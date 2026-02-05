T20 World Cup 2026: भारत के खिलाफ बॉयकॉट करने वाले पाकिस्तान का एक और मैच होगा रद्द! क्या 2 मैच खेलकर ही बाहर हो जाएगा पाक

T20 World Cup 2026: भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करने वाली पाकिस्‍तान टीम के लिए बुरी खबर आ रही है। अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है, वह पाकिस्तान टीम की मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं। रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्‍तान के एक और मैच रद्द हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो वह सिर्फ दो मैच ही खेल पाएगा। ऐसे में पाकिस्तान की टीम सुपर-8 में पहले ही बाहर हो सकती है, क्योंकि भारत के खिलाफ मैच छोड़ने पर उसे दो अंक गंवाने ही पड़ेंगे, जबकि एक और मैच में रद्द होने पर सिर्फ एक अंक मिलेगा। इस तरह वह अधिकतम पांच ही तक पहुंच पाएगा।