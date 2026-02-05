5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

मुंबई की रणजी ट्रॉफी की उम्मीदों को बड़ा झटका, अब इस भारतीय स्टार बल्लेबाज को कराया गया अस्पताल में भर्ती

Sarfaraz Khan hospitalised: भारतीय स्‍टार बल्‍लेबाज सरफराज खान बुखार के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। माना जा रहा है कि वह कर्नाटक के खिलाफ मुंबई के रणजी ट्रॉफी क्वार्टर-फाइनल को मिस कर सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Feb 05, 2026

Sarfaraz Khan hospitalised

भारतीय बल्‍लेबाज ऋषभ पंत और सरफराज खान। (फोटो सोर्स: IANS)

Sarfaraz Khan hospitalised: मुंबई की रणजी ट्रॉफी की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। रिकॉर्ड रणजी ट्रॉफी चैंपियन मुंबई की टीम स्टार खिलाड़ियों से भरी कर्नाटक टीम के खिलाफ अपने क्वार्टर फाइनल मैच में सरफराज खान को मैदान में नहीं उतार पाएगी। ऐसा इसलिए है, क्योंकि मुंबई के बीकेसी ग्राउंड में होने वाले इस अहम मैच से ठीक पहले सरफराज खान वायरल बुखार से पीड़ित हैं। उन्‍हें उपचार के लिए एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

इस सीजन भी शानदार प्रदर्शन

सरफराज मुंबई के मिडिल ऑर्डर में एक अहम खिलाड़ी हैं। इस घरेलू सीजन में अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखने वाले थे, लेकिन उनकी राह में एक रुकावट आ गई है। 28 वर्षीय खान सीनियर टीम में लगातार वापसी का प्रयास कर रहे हैं। रणजी ट्रॉफी के इस सीजन में अब तक उन्‍होंने 53.63 के औसत से 429 रन बनाए हैं और शायद कर्नाटक के खिलाफ मैच में नहीं खेल पाएंगे। इस बीच कर्नाटक टीम में टेस्ट ओपनर केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल की कप्तानी में खेलेंगे, जिन्होंने हाल ही में पंजाब के खिलाफ अपनी टीम के लिए सीजन बदलने वाली रन-चेज की थी।

एमसीए ने नहीं की बाहर होने की पुष्टि

हालांकि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) ने अभी तक यह कन्फर्म नहीं किया है कि सरफराज क्‍वार्टर फाइनल से बाहर हो गए हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मुंबई की टीम को कप्तान शार्दुल ठाकुर और यशस्वी जायसवाल की वापसी से मजबूती मिली है। इससे मुंबई की टीम और भी मजबूत हो जाएगी। सिद्धेश लाड, जिन्होंने लगातार चार शतक लगाकर शानदार फॉर्म में हैं, इस सीजन में मुंबई की टीम के लिए रीढ़ की हड्डी रहे हैं।

कर्नाटक के खिलाफ क्‍वार्टर फाइनल के लिए मुंबई टीम

शार्दुल ठाकुर (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, मुशीर खान, सरफराज खान, सिद्धेश लाड, अखिल हरवाडकर, आकाश आनंद (विकेटकीपर), हार्दिक टैमोरे (विकेटकीपर), साईराज पाटिल, शम्स मुलानी, तनुष कोटियन, तुषार देशपांडे, मोहित अवस्थी, ओंकार तरमाले, दिव्यांश सक्सेना, सूर्यांश शेडगे।

