हार्दिक पंड्या के इस प्लान की वजह से टीम इंडिया को मिली जीत! ऑलराउंडर ने किया खुलासा

अपनी मानसिकता के बारे में बात करते हुए पंड्या ने कहा, "अपने पूरे करियर में मैंने अपनी टीम को पहले रखने की कोशिश की है, देश को पहले, जिस भी टीम के लिए मैं खेला हूं। यही मेरी सबसे बड़ी खासियत है और इसी ने हमेशा मेरी मदद की है। मुझे एक तरह से पता था कि केशव महाराज अक्षर पटेल की रेंज में गेंद नहीं डालेंगे। मैंने इसकी योजना इस तरह से नहीं बनाई थी कि अगर बॉल मेरे रेंज में आती, तो मैं उस पर शॉट खेलूंगा। उसने एक चांस लिया और मैंने एक चांस लिया। इस तरह की पिच पर मेरा चांस ज्यादा सोचा-समझा था, और यह काम आया। मुझे लगता है कि इससे हमें लय मिली, हमें मोमेंटम मिला, जिसका हमने फायदा उठाया।"