वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया इन 5 खामियों से परेशान, अब तक नहीं मिल पाया तोड़

Team India in T20 World Cup 2026: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही 5 टी20 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले से पहले सूर्यकुमार यादव ने बताया कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद से ही टीम इंडिया अगले संस्करण की तैयारी कर रही है। हालांकि, इस दौरान टीम इंडिया अपनी 5 खामियों को अब तक नहीं सुधार पाई है। अगर यही हाल रहा तो भारतीय टीम का खिताब जीतना मुश्किल हो जाएगा।
टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रोहित शर्मा और विराट कोहली के संन्यास के बाद इस फॉर्मेट में टीम इंडिया बड़ी ओपनिंग साझेदारी के लिए तरस गई है। अभिषेक शर्मा ने तो कई बार धमाल मचाया है, लेकिन गिल का फॉर्म बार-बार टीम इंडिया की बनती लय को बिगाड़ देता है। ऐसे में गिल की जगह संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा से ओपनिंग कराई जा सकती है। दोनों बल्लेबाज पहली गेंद से ही आक्रामक शॉट खेलने का दम रखते हैं और कई बार ऐसा करके भी दिखाया है।
संजू सैमसन को हटाकर शुभमन गिल से ओपनिंग कराने का फैसला अब तक काम नहीं आया है। इस बल्लेबाज ने टी20 वर्ल्ड कप के बाद 20 मुकाबले खेले हैं और सिर्फ दो अर्धशतक लगाए हैं। दोनों अर्धशतक जिम्बाब्वे के खिलाफ आए थे। 13 जुलाई 2024 के बाद से गिल के बल्ले से एक भी अर्धशतक तक नहीं निकला है। ऐसे में टीम मैनेजमेंट को जल्द ही इसका तोड़ ढूंढना होगा।
आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में 3 तेज गेंदबाज चुने जा सकते हैं, लेकिन अब तक यह तय नहीं हो पाया है कि वह तिकड़ी कौन है। मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी टीम से बाहर चल रहे हैं। जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह का खेलना तय माना जा रहा है, लेकिन इन दोनों के साथ तीसरा गेंदबाज कौन होगा? टी20 वर्ल्ड कप के शुरू होने में 2 महीने से भी कम समय बचा है। ऐसे में टीम इंडिया को कम से कम अपनी बॉलिंग लाइनअप तय करनी होगी।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया के विकेटकीपर-बल्लेबाजों की रेस में ऋषभ पंत, संजू सैमसन और जितेश शर्मा शामिल हैं। हालांकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज से पंत को बाहर कर दिया गया है। जितेश और संजू सैमसन में से किसी एक को वर्ल्ड कप की टीम में जगह मिल सकती है। टीम इंडिया को वर्ल्ड कप से पहले सिर्फ 9 मैच खेलने हैं, लेकिन वर्ल्ड कप के मैचों में विकेटकीपर कौन होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है।
सबसे बड़ी बात यह है कि क्या भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी प्लेइंग 11 तैयार कर ली है? क्योंकि सीरीज से पहले रिंकू सिंह को बाहर करना, जितेश शर्मा से विकेटकीपिंग कराना और शमी को अब तक नजरअंदाज करना, कहीं न कहीं मैनेजमेंट को कन्फ्यूज दिखा रहा है।
