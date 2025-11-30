अभिषेक शर्मा ने 12 गेंद पर जड़ी फिफ्टी, मात्र इतनी गेंद पर जड़ा शतक, 315 के स्ट्राइक रेट से बनाए इतने रन

अभिषेक शर्मा ने जड़ा टी20 क्रिकेट का सबसे तेज शतक। (फोटो सोर्स: IANS)
Abhishek Sharma, Bengal vs Punjab, Syed Mushtaq Ali Trophy 2025: पंजाब के खब्बू सलामी बल्लेबाज और कप्तान अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए तूफानी शतक जड़ा है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के एलिट ग्रुप सी का तीसरा मुक़ाबला पंजाब और बंगाल के बीच खेला जा रहा है। हैदराबाद के जिमखाना मैदान पर खेले जा रहे इस मैच में अभिषेक ने 315 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए मात्र 32 गेंद पर शतक जड़ा है।
अभिषेक ने पहले मात्र 12 गेंद पर अर्धशतक जड़ते हुए अपने गुरु युवराज सिंह के अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक के रिकॉर्ड की बराबरी की और फिर मात्र 32 गेंद पर शतक पूरा कर इतिहास रच दिया। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 315 का रहा। यह मेन्स टी20 क्रिकेट और किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा जड़ा गया संयुक्त रूप से दूसरा सबसे तेज अर्धशतक भी है।
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे तेज शतक अशुतोष शर्मा ने मात्र 11 गेंद पर जड़ा है। उन्होंने यह कारनामा 2023-24 सीजन में रेलवे की ओर से अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ किया था। गौरतलब है कि युवराज ने इंग्लैंड के खिलाफ 2007 वर्ल्ड कप में मात्र 12 गेंद पर सबसे तेज टी20 अर्धशतक जड़ा था। इस दौरान उन्होंने एक ओवर में छह छक्के भी लगाए थे।
अशुतोष शर्मा- 11
युवराज सिंह- 12
अभिषेक शर्मा- 12
यशस्वी जायसवाल- 13
अभिषेक ने अपनी पारी में 52 गेंद पर 16 छक्के और आठ चौंकों की मदद से 148 रन बनाए। वे टी20 में सबसे तेज शतक लगाने के मामले में ऋषभ पंत के साथ संयुक्त रूप से दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। भारत के लिए टी20 में सबसे तेज शतक जड़ने का रिकॉर्ड उरविल पटेल के नाम है, जिन्होंने पिछले साल इसी टूर्नामेंट में त्रिपुरा के खिलाफ 28 गेंदों पर शतक ठोका था। उरविल पटेल इस साल भी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सर्विसेज के खिलाफ 31 गेंदों पर शतक ठोक चुके हैं।
उरविल पटेल- 28
उरविल पटेल- 31
ऋषभ पंत- 32
अभिषेक शर्मा- 32
वैभव सूर्यवंशी- 32
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब की टीम के लिए पारी का आगाज अभिषेक शर्मा और प्रभसिमरन सिंह ने किया। दोनों ने गेंदबाजों की बढ़िया उधेड़ते हुए पहले 12 ओवर में ही बिना विकेट खोए 205 रन बना दिये। इस दौरान प्रभसिमरन ने 35 गेंद पर चार छक्के और आठ चौके की मदद से 70 रन बनाए।
टी20 इतिहास का दूसरा सबसे तेज अर्धशतक
अभिषेक ने पहले मात्र 12 गेंद पर अर्धशतक जड़ते हुए अपने गुरु युवराज सिंह के अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक के रिकॉर्ड की बराबरी की और फिर मात्र 32 गेंद पर शतक पूरा कर इतिहास रच दिया। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 315 का रहा। यह मेन्स टी20 क्रिकेट में संयुक्त रूप से दूसरा सबसे तेज अर्धशतक रहा, साथ ही किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा जड़ा गया संयुक्त रूप से दूसरा सबसे तेज अर्धशतक भी है।
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे तेज शतक अशुतोष शर्मा ने मात्र 11 गेंद पर जड़ा है। उन्होंने यह कारनामा 2023-24 सीजन में रेलवे की ओर से अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ किया था। गौरतलब है कि युवराज ने इंग्लैंड के खिलाफ 2007 वर्ल्ड कप में मात्र 12 गेंद पर सबसे तेज टी20 अर्धशतक जड़ा था। इस दौरान उन्होंने एक ओवर में छह छक्के भी लगाए थे।
भारत के लिए T20s में सबसे तेज अर्धशतक
अशुतोष शर्मा- 11
युवराज सिंह- 12
अभिषेक शर्मा- 12
यशस्वी जायसवाल- 13
अभिषेक ने अपनी पारी में 52 गेंद पर 16 छक्के और आठ चौंकों की मदद से 148 रन बनाए। वे टी20 में सबसे तेज शतक लगाने के मामले में ऋषभ पंत के साथ संयुक्त रूप से दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। भारत के लिए टी20 में सबसे तेज शतक जड़ने का रिकॉर्ड उरविल पटेल के नाम है, जिन्होंने पिछले साल इसी टूर्नामेंट में त्रिपुरा के खिलाफ 28 गेंदों पर शतक ठोका था। उरविल पटेल इस साल भी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सर्विसेज के खिलाफ 31 गेंदों पर शतक ठोक चुके हैं।
भारत के लिए T20s में सबसे तेज शतक ठोकने वाले बल्लेबाज-
उरविल पटेल- 28
उरविल पटेल- 31
ऋषभ पंत- 32
अभिषेक शर्मा- 32
वैभव सूर्यवंशी- 32
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब की टीम के लिए पारी का आगाज अभिषेक शर्मा और प्रभसिमरन सिंह ने किया। दोनों ने गेंदबाजों की बढ़िया उधेड़ते हुए पहले 12 ओवर में ही बिना विकेट खोए 205 रन बना दिये। इस दौरान प्रभसिमरन ने 35 गेंद पर चार छक्के और आठ चौके की मदद से 70 रन बनाए। पंजाब ने 20 ओवर में पांच विकेट खोकर 310 रन बनाए हैं।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग