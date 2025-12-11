पाकिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाले मुक़ाबले के लिए भारतीय फैंस काफी उत्साहित हैं। एसीसी एमर्जिंग टीम एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत को हराया था। ऐसे में भारतीय टीम इस बार पाकिस्तान को हर हाल में हराना चाहेगा। इस मैच में म्हात्रे के अलावा 15 साल के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का जलवा भी दिखेगा। एशिया कप राइजिंग स्टार्स टी20 फॉर्मेट में खेला गया था। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि अब सूर्यवंशी वनडे फॉर्मेट में कैसा प्रदर्शन करते हैं।