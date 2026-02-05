U19 World Cup: 10वीं बार फाइनल में पहुंची भारतीय टीम, अबतक जीत चुकी है इतने खिताब, जानें कैसा है रिकॉर्ड

भारतीय टीम ने इस वर्ल्ड कप में खेले गए अपने सभी मुकाबलों में विरोधी टीम को मात दी है और बिना कोई मैच हारे फाइनल में प्रवेश किया है। फाइनल में भारत की भिड़ंत इंग्लैंड से होगी। लेकिन इस टक्कर में भारत को जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। टीम के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी अभी बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। इस मुकाबले में भी उनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी।