मुंबई की रणजी ट्रॉफी की उम्मीदों को बड़ा झटका, अब इस भारतीय स्टार बल्लेबाज को कराया गया अस्पताल में भर्ती

सरफराज मुंबई के मिडिल ऑर्डर में एक अहम खिलाड़ी हैं। इस घरेलू सीजन में अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखने वाले थे, लेकिन उनकी राह में एक रुकावट आ गई है। 28 वर्षीय खान सीनियर टीम में लगातार वापसी का प्रयास कर रहे हैं। रणजी ट्रॉफी के इस सीजन में अब तक उन्‍होंने 53.63 के औसत से 429 रन बनाए हैं और शायद कर्नाटक के खिलाफ मैच में नहीं खेल पाएंगे। इस बीच कर्नाटक टीम में टेस्ट ओपनर केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल की कप्तानी में खेलेंगे, जिन्होंने हाल ही में पंजाब के खिलाफ अपनी टीम के लिए सीजन बदलने वाली रन-चेज की थी।