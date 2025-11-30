Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

अभिषेक शर्मा ने 12 गेंद पर जड़ी फिफ्टी, मात्र इतनी गेंद पर जड़ा शतक, 315 के स्ट्राइक रेट से बनाए इतने रन

अभिषेक ने पहले मात्र 12 गेंद पर अर्धशतक जड़ते हुए अपने गुरु युवराज सिंह के टी20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक के रिकॉर्ड की बराबरी की और फिर मात्र 32 गेंद पर शतक पूरा कर इतिहास रच दिया।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 30, 2025

IND A vs SA A 1st ODI

अभिषेक शर्मा ने जड़ा टी20 क्रिकेट का सबसे तेज शतक। (फोटो सोर्स: IANS)

Abhishek Sharma, Bengal vs Punjab, Syed Mushtaq Ali Trophy 2025: पंजाब के खब्बू सलामी बल्लेबाज और कप्तान अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए तूफानी शतक जड़ा है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के एलिट ग्रुप सी का तीसरा मुक़ाबला पंजाब और बंगाल के बीच खेला जा रहा है। हैदराबाद के जिमखाना मैदान पर खेले जा रहे इस मैच में अभिषेक ने 315 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए मात्र 32 गेंद पर शतक जड़ा है।

टी20 इतिहास का दूसरा सबसे तेज अर्धशतक

अभिषेक ने पहले मात्र 12 गेंद पर अर्धशतक जड़ते हुए अपने गुरु युवराज सिंह के अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक के रिकॉर्ड की बराबरी की और फिर मात्र 32 गेंद पर शतक पूरा कर इतिहास रच दिया। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 315 का रहा। यह मेन्स टी20 क्रिकेट और किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा जड़ा गया संयुक्त रूप से दूसरा सबसे तेज अर्धशतक भी है।

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे तेज शतक अशुतोष शर्मा ने मात्र 11 गेंद पर जड़ा है। उन्होंने यह कारनामा 2023-24 सीजन में रेलवे की ओर से अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ किया था। गौरतलब है कि युवराज ने इंग्लैंड के खिलाफ 2007 वर्ल्ड कप में मात्र 12 गेंद पर सबसे तेज टी20 अर्धशतक जड़ा था। इस दौरान उन्होंने एक ओवर में छह छक्के भी लगाए थे।

भारत के लिए T20s में सबसे तेज अर्धशतक

अशुतोष शर्मा- 11
युवराज सिंह- 12
अभिषेक शर्मा- 12
यशस्वी जायसवाल- 13

अभिषेक ने अपनी पारी में 52 गेंद पर 16 छक्के और आठ चौंकों की मदद से 148 रन बनाए। वे टी20 में सबसे तेज शतक लगाने के मामले में ऋषभ पंत के साथ संयुक्त रूप से दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। भारत के लिए टी20 में सबसे तेज शतक जड़ने का रिकॉर्ड उरविल पटेल के नाम है, जिन्होंने पिछले साल इसी टूर्नामेंट में त्रिपुरा के खिलाफ 28 गेंदों पर शतक ठोका था। उरविल पटेल इस साल भी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सर्विसेज के खिलाफ 31 गेंदों पर शतक ठोक चुके हैं।

भारत के लिए T20s में सबसे तेज शतक ठोकने वाले बल्लेबाज-

उरविल पटेल- 28
उरविल पटेल- 31
ऋषभ पंत- 32
अभिषेक शर्मा- 32
वैभव सूर्यवंशी- 32

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब की टीम के लिए पारी का आगाज अभिषेक शर्मा और प्रभसिमरन सिंह ने किया। दोनों ने गेंदबाजों की बढ़िया उधेड़ते हुए पहले 12 ओवर में ही बिना विकेट खोए 205 रन बना दिये। इस दौरान प्रभसिमरन ने 35 गेंद पर चार छक्के और आठ चौके की मदद से 70 रन बनाए।

टी20 इतिहास का दूसरा सबसे तेज अर्धशतक

अभिषेक ने पहले मात्र 12 गेंद पर अर्धशतक जड़ते हुए अपने गुरु युवराज सिंह के अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक के रिकॉर्ड की बराबरी की और फिर मात्र 32 गेंद पर शतक पूरा कर इतिहास रच दिया। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 315 का रहा। यह मेन्स टी20 क्रिकेट में संयुक्त रूप से दूसरा सबसे तेज अर्धशतक रहा, साथ ही किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा जड़ा गया संयुक्त रूप से दूसरा सबसे तेज अर्धशतक भी है।

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे तेज शतक अशुतोष शर्मा ने मात्र 11 गेंद पर जड़ा है। उन्होंने यह कारनामा 2023-24 सीजन में रेलवे की ओर से अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ किया था। गौरतलब है कि युवराज ने इंग्लैंड के खिलाफ 2007 वर्ल्ड कप में मात्र 12 गेंद पर सबसे तेज टी20 अर्धशतक जड़ा था। इस दौरान उन्होंने एक ओवर में छह छक्के भी लगाए थे।

भारत के लिए T20s में सबसे तेज अर्धशतक

अशुतोष शर्मा- 11
युवराज सिंह- 12
अभिषेक शर्मा- 12
यशस्वी जायसवाल- 13

अभिषेक ने अपनी पारी में 52 गेंद पर 16 छक्के और आठ चौंकों की मदद से 148 रन बनाए। वे टी20 में सबसे तेज शतक लगाने के मामले में ऋषभ पंत के साथ संयुक्त रूप से दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। भारत के लिए टी20 में सबसे तेज शतक जड़ने का रिकॉर्ड उरविल पटेल के नाम है, जिन्होंने पिछले साल इसी टूर्नामेंट में त्रिपुरा के खिलाफ 28 गेंदों पर शतक ठोका था। उरविल पटेल इस साल भी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सर्विसेज के खिलाफ 31 गेंदों पर शतक ठोक चुके हैं।

भारत के लिए T20s में सबसे तेज शतक ठोकने वाले बल्लेबाज-

उरविल पटेल- 28
उरविल पटेल- 31
ऋषभ पंत- 32
अभिषेक शर्मा- 32
वैभव सूर्यवंशी- 32

पंजाब ने ठोके 300 रन

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब की टीम के लिए पारी का आगाज अभिषेक शर्मा और प्रभसिमरन सिंह ने किया। दोनों ने गेंदबाजों की बढ़िया उधेड़ते हुए पहले 12 ओवर में ही बिना विकेट खोए 205 रन बना दिये। इस दौरान प्रभसिमरन ने 35 गेंद पर चार छक्के और आठ चौके की मदद से 70 रन बनाए। पंजाब ने 20 ओवर में पांच विकेट खोकर 310 रन बनाए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

30 Nov 2025 10:57 am

Published on:

30 Nov 2025 10:33 am

Hindi News / Sports / Cricket News / अभिषेक शर्मा ने 12 गेंद पर जड़ी फिफ्टी, मात्र इतनी गेंद पर जड़ा शतक, 315 के स्ट्राइक रेट से बनाए इतने रन

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

SMAT 2025: टी20 में दूसरी बार बने 300 से ज्यादा रन, अभिषेक के तूफानी शतक की मदद से पंजाब ने बनाया इतने रनों का स्कोर

क्रिकेट

SMAT: अभिषेक शर्मा और रमनदीप ने बनाई मोहम्‍मद शमी की रेल, 4 ओवर में ठोक डाले इतने रन

Mohammed Shami
क्रिकेट

रोहित शर्मा आज ODI क्रिकेट में रच सकते हैं इतिहास, निशाने पर एक साथ 3 महारिकॉर्ड

Rohit Sharma World Records
क्रिकेट

IND vs SA: गंभीर की कोचिंग अबतक नहीं जीते एक भी वनडे सीरीज, अगर किए ‘जबरन एक्सपेरिमेंट; तो अफ्रीका से भी हारेगा भारत

क्रिकेट

तगड़ा मार दिया… विराट कोहली के जबरदस्त शॉट देख ऋषभ पंत हुए हैरान, आपने देखा क्या ये Video

Rishabh Pant on Virat Kohli explosive shot
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.