England captain Thomas Rew on Vaibhav Sooryavanshi: अंडर-19 वर्ल्ड कप-2026 के खिताबी मुकाबले में इंग्लैंड को भारत के खिलाफ हरारे स्पोर्ट्स क्लब में शुक्रवार को 100 रन से हार का सामना करना पड़ा है। वैभव सूर्यवंशी ने महज 80 गेंदों पर 15 चौके और 15 छक्‍कों की सहायता से 175 रनों की धमाकेदार पारी खेलते हुए मैच को एकतरफा भारत के पक्ष में कर दिया। इंग्लैंड की टीम उनसे खौफजदा नजर आ रही थी। इंग्लिश कप्तान थॉमस रेव ने 14 वर्षीय सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की तारीफ करते हुए बताया कि जब वह क्रीज पर थे तो उनकी टीम को समझ नहीं आ रहा था कि कहां गेंदबाजी करें?