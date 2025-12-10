हार्दिक पंड्या के इस प्लान की वजह से टीम इंडिया को मिली जीत! ऑलराउंडर ने किया खुलासा

हार्दिक पंड्या के साथ सूर्या और तिलक (फोटो - IANS)
India vs South Africa T20: कटक के बाराबती स्टेडियम में खेले गए 5 टी20 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में, जब टीम इंडिया 104 रन पर 5 विकेट गंवा चुकी थी, तब हार्दिक पंड्या ने पारी संभाली और टीम को चुनौतीपूर्ण लक्ष्य तक पहुंचा दिया। इस पिच के हिसाब से यह बहुत बड़ा लक्ष्य तो नहीं था, लेकिन साउथ अफ्रीकी टीम 74 रन पर ही ढेर हो गई और भारत ने 101 रन से मुकाबला अपने नाम कर लिया। हार्दिक पंड्या को छोड़कर इस पिच पर ज्यादा देर कोई बल्लेबाजी नहीं कर सका।
इस मुकाबले में दुनिया के कई धुरंधर क्रिकेटर खेल रहे थे, जिसमें सूर्यकुमार यादव, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, एडेन मार्करम, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डीकॉक और ट्रिस्टन स्टब्स जैसे बल्लेबाज शामिल थे। हालांकि, जब हार्दिक बल्लेबाजी कर रहे थे, तो लग रहा था कि पिच अलग है। पंड्या की यह पारी प्रोटियाज टीम पर भारी पड़ी। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर ने बताया कि उनका क्या प्लान था और किस वजह से वह इतनी आसानी से रन बना पाए।
हार्दिक पंड्या ने कहा, "मुझे अपने शॉट्स पर भरोसा करना था। उसी समय, मुझे एहसास हुआ कि विकेट में थोड़ी जान थी। आपको थोड़ी हिम्मत दिखानी थी। यहां टाइमिंग के साथ खेलने की जरूरत थी, न कि ताकत के साथ। मैं जिस तरह से बैटिंग कर रहा था, उससे बहुत संतुष्ट था। मुझे लगता है कि पिछले छह या सात महीने फिटनेस के नजरिए से बहुत शानदार रहे हैं। मैं इसके पीछे की कड़ी मेहनत के बारे में ज्यादा बात नहीं करता।"
अपनी मानसिकता के बारे में बात करते हुए पंड्या ने कहा, "अपने पूरे करियर में मैंने अपनी टीम को पहले रखने की कोशिश की है, देश को पहले, जिस भी टीम के लिए मैं खेला हूं। यही मेरी सबसे बड़ी खासियत है और इसी ने हमेशा मेरी मदद की है। मुझे एक तरह से पता था कि केशव महाराज अक्षर पटेल की रेंज में गेंद नहीं डालेंगे। मैंने इसकी योजना इस तरह से नहीं बनाई थी कि अगर बॉल मेरे रेंज में आती, तो मैं उस पर शॉट खेलूंगा। उसने एक चांस लिया और मैंने एक चांस लिया। इस तरह की पिच पर मेरा चांस ज्यादा सोचा-समझा था, और यह काम आया। मुझे लगता है कि इससे हमें लय मिली, हमें मोमेंटम मिला, जिसका हमने फायदा उठाया।"
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग