वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया इन 5 खामियों से परेशान, अब तक नहीं मिल पाया तोड़

आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में 3 तेज गेंदबाज चुने जा सकते हैं, लेकिन अब तक यह तय नहीं हो पाया है कि वह तिकड़ी कौन है। मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी टीम से बाहर चल रहे हैं। जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह का खेलना तय माना जा रहा है, लेकिन इन दोनों के साथ तीसरा गेंदबाज कौन होगा? टी20 वर्ल्ड कप के शुरू होने में 2 महीने से भी कम समय बचा है। ऐसे में टीम इंडिया को कम से कम अपनी बॉलिंग लाइनअप तय करनी होगी।