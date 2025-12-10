10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया इन 5 खामियों से परेशान, अब तक नहीं मिल पाया तोड़

आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम खिताब डिफेंड करने के इरादे से उतरेगी, लेकिन अब तक टीम इंडिया की 5 सबसे बड़ी खामियां दूर नहीं हो पाई हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 10, 2025

Team india

भारत की टी20 टीम (फोटो- IANS)

Team India in T20 World Cup 2026: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही 5 टी20 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले से पहले सूर्यकुमार यादव ने बताया कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद से ही टीम इंडिया अगले संस्करण की तैयारी कर रही है। हालांकि, इस दौरान टीम इंडिया अपनी 5 खामियों को अब तक नहीं सुधार पाई है। अगर यही हाल रहा तो भारतीय टीम का खिताब जीतना मुश्किल हो जाएगा।

ओपनिंग रही है फ्लॉप

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रोहित शर्मा और विराट कोहली के संन्यास के बाद इस फॉर्मेट में टीम इंडिया बड़ी ओपनिंग साझेदारी के लिए तरस गई है। अभिषेक शर्मा ने तो कई बार धमाल मचाया है, लेकिन गिल का फॉर्म बार-बार टीम इंडिया की बनती लय को बिगाड़ देता है। ऐसे में गिल की जगह संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा से ओपनिंग कराई जा सकती है। दोनों बल्लेबाज पहली गेंद से ही आक्रामक शॉट खेलने का दम रखते हैं और कई बार ऐसा करके भी दिखाया है।

शुभमन गिल का नहीं चला है बल्ला

संजू सैमसन को हटाकर शुभमन गिल से ओपनिंग कराने का फैसला अब तक काम नहीं आया है। इस बल्लेबाज ने टी20 वर्ल्ड कप के बाद 20 मुकाबले खेले हैं और सिर्फ दो अर्धशतक लगाए हैं। दोनों अर्धशतक जिम्बाब्वे के खिलाफ आए थे। 13 जुलाई 2024 के बाद से गिल के बल्ले से एक भी अर्धशतक तक नहीं निकला है। ऐसे में टीम मैनेजमेंट को जल्द ही इसका तोड़ ढूंढना होगा।

बॉलिंग कॉम्बिनेशन पर सवाल?

आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में 3 तेज गेंदबाज चुने जा सकते हैं, लेकिन अब तक यह तय नहीं हो पाया है कि वह तिकड़ी कौन है। मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी टीम से बाहर चल रहे हैं। जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह का खेलना तय माना जा रहा है, लेकिन इन दोनों के साथ तीसरा गेंदबाज कौन होगा? टी20 वर्ल्ड कप के शुरू होने में 2 महीने से भी कम समय बचा है। ऐसे में टीम इंडिया को कम से कम अपनी बॉलिंग लाइनअप तय करनी होगी।

कौन होगा विकेटकीपर?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया के विकेटकीपर-बल्लेबाजों की रेस में ऋषभ पंत, संजू सैमसन और जितेश शर्मा शामिल हैं। हालांकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज से पंत को बाहर कर दिया गया है। जितेश और संजू सैमसन में से किसी एक को वर्ल्ड कप की टीम में जगह मिल सकती है। टीम इंडिया को वर्ल्ड कप से पहले सिर्फ 9 मैच खेलने हैं, लेकिन वर्ल्ड कप के मैचों में विकेटकीपर कौन होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है।

प्लेइंग 11 अब तक तय नहीं

सबसे बड़ी बात यह है कि क्या भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी प्लेइंग 11 तैयार कर ली है? क्योंकि सीरीज से पहले रिंकू सिंह को बाहर करना, जितेश शर्मा से विकेटकीपिंग कराना और शमी को अब तक नजरअंदाज करना, कहीं न कहीं मैनेजमेंट को कन्फ्यूज दिखा रहा है।

ये भी पढ़ें

रोहित-विराट के बीच लगी नंबर वन की रेस! दुनिया के टॉप 100 गेंदबाजों से भी बाहर हैं जसप्रीत बुमराह
क्रिकेट
Big Prediction for ODI World Cup 2027

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

T20 World Cup 2026

Published on:

10 Dec 2025 07:16 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया इन 5 खामियों से परेशान, अब तक नहीं मिल पाया तोड़

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

संजू सैमसन की दूसरे टी20 में होगी वापसी? देखें संभावित प्लेइंग 11

Team India
क्रिकेट

पहले टी20 के लिए हार्दिक पंड्या ने बनाया था खास प्लान

Hardik Pandya with Tilak Verma and Suryakumar
क्रिकेट

टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक बने बैटिंग कोच

Dinesh Karthik
क्रिकेट

संजू सैमसन को ड्रॉप करने का खुल गया राज़, जितेश ने बताई वजह

Sanju Samson
क्रिकेट

रोहित-विराट का दबदबा, वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में निकले सबसे आगे

Big Prediction for ODI World Cup 2027
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.