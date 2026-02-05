Birthday Special: स्विंग का जादूगर! भुवनेश्वर कुमार ने लॉर्ड्स में 12 साल पहले दिलाई थी ऐतिहासिक जीत, भारत ने ऐसे तोड़ा था इंग्लैंड का गुरूर

17 जुलाई 2014 को लॉर्ड्स में खेले गए इस टेस्ट में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 295 रन बनाए। स्कोर कम होने के बावजूद भारतीय गेंदबाजों ने पहली पारी में कमाल दिखाया। भुवनेश्वर कुमार ने 31 ओवर में 10 मेडन के साथ 6 विकेट लेकर इंग्लैंड को 319 रनों पर रोक दिया। उनकी स्विंग से अंग्रेजी बल्लेबाज पूरी तरह बेबस नजर आए। दूसरी पारी में भारतीय बल्लेबाजों ने धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी करते हुए 342 रन बनाए। इंग्लैंड की दूसरी पारी 223 रन पर सिमट गई और भारत ने 95 रनों से यह ऐतिहासिक मैच जीत लिया।