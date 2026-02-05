U19 World Cup: 10वीं बार फाइनल में पहुंची भारतीय टीम, अबतक जीत चुकी है इतने खिताब, जानें कैसा है रिकॉर्ड

भारतीय अंडर-19 टीम (PC: X@/BCCI)
India Record in U19 World Cup Final: जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में चल रहे आईसीसी अंडर-19 विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने एक ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए इस मुकाबले में भारत ने रिकॉर्ड चेज करते हुए 7 विकेट से शानदार जीत हासिल की और फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। फाइनल में भारतीय अंडर-19 टीम का सामना इंग्लैंड से होगा।
फाइनल मुकाबला 6 फरवरी को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। भारत अब तक अंडर-19 विश्व कप के 9 फाइनल में से 5 बार चैंपियन बन चुका है, जबकि 4 बार उपविजेता रहा है। अब यह टीम रिकॉर्ड छठा खिताब जीतने की दावेदार बनी हुई है। ऐसे में आइए एक नज़र डालते हैं टीम के अबतक के रिकॉर्ड पर।
साल 2000 में भारत ने श्रीलंका को फाइनल में हराकर पहली बार खिताब जीता था। इसके बाद भारत ने 2006 के फाइनल में पाकिस्तान से शिकस्त झेली। इसके बाद साल 2008 में भारत ने विराट कोहली की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की।
भारतीय टीम ने साल 2016 से सभी अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल खेले हैं। साल 2012 और 2018 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर खिताब जीता था, वहीं 2016 में वेस्टइंडीज और 2020 में बांग्लादेश के हाथों शिकस्त झेली। 2022 के वर्ल्ड कप में भारत इंग्लैंड को हराकर चैंपियन बना था। आखिरी बार 2024 में भारत, ऑस्ट्रेलिया से हारकर रनर-अप रहा था।
|साल
|विरोधी टीम
|रिजल्ट
|अंतर
|2000
|श्रीलंका
|जीत
|6 विकेट से
|2006
|पाकिस्तान
|हार
|38 रन से
|2008
|दक्षिण अफ्रीका
|जीत
|12 रन (D/L मेथड)
|2012
|ऑस्ट्रेलिया
|जीत
|6 विकेट से
|2016
|वेस्टइंडीज
|हार
|5 विकेट से
|2018
|ऑस्ट्रेलिया
|जीत
|8 विकेट से
|2020
|बांग्लादेश
|हार
|3 विकेट (D/L मेथड)
|2022
|इंग्लैंड
|जीत
|4 विकेट से
|2024
|ऑस्ट्रेलिया
|हार
|79 रन से
भारतीय टीम ने इस वर्ल्ड कप में खेले गए अपने सभी मुकाबलों में विरोधी टीम को मात दी है और बिना कोई मैच हारे फाइनल में प्रवेश किया है। फाइनल में भारत की भिड़ंत इंग्लैंड से होगी। लेकिन इस टक्कर में भारत को जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। टीम के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी अभी बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। इस मुकाबले में भी उनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी।
