Abhishek Sharma Net worth : 32 गेंद पर 100 रन… गजब हैंडसम है ये क्रिकेटर, 7M फॉलोअर्स, करोड़ों की कार

Abhishek Sharma Net worth 2025 : कुछ भारतीय युवा क्रिकेटर मैदान पर मशीनगन की तरह रन की बौछार करते हैं। उनमें से एक हैं अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma)। पंजाब के बल्लेबाज और कप्तान अभिषेक शर्मा ने तूफानी शतक जड़कर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। ये ना रन बनाने में बल्कि फैन फॉलोइंग के मामले में भी आगे हैं। इंस्टाग्राम पर अभिषेक शर्मा को 7m से अधिक यूजर फॉलो करते हैं। साथ ही इनकी करोड़ों की संपत्ति है।