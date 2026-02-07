वह किसी से नहीं डरता… भारत को छठा U19 वर्ल्ड कप खिताब जिताने वाले वैभव सूर्यवंशी के पिता का बड़ा बयान

Vaibhav Sooryavanshi: U19 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत ने वैभव सूर्यवंशी के महज 80 गेंदों पर 15 चौके और 15 छक्‍कों की मदद से 175 रनों की धमाकेदार पारी के दम पर 100 रनों से शानदार जीत दर्ज की है। वैभव की इस तूफानी पारी के बाद पूरा देश खुशी से झूम उठा। वहीं, सूर्यवंशी का परिवार ने जमकर जश्‍न मनाया। मैच के बाद वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी ने उन बुनियादी गुणों के बारे में बताया, जो उनके विचार से एक टीनएजर को ऐसी रात में असामान्य रूप से सहज बनाते हैं, जब ज़्यादातर लोग घबरा जाते हैं। उन्‍होंने कहा कि फाइनल में आपने जो शांति देखी, वह आज नहीं मिली, यह हमेशा से थी।