Abhishek Sharma Net worth : 32 गेंद पर 100 रन… गजब हैंडसम है ये क्रिकेटर, 7M फॉलोअर्स, करोड़ों की कार

Abhishek Sharma Net worth 2025 : कुछ भारतीय युवा क्रिकेटर मैदान पर मशीनगन की तरह रन की बौछार करते हैं। उनमें से एक हैं अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma)। पंजाब के बल्लेबाज और कप्तान अभिषेक शर्मा ने तूफानी शतक जड़कर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। ये ना रन बनाने में बल्कि फैन फॉलोइंग के मामले में भी आगे हैं। इंस्टाग्राम पर अभिषेक शर्मा को 7m से अधिक यूजर फॉलो करते हैं। साथ ही इनकी करोड़ों की संपत्ति है।
इसके अलावा करोड़ों की कार भी है। चलिए, अभिषेक शर्मा की सैलरी व संपत्ति (Abhishek Sharma Salary and Net worth) से लेकर लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में जानते हैं।
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के एलिट ग्रुप सी का तीसरा मैच पंजाब और बंगाल के बीच हैदराबाद में चल रहा है। इस मैच में अभिषेक शर्मा ने महज 32 गेंद पर शतक मारा। बता दें, टी20 इतिहास का दूसरा सबसे तेज अर्धशतक भी अभिषेक ने इस मैच में बनाया है।
अभिषेक शर्मा इंस्टाग्राम एक्टिव रहने वाले क्रिकेटर्स में से एक हैं। इंस्टाग्राम पर 7.6m फॉलोअर्स (खबर लिखे जाने तक) हैं। साथ ही इनकी पोस्ट पर भी जमकर लाइक-कमेंट्स आते हैं।
हैंडसम युवा क्रिकेटर्स की बात की जाए तो विराट की तरह अभिषेक शर्मा भी टॉप लिस्ट में आते हैं। ये बात इनकी तस्वीरों को देखकर समझ आती है। इंस्टाग्राम पर कई तरह के लुक (एथनिक, वेस्टर्न) आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हर लुक में अभिषेक कमाल के दिखते हैं।
अभिषेक शर्मा विराट की तरह ही तेजी से आगे बढ़ते दिख रहे हैं। लुक के मामले में भी ये विराट की तरह शॉर्ट हेयरस्टाइल रखते हैं। वहीं, विराट बियर्ड रखते हैं तो ये क्लीन शेव।
अभिषेक शर्मा की अनुमानित संपत्ति, करीब 14-15 करोड़ बताई जाती है। सबसे अधिक इनकी कमाई इंडियन प्रीमियर लीग से है। आईपीएल 2025 सीजन के लिए सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें 14 करोड़ रुपये में रिटेन किया है। वहीं, बीसीसीआई (ग्रेड सी) की ओर से 1 करोड़ प्रतिवर्ष मिलता है। इसके अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए भी तगड़ी कमाई करते हैं।
|अभिषेक शर्मा की लग्जरी कार
|अनुमानित कीमत
|फेरारी पुरोसंगु
|₹10.5 करोड़
|हवल एच9 एसयूवी
|₹25 लाख
बता दें, अभिषेक शर्मा के पास फिलहाल दो लग्जरी कार बताई जाती है। 10 करोड़ की कीमत वाली फेरारी पुरोसंगु की फोटो खुद अभिषेक ने इंस्टाग्राम पर शेयर की थी।
