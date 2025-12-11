अंडर 19 एशिया कप में भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान (Photo - BCCI/X)
India vs Pakistan Under 19 Asia cup 2025 Live Streaming: अंडर-19 एशिया कप 2025 का आगाज कल यानी 12 दिसंबर से होने जा रहा है। आयुष म्हात्रे की कप्तानी वाली भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 12 दिसंबर यानि कल यूएई के खिलाफ करेगी। इसके बाद, रविवार 14 दिसंबर को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से रोमांचक मुकाबला होगा। ये दोनों मैच दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड पर खेले जाएंगे।
पाकिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाले मुक़ाबले के लिए भारतीय फैंस काफी उत्साहित हैं। एसीसी एमर्जिंग टीम एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत को हराया था। ऐसे में भारतीय टीम इस बार पाकिस्तान को हर हाल में हराना चाहेगा। इस मैच में म्हात्रे के अलावा 15 साल के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का जलवा भी दिखेगा। एशिया कप राइजिंग स्टार्स टी20 फॉर्मेट में खेला गया था। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि अब सूर्यवंशी वनडे फॉर्मेट में कैसा प्रदर्शन करते हैं।
भारतीय टीम ग्रुप ए में पाकिस्तान, यूएई और मलेशिया के साथ मौजूद है। ग्रुप बी में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल की टीमें मौजूद हैं। मलेशिया से भारत 16 दिसंबर को दुबई के द सेवन्स में भिड़ेगा। इस टूर्नामेंट के सभी मुकाबले भारतीय समय अनुसार 10:30 पर शुरू होंगे। वहीं टॉस सुबह 10 बजे होगा।
ग्रुप ए: भारत, पाकिस्तान, मलेशिया, UAE
ग्रुप बी: बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल
अंडर-19 एशिया कप 2025 के प्रसारण का अधिकार सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है। आप सोनी स्पोर्ट्स के अलग-अलग चैनल पर हिंदी और इंग्लिश के अलावा देश की अन्य भाषाओं में कमेंट्री के साथ यह मैच देख सकते हैं। इसके अलावा इस सीरीज की लाइव-स्ट्रीमिंग भारत में सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर देखी जा सकती है। इसके अलावा आप मैच से जुड़ी खबरें, लाइव अपडेट्स और रिकॉर्ड्स www.patrika.com पर भी पढ़ सकते हैं।
वैभव सूर्यवंशी ने हाल ही में संपन्न एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट 2025 में बल्ले से धमाकेदार प्रदर्शन किया था। इस टी20 टूर्नामेंट में उन्होंने यूएई के खिलाफ मात्र 42 गेंदों पर 144 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 11 चौके और 15 छक्के शामिल थे। पूरे टूर्नामेंट में वैभव ने अपने खेल से सबको प्रभावित किया और टीम इंडिया ए के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया।
12 दिसंबर- बनाम UAE, आईसीसी एकेडमी, दुबई
14 दिसंबर- बनाम पाकिस्तान, आईसीसी एकेडमी, दुबई
16 दिसंबर- बनाम मलेशिया, द सेवन्स, दुबई
19 दिसंबर- पहला सेमीफाइनल (A1 vs B2), आईसीसी एकेडमी
19 दिसंबर- दूसरा सेमीफाइनल (B1 vs A2), द सेवन्स, दुबई
21 दिसंबर- फाइनल
आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा (उप-कप्तान), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), युवराज गोहिल, कनिष्क चौहान, खिलान ए. पटेल, नमन पुष्पक, डी. दीपेश, हेनिल पटेल, किशन कुमार सिंह (फिटनेस के अधीन), उधव मोहन और एरॉन जॉर्ज.
स्टैंडबाय खिलाड़ी: राहुल कुमार, जे हेमचूडेशन, बीके किशोर और आदित्य रावत.
