IND vs SA 2nd Pitch Report: हाई स्कोरिंग होगा मुक़ाबला, या स्पिनर होंगे हावी? बहुत अजीब है मुल्लांपुर की पिच, यहां पहली बार खेला जाएगा अंतरराष्ट्रीय टी20

12 दिसंबर 2025 को चंडीगढ़ में मौसम सामान्य रूप से सर्द और शुष्क रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 19 से 21°C के आसपास तथा न्यूनतम तापमान 6 से 8°C के बीच रहने की संभावना है। बारिश की कोई खास संभावना नहीं है, क्योंकि दिसंबर में मासिक औसत वर्षा मात्र 8 मिलीमीटर होती है और आमतौर पर केवल एक दिन ही बारिश होती है। आसमान अधिकांश समय साफ रहेगा, दिन में 8-9 घंटे धूप मिलेगी तथा हवा ठंडी रहेगी, खासकर रातें काफी ठंडी महसूस होंगी। ऐसे में मैच के दौरान तेज ठंड रहेगी, जो खिलाड़ियों की फिटनेस और रणनीति पर असर डाल सकती है। ठंडी हवाओं के कारण धुंध का भी खतरा बना रहेगा, जो दृश्यता को प्रभावित कर सकता है।