और सारा तेंदुलकर (फोटो- Grace Hayden)
The Ashes Series 2025-26: इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट सीरीज खेली जाए और विवाद न हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। एशेज सीरीज 2025-26 में अब तक दो मैच खेले जा चुके हैं और दोनों में कंगारुओं ने जीत हासिल की है। दूसरे मैच के बाद मैथ्यू हेडन की बेटी ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया, जिसने क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी। दरअसल, मैथ्यू हेडन की बेटी ने अपने पिता को चेतावनी दी है और कहा है कि अगर उन्होंने ऐसा किया, तो वह उन्हें पिता मानने से इनकार कर देंगी। चलिए जानते हैं, क्या है पूरा मामला।
बता दें कि एशेज सीरीज 2025-26 की शुरुआत से पहले ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर मैथ्यू हेडन ने कहा था कि अगर इस सीरीज में जो रूट एक भी शतक नहीं लगा पाएंगे, तो वह मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में कपड़े उतारकर दौड़ेंगे। हालांकि, जो रूट ने दूसरे टेस्ट में ही सैकड़ा जड़ दिया। ब्रिस्बेन के गाबा में खेले गए टेस्ट की पहली पारी में जो रूट ने 206 गेंदों में 15 चौके और 1 छक्के की मदद से 138 रन की नाबाद पारी खेली। हालांकि, इस मुकाबले में इंग्लैंड हार गई थी। इस शतक ने मैथ्यू हेडन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और उनका सपना अधूरा रह गया।
दूसरी ओर, इंग्लैंड क्रिकेट टीम की फैन और स्पोर्ट्स प्रेज़ेंटर ग्रेस हेडन ने एक वीडियो जारी कर अपने पिता को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर लिखा, "रूट ने कई लोगों को वह दृश्य देखने से बचा लिया।" ग्रेस ने एक वीडियो जारी किया और कहा, "मैं शुक्रगुजार हूं कि रूट ने शतक जड़ा। यह मेरे जीवन में पहली बार था कि मैं किसी इंग्लिशमैन (इंग्लैंड के क्रिकेटर) से चाहती थी कि वह एशेज सीरीज में अच्छा करे।"
उन्होंने कहा, "रूट, मैं आपको अपने दिल की गहराइयों से शुक्रिया कहना चाहती हूं। अगर मेरे पिता ने दोबारा ये बातें कहीं कि वह बिना कपड़ों के घूमेंगे, तो मैं उन्हें पिता मानने से इनकार कर दूंगी।"
