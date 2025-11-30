अभिषेक शर्मा ने 12 गेंद पर जड़ी फिफ्टी, मात्र इतनी गेंद पर जड़ा शतक, 315 के स्ट्राइक रेट से बनाए इतने रन

अभिषेक ने अपनी पारी में 52 गेंद पर 16 छक्के और आठ चौंकों की मदद से 148 रन बनाए। वे टी20 में सबसे तेज शतक लगाने के मामले में ऋषभ पंत के साथ संयुक्त रूप से दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। भारत के लिए टी20 में सबसे तेज शतक जड़ने का रिकॉर्ड उरविल पटेल के नाम है, जिन्होंने पिछले साल इसी टूर्नामेंट में त्रिपुरा के खिलाफ 28 गेंदों पर शतक ठोका था। उरविल पटेल इस साल भी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सर्विसेज के खिलाफ 31 गेंदों पर शतक ठोक चुके हैं।