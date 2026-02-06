IND vs ENG U19 World Cup Final Live Telecast: छठा अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने उतरेगी टीम इंडिया, इतने बजे से शुरू होगा मैच, जानें कब, कहां और कैसे देखें मैच

India vs England, Final, Under 19 World Cup Live Streaming: अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 का फ़ाइनल मुक़ाबला पांच बार की चैम्पियन भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। यह मुक़ाबला जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। आयुष म्हात्रे और वैभव सूर्यवंशी जैसे स्टार खिलाड़ियों से भरी भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में रिकॉर्ड छठा खिताब जीतने के इरादे से उतरेगा। आइए जानते हैं कि आप कब कहां और कैसे देख सकते हैं अंडर 19 वर्ल्ड कप का फ़ाइनल मुक़ाबला।