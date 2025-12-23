VHT 2025: कब-कब होंगे विराट कोहली की दिल्ली के मैच, वेन्यू से लेकर तारीख तक, जानें सबकुछ

विराट कोहली और ऋषभ पंत (फोटो- IANS)
विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 संस्करण की शुरुआत 24 दिसंबर से हो रही है और इसी दिन दिल्ली अपना पहला मुकाबला भी खेलेगी। दिल्ली की टीम में 15 साल बाद विराट कोहली की वापसी हो रही है। इसके अलावा ऋषभ पंत, नवदीप सैनी और हर्षित राणा जैसे स्टार खिलाड़ी भी खेलते हुए नजर आएंगे। दिल्ली ने इकलौती ट्रॉफी साल 2012-13 में जीती थी।
2015-16 में आयोजित विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली की टीम फाइनल में पहुंची, लेकिन बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में उसे गुजरात ने हरा दिया। इसके बाद दिल्ली 2018-19 संस्करण में एक बार फिर फाइनल में पहुंची, लेकिन यहां भी मुंबई ने उन्हें मात दे दी।
अब इस सीजन विराट कोहली और ऋषभ पंत जैसे स्टार खिलाड़ियों के साथ दिल्ली की टीम अपने दूसरे खिताबी जीत के अभियान का आगाज करेगी। दिल्ली का पहला मुकाबला आंध्र प्रदेश के साथ बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेला जाएगा। टीम अपना दूसरा मुकाबला 26 दिसंबर को गुजरात के खिलाफ खेलेगी। इसके बाद 29 दिसंबर को दिल्ली का तीसरा मुकाबला सौराष्ट्र के खिलाफ होगा। 31 दिसंबर को उड़ीसा के खिलाफ दिल्ली का मैच निर्धारित है, जबकि 3 जनवरी को सर्विसेज से उसका सामना होगा। दिल्ली की टीमें आमने-सामने होंगी, जबकि 6 जनवरी को दिल्ली का सामना रेलवे से और 8 जनवरी को हरियाणा से होगा।
आपको बता दें कि दिल्ली की टीम एलीट ग्रुप डी में शामिल है और इस ग्रुप से सिर्फ दो टीमें ही क्वार्टर फाइनल में जगह बनाएंगी। दिल्ली के सभी मुकाबले भारतीय समयानुसार सुबह 9:00 बजे से शुरू होंगे। इन मुकाबलों को जियोस्टार और स्पोर्ट्स 18 टीवी चैनल पर देखा जा सकता है।
आयुष बडोनी (कप्तान), अर्पित राणा, यश ढुल, सार्थक रंजन, प्रियांश आर्या, तेजस्वी सिंह दहिया, नीतीश राणा, ऋतिक शौकीन, हर्ष त्यागी, सिमरजीत सिंह, प्रिंस यादव, दिविज मेहरा, आयुष दोसेजा, वैभव कांडपाल, रोहन राणा और अनुज रावत।
अतिरिक्त खिलाड़ी: विराट कोहली, ऋषभ पंत, नवदीप सैनी, हर्षित राणा और ईशांत शर्मा।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग