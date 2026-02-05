पाकिस्तान पर कोई एक्शन नहीं ले सकता ICC! कॉन्ट्रेक्ट के इस क्लॉज का PCB ने दिया हवाला, नहीं खेलेगा भारत से मैच

ऐसा कदम अब तक कभी नहीं उठाया गया है। 1996 वर्ल्ड कप में जब ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज़ ने श्रीलंका जाने से इनकार किया था, तब न तो उन पर कोई कार्रवाई हुई और न ही उनके राजस्व हिस्से में कटौती की गई। 2003 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने अपनी सरकार के निर्देश पर ज़िम्बाब्वे का दौरा नहीं किया था। उसी टूर्नामेंट में न्यूज़ीलैंड ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए नैरोबी जाने से इनकार कर दिया था। 2009 वर्ल्ड टी20 के दौरान भी जब इंग्लैंड ने ज़िम्बाब्वे के खिलाड़ियों को वीज़ा देने से मना कर दिया था, तब इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था।