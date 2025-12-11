IND vs SA 2nd Pitch Report: हाई स्कोरिंग होगा मुक़ाबला, या स्पिनर होंगे हावी? बहुत अजीब है मुल्लांपुर की पिच, यहां पहली बार खेला जाएगा अंतरराष्ट्रीय टी20

11 दिसंबर 2025,

IND vs SA 2nd Pitch Report: हाई स्कोरिंग होगा मुक़ाबला, या स्पिनर होंगे हावी? बहुत अजीब है मुल्लांपुर की पिच, यहां पहली बार खेला जाएगा अंतरराष्ट्रीय टी20

मुल्लांपुर की पिच शुरुआत में बल्लेबाजों को मदद देती है और तेज आउटफील्ड की वजह से रन बनाने में आसानी होती है। हालांकि, मैच आगे बढ़ने के साथ स्पिन गेंदबाजों को सहायता मिलने लगती है, लेकिन ओस के कारण दूसरी पारी में गेंदबाजी करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 11, 2025

IND vs SA

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टी20 मुल्लांपुर में खेला जाएगा (Photo - EspnCricInfo)

India vs South Africa, 2nd T20 Pitch and Weather Report: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज मुल्लांपुर में खेला जाएगा। न्यू चंडीगढ़ में स्थित महाराजा यादविन्द्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में यह पहली बार है जब कोई अंतरराष्ट्रीय टी20 मुक़ाबला खेला जाएगा। दिसंबर की ठंड, धुंध से भरी चंडीगढ़ की हवा में परिस्थितियां कैसी होंगी यह एक बड़ा सवाल है।

मुल्लांपुर की पिच बहुत अजीब है

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में यह मैदान पंजाब किंग्स (PBKS) का होम ग्राउंड है। पिछले सीजन में में यहां कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिले थे। लेकिन यहां की पिच बहुत अजीब है, कभी चौकों-छक्कों की बरसात के साथ 200 से अधिक रन आसानी से बन जाते हैं, तो कभी लो-स्कोरिंग थ्रिलर देखने को मिलते हैं। कटक की अप्रत्याशित पिच का सामना करने के बाद दोनों टीमों को अब एक और अनजान चुनौती का इंतजार है।

दूसरी पारी में खिलाड़ियों को जाएगी दिक्कत

मुल्लांपुर की धुंध भरी हवा और ओस का असर दूसरी पारी में खिलाड़ियों के लिए गेंद पकड़ने में मुश्किलें पैदा कर सकता है। पिच शुरुआत में बल्लेबाजों को मदद देती है और तेज आउटफील्ड की वजह से रन बनाने में आसानी होती है। हालांकि, मैच आगे बढ़ने के साथ स्पिन गेंदबाजों को सहायता मिलने लगती है, लेकिन ओस के कारण दूसरी पारी में गेंदबाजी करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

भारत और दक्षिण अफ्रीका का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

दोनों टीमों के बीच अब तक 32 अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच खेले गए हैं, जिनमें भारत ने 19 में जीत हासिल की है, जबकि दक्षिण अफ्रीका 12 मैच जीत चुका है। एक मैच बेनतीजा रहा है। इन आंकड़ों से साफ है कि भारत का पलड़ा भारी है, लेकिन सीरीज में दक्षिण अफ्रीका की वापसी की कोशिश देखने लायक होगी।

मुल्लांपुर स्टेडियम का रिकॉर्ड

आईपीएल में इस मैदान पर अब तक 11 मैच खेले गए हैं, जिनमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 6 बार जीत दर्ज की है, जबकि चेज करने वाली टीम 5 बार सफल रही। टॉस जीतने वाली टीम ने 7 मौकों पर मैच अपने नाम किया, जबकि टॉस हारने वाली टीम 4 बार विजेता बनी।

यहां का सबसे टीम टोटल डोमेस्टिक क्रिकेट में जम्मू-कश्मीर का 238/2 अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ है, जबकि आईपीएल में मुंबई इंडियंस (MI) ने गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ 228 रन बनाए थे। इस मैदान पर सबसे छोटा टोटल कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने पिछले सीजन में बनाया था। जब पंजाब किंग्स के 112 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम 95 पर ऑलआउट हो गई थी। वहीं डोमेस्टिक क्रिकेट में मेघालय की टीम हरियाणा के खिलाफ मात्र 53 रन पर ढेर हो चुकी है।

मैदान पर औसत रन रेट 8.80 का है और पहली पारी का औसत स्कोर 169 रन रहा है। आईपीएल के अलावा यहां महिला टीम ने दो वनडे मैच खेले हैं, जो हाई-स्कोरिंग नहीं थे। कुल मिलाकर, यह मैदान संतुलित मुकाबले का गवाह बनता है, जहां टॉस और ओस की भूमिका अहम हो सकती है।

चंडीगढ़ के मौसम का हाल

12 दिसंबर 2025 को चंडीगढ़ में मौसम सामान्य रूप से सर्द और शुष्क रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 19 से 21°C के आसपास तथा न्यूनतम तापमान 6 से 8°C के बीच रहने की संभावना है। बारिश की कोई खास संभावना नहीं है, क्योंकि दिसंबर में मासिक औसत वर्षा मात्र 8 मिलीमीटर होती है और आमतौर पर केवल एक दिन ही बारिश होती है। आसमान अधिकांश समय साफ रहेगा, दिन में 8-9 घंटे धूप मिलेगी तथा हवा ठंडी रहेगी, खासकर रातें काफी ठंडी महसूस होंगी। ऐसे में मैच के दौरान तेज ठंड रहेगी, जो खिलाड़ियों की फिटनेस और रणनीति पर असर डाल सकती है। ठंडी हवाओं के कारण धुंध का भी खतरा बना रहेगा, जो दृश्यता को प्रभावित कर सकता है।

खबर शेयर करें:

