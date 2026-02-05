Vaibhav Sooryavanshi बनेंगे U19 वर्ल्ड कप के सिक्सर किंग! फाइनल में इतने छक्के मारते ही रच देंगे इतिहास

Vaibhav Sooryavanshi Record: भारत ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल-2 में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही भारतीय टीम ने 311 रनों के टारगेट को हासिल करते हुए इतिहास रच दिया। यह अंडर-19 वर्ल्ड कप में चेज किया गया सबसे बड़ा लक्ष्‍य है। अब टीम इंडिया की खिताबी भिड़ंत 6 फरवरी को हरारे में ही इंग्‍लैंड से होगी, जिसमें वैभव सूर्यवंशी के पास इतिहास रचते हुए सिक्‍सर किंग बनने का सुनहरा मौका है।