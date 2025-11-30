Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

फैशन

Abhishek Sharma Net worth : 32 गेंद पर 100 रन… गजब हैंडसम है ये क्रिकेटर, 7M फॉलोअर्स, करोड़ों की कार

Abhishek Sharma Salary and Net worth : 25 वर्ष के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 32 गेंद पर शतक ठोक कर कमाल कर दिया है। आइए, जानते हैं कि अभिषेक शर्मा की संपत्ति कितनी है और ये IPL Fee और BCCI से कितनी सैलरी पाते हैं?

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Ravi Gupta

Nov 30, 2025

Abhishek Sharma Salary, Abhishek Sharma Net worth, Abhishek Sharma BCCI Salary, Abhishek Sharma cars photos,

क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की फाइल फोटो | Photo- instagram/abhisheksharma_4

Abhishek Sharma Net worth 2025 : कुछ भारतीय युवा क्रिकेटर मैदान पर मशीनगन की तरह रन की बौछार करते हैं। उनमें से एक हैं अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma)। पंजाब के बल्लेबाज और कप्तान अभिषेक शर्मा ने तूफानी शतक जड़कर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। ये ना रन बनाने में बल्कि फैन फॉलोइंग के मामले में भी आगे हैं। इंस्टाग्राम पर अभिषेक शर्मा को 7m से अधिक यूजर फॉलो करते हैं। साथ ही इनकी करोड़ों की संपत्ति है।

इसके अलावा करोड़ों की कार भी है। चलिए, अभिषेक शर्मा की सैलरी व संपत्ति (Abhishek Sharma Salary and Net worth) से लेकर लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में जानते हैं।

Abhishek Sharma Record 2025 | अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के एलिट ग्रुप सी का तीसरा मैच पंजाब और बंगाल के बीच हैदराबाद में चल रहा है। इस मैच में अभिषेक शर्मा ने महज 32 गेंद पर शतक मारा। बता दें, टी20 इतिहास का दूसरा सबसे तेज अर्धशतक भी अभिषेक ने इस मैच में बनाया है।

7M से अधिक फॉलोअर्स (Abhishek Sharma Instagram)

अभिषेक शर्मा इंस्टाग्राम एक्टिव रहने वाले क्रिकेटर्स में से एक हैं। इंस्टाग्राम पर 7.6m फॉलोअर्स (खबर लिखे जाने तक) हैं। साथ ही इनकी पोस्ट पर भी जमकर लाइक-कमेंट्स आते हैं।

हैंडसम हंक है अभिषेक शर्मा

हैंडसम युवा क्रिकेटर्स की बात की जाए तो विराट की तरह अभिषेक शर्मा भी टॉप लिस्ट में आते हैं। ये बात इनकी तस्वीरों को देखकर समझ आती है। इंस्टाग्राम पर कई तरह के लुक (एथनिक, वेस्टर्न) आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हर लुक में अभिषेक कमाल के दिखते हैं।

शॉर्ट हेयरस्टाइल और क्लीन शेव

अभिषेक शर्मा विराट की तरह ही तेजी से आगे बढ़ते दिख रहे हैं। लुक के मामले में भी ये विराट की तरह शॉर्ट हेयरस्टाइल रखते हैं। वहीं, विराट बियर्ड रखते हैं तो ये क्लीन शेव।

Abhishek Sharma Salary Net worth | अभिषेक की सैलरी और संपत्ति

अभिषेक शर्मा की अनुमानित संपत्ति, करीब 14-15 करोड़ बताई जाती है। सबसे अधिक इनकी कमाई इंडियन प्रीमियर लीग से है। आईपीएल 2025 सीजन के लिए सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें 14 करोड़ रुपये में रिटेन किया है। वहीं, बीसीसीआई (ग्रेड सी) की ओर से 1 करोड़ प्रतिवर्ष मिलता है। इसके अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए भी तगड़ी कमाई करते हैं।

अभिषेक शर्मा की कारें

अभिषेक शर्मा की लग्जरी कारअनुमानित कीमत
फेरारी पुरोसंगु₹10.5 करोड़
हवल एच9 एसयूवी₹25 लाख

बता दें, अभिषेक शर्मा के पास फिलहाल दो लग्जरी कार बताई जाती है। 10 करोड़ की कीमत वाली फेरारी पुरोसंगु की फोटो खुद अभिषेक ने इंस्टाग्राम पर शेयर की थी।

ये भी पढ़ें

Rinku Singh Engagement: रिंकू सिंह की होने वाली दुल्हनिया है वकील, यहां से की है पढ़ाई, संपत्ति है इतनी
लाइफस्टाइल
Rinku Singh Priya Saroj Wedding Date, Priya Saroj net worth, Priya Saroj education, Priya Saroj kaun hai,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

IPL 2025

IPL Update

Latest Cricket News

Updated on:

30 Nov 2025 12:46 pm

Published on:

30 Nov 2025 12:45 pm

Hindi News / Lifestyle News / Fashion / Abhishek Sharma Net worth : 32 गेंद पर 100 रन… गजब हैंडसम है ये क्रिकेटर, 7M फॉलोअर्स, करोड़ों की कार

बड़ी खबरें

View All

फैशन

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

2025 Fashion Guide: फैशनिस्टा अलर्ट! ट्रेंडी दिखना है? तो इन 10 पुराने लुक्स को आज ही बोलें टाटा-बायबाय

2025 fashion trends, latest fashion trends 2025, fashion forecast 2025,
फैशन

ताज पहुंचा मैक्सिको! फातिमा बनीं नई Miss Universe 2025, भारत की मनिका विश्वकर्मा स्टेज पर चमकीं इस स्थान पर

Miss Universe 2025, Manika Vishwakarma, Miss Mexico, beauty pageant, Thailand,
लाइफस्टाइल

Shah Rukh Khan Birthday: फिल्मों में बादशाह के 5 आइकॉनिक लुक्स, जो आज भी हैं सुपर कूल ट्रेंड

Shah Rukh Khan Birthday, 5 iconic looks of the King in films, which are still a super cool trend even today
लाइफस्टाइल

Best Of Aditi Rao Hydari Looks: Traditional look हो या Western look, अदिति राव के फैशन गेम को लेकर देखें 5 जबरदस्त लुक्स

Aditi Rao Hydari simple outfits, basic chic looks, understated elegance, minimalist wardrobe
फैशन

Akash Isha Ambani Birthday : इतने लाख की लाल गाउन में दिखीं ईशा अंबानी, जामनगर में अंबानी ट्विन्स का सेलिब्रेशन

Isha Ambani, Akash Ambani, Jamnagar, Bollywood stars,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.