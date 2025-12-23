VHT 2025: कब-कब होंगे विराट कोहली की दिल्ली के मैच, वेन्यू से लेकर तारीख तक, जानें सबकुछ

अब इस सीजन विराट कोहली और ऋषभ पंत जैसे स्टार खिलाड़ियों के साथ दिल्ली की टीम अपने दूसरे खिताबी जीत के अभियान का आगाज करेगी। दिल्ली का पहला मुकाबला आंध्र प्रदेश के साथ बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेला जाएगा। टीम अपना दूसरा मुकाबला 26 दिसंबर को गुजरात के खिलाफ खेलेगी। इसके बाद 29 दिसंबर को दिल्ली का तीसरा मुकाबला सौराष्ट्र के खिलाफ होगा। 31 दिसंबर को उड़ीसा के खिलाफ दिल्ली का मैच निर्धारित है, जबकि 3 जनवरी को सर्विसेज से उसका सामना होगा। दिल्ली की टीमें आमने-सामने होंगी, जबकि 6 जनवरी को दिल्ली का सामना रेलवे से और 8 जनवरी को हरियाणा से होगा।