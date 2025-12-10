10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika Logo

टेक्नोलॉजी

2025 में इंटरनेट पर पाकिस्तानियों ने क्या सर्च किया? AI की अंधी दौड़ के बीच इस भारतीय नाम का रहा जलवा

Google Year in Search 2025 Pakistan: पड़ोसी मुल्क में किस भारतीय का रहा जलवा? गूगल ने जारी की लिस्ट। AI और गैजेट्स के बीच इस एक नाम ने सबको पछाड़ा...पढ़िए पूरी खबर।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Dec 10, 2025

Google Year in Search 2025 Pakistan

Google Year in Search 2025 Pakistan (Image: Pexels)

Google Year in Search 2025 Pakistan: साल 2025 अब विदाई ले रहा है और जाते-जाते गूगल ने पाकिस्तान का इंटरनेट रिपोर्ट कार्ड दुनिया के सामने रख दिया है। पड़ोसी मुल्क में पूरे साल क्या ट्रेंड हुआ, इसकी लिस्ट काफी दिलचस्प है। वहां के लोग एक तरफ तो भविष्य की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक में उलझे रहे, तो दूसरी तरफ क्रिकेट के मैदान पर अपनी ही टीम के खिलाड़ियों से ज्यादा एक भारतीय युवा क्रिकेटर को खोजने में व्यस्त रहे।

अभिषेक शर्मा ने सबको पछाड़ा

खिलाड़ियों की कैटेगरी में सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा देखने को मिला है। अमूमन उम्मीद होती है कि पाकिस्तान में बाबर आजम या शाहीन अफरीदी ट्रेंड करेंगे, लेकिन 2025 में गूगल पर अभिषेक शर्मा का नाम सबसे ऊपर रहा है।

जी हां, इस भारतीय क्रिकेटर ने सर्च के मामले में हसन नवाज, इरफान खान नियाजी और साहिबजादा फरहान जैसे पाकिस्तानी क्रिकेटरों को भी पीछे छोड़ दिया है। सरहद पार किसी भारतीय खिलाड़ी के लिए ऐसी जिज्ञासा वाकई हैरान करने वाली है।

AI का बुखार और आईफोन की चमक

टेक्नोलॉजी की बात करें तो पाकिस्तान भी दुनिया के साथ कदम ताल करने की कोशिश में है। 2025 में वहां के लोगों ने गूगल के AI टूल जेमिनी (Gemini) को सबसे ज्यादा सर्च किया। बात यहीं नहीं रुकी, डीपसीक (DeepSeek), गूगल एआई स्टूडियो और एलन मस्क के ग्रोक (Grok) के बारे में भी जमकर पढ़ा गया।

गैजेट्स के शौकीनों के लिए iPhone 17 आकर्षण का केंद्र बना रहा। यह लिस्ट साफ इशारा करती है कि पाकिस्तानी युवा अब तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा है।

भारत-पाक मैच नहीं, ये मुकाबला रहा टॉप पर

हैरानी की एक और बात क्रिकेट सर्च में दिखी। आमतौर पर भारत बनाम पाकिस्तान मैच सबसे ज्यादा सर्च होता है लेकिन 2025 में पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका सीरीज ने बाजी मारी है। इसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग और एशिया कप का नंबर रहा है। हालांकि, भारत के साथ होने वाले मैचों का क्रेज पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और वो भी टॉप ट्रेंड्स में बने रहे।

बाढ़, ड्रामा और अजीबोगरीब सवाल

मनोरंजन की दुनिया में पाकिस्तानी ड्रामों का जलवा देखने को मिला है। शेर, जुड़वा और आस-पास जैसे टीवी शोज को लोगों ने खूब सर्च किया।

वहीं, लोकल न्यूज सेक्शन ने वहां की जमीनी हकीकत दिखाई है। लोग 'पंजाब सोशियो-इकोनॉमिक रजिस्ट्री' और 'कराची की बाढ़' जैसी खबरों से जूझते नजर आए। खाने-पीने के मामले में भी पाकिस्तानियों ने गूगल को बावर्ची बना दिया - टोफू से लेकर मटन तक, हर तरह की रेसिपीज ढूंढी गईं।

अंत में, कैसे करें (How-to) वाले सेक्शन ने वहां के लोगों की मासूमियत और चालाकी दोनों दिखाई। जहां कुछ लोग ई-चालान कैसे चेक करें पूछ रहे थे, वहीं कुछ की जिज्ञासा थी कि इंस्टाग्राम पर अनसेंट मैसेज कैसे देखें?

कुल मिलाकर, 2025 की यह सर्च रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान एक बदलाव के दौर से गुजर रहा है, जहां टेक्नोलॉजी और क्रिकेट का जुनून तो है ही, लेकिन भारतीय टैलेंट के लिए भी एक खास जगह है।

