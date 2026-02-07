Pak vs Ned Match Weather Report: पाकिस्तान-नीदरलैंड्स मैच में आज भारी बारिश के आसार, मैच के साथ धुल सकती हैं पाक की उम्मीदें

Pak vs Ned Match Weather Report: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज आज शनिवार 7 फरवरी से होने जा रहा है। इसका पहला मुकाबला सुबह 11 बजे से पाकिस्‍तान और नीदरलैंड के बीच कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड में खेला जाएगा। यह वही जगह है, जहां टूर्नामेंट से पहले कई मैच बारिश की वजह से रद्द हो चुके हैं। इतना ही नहीं, यहां पाकिस्‍तान का वार्म-अप मैच भी बारिश से धुल गया था। इसी तरह आज भी मैच के दौरान भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। अगर, ऐसा हुआ तो पाकिस्‍तान की टीम के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं।