Suryakumar Yadav ने T20 वर्ल्ड कप में रचा इतिहास, एक झटके में तोड़े रोहित-विराट और युवराज सिंह के रिकॉर्ड

Suryakumar Yadav T20i Records: भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 के अपने पहले मैच में यूएसए के खिलाफ 29 रनों से शानदार जीत दर्ज की है। एक समय 76 पर 6 विकेट गिरने के बाद मैच भारत के हाथ से निकलता नजर आ रहा था, लेकिन कप्तान सूर्यकुमार यादव ने महज 49 गेंदों पर 10 चौके और 4 छक्‍कों के दम पर 84 रनों नाबाद विस्‍फोटक पारी खेलते हुए स्‍कोर को 160 के पार पहुंचाते हुए मैच जिताने में अहम भूमिका निभाई। इस शानदार पारी के लिए उन्‍हें प्‍लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। इसके साथ ही उन्‍होंने टी20 वर्ल्‍ड कप में इतिहास रचते हुए युवराज सिंह का वर्षों पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया।