क्या विपक्षी टीमों ने ढूंढ ली है वैभव सूर्यवंशी की कमजोरी, U19 वर्ल्ड कप में हर बार एक ही पैटर्न में फेंक रहे विकेट

Vaibhav Sooryavanshi weakness: वैभव सूर्यवंशी अंडर-19 वर्ल्ड कप में भले ही बड़ी पारी नहीं खेल पा रहे हैं, लेकिन वह अपने बल्ले से धमाल मचा रहे हैं। वह अब तक 6 मैचों की 6 पारियों में 44 के औसत और 147.49 के स्‍ट्राइक रेट से 264 रन बना चुके हैं। इस टूर्नामेंट में उनके बल्‍ले से 15 छक्‍के आए हैं, जो सबसे ज्‍यादा हैं। उन्‍होंने ने बुधवार को अफगानिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में में भी 68 रनों की तूफानी पारी खेली। वह जिस तरह से खेल रहे थे, उसे देखकर लग रहा था कि वह शतक जड़ेंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। वह नूरीस्‍तानी उमरजई की बाउंसर अपना विकेट गंवा बैठे। यह पहली बार नहीं था, जब वह शॉट बॉल बाउंसर आउट हुए। इस टूर्नामेंट में चौथी बार था, जिसे देखकर माना जा रहा है कि बाउंसर उनकी कमजोरी है और विपक्षी गेंदबाज लगातार इसी कमजोरी को निशाना बना रहे हैं। आइये आपको भी बताते हैं कि इस वर्ल्‍ड कप में वह कब-कब बाउंसर पर आउट हुए हैं?