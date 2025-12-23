23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

VHT 2025: कब-कब होंगे विराट कोहली की दिल्ली के मैच, वेन्यू से लेकर तारीख तक, जानें सबकुछ

Delhi Schedule for VHT 2025-26: साल 2012-13 की चैंपियन दिल्ली विजय हजारे ट्रॉफी में अपने अभियान का आगाज 24 दिसंबर से करेगी, जहां उनका पहला मुकाबला आंध्र प्रदेश के खिलाफ होगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 23, 2025

Virat kohli and Rishabh Pant

विराट कोहली और ऋषभ पंत (फोटो- IANS)

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 संस्करण की शुरुआत 24 दिसंबर से हो रही है और इसी दिन दिल्ली अपना पहला मुकाबला भी खेलेगी। दिल्ली की टीम में 15 साल बाद विराट कोहली की वापसी हो रही है। इसके अलावा ऋषभ पंत, नवदीप सैनी और हर्षित राणा जैसे स्टार खिलाड़ी भी खेलते हुए नजर आएंगे। दिल्ली ने इकलौती ट्रॉफी साल 2012-13 में जीती थी।

2 बार हार चुकी है फाइनल

2015-16 में आयोजित विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली की टीम फाइनल में पहुंची, लेकिन बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में उसे गुजरात ने हरा दिया। इसके बाद दिल्ली 2018-19 संस्करण में एक बार फिर फाइनल में पहुंची, लेकिन यहां भी मुंबई ने उन्हें मात दे दी।

अब इस सीजन विराट कोहली और ऋषभ पंत जैसे स्टार खिलाड़ियों के साथ दिल्ली की टीम अपने दूसरे खिताबी जीत के अभियान का आगाज करेगी। दिल्ली का पहला मुकाबला आंध्र प्रदेश के साथ बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेला जाएगा। टीम अपना दूसरा मुकाबला 26 दिसंबर को गुजरात के खिलाफ खेलेगी। इसके बाद 29 दिसंबर को दिल्ली का तीसरा मुकाबला सौराष्ट्र के खिलाफ होगा। 31 दिसंबर को उड़ीसा के खिलाफ दिल्ली का मैच निर्धारित है, जबकि 3 जनवरी को सर्विसेज से उसका सामना होगा। दिल्ली की टीमें आमने-सामने होंगी, जबकि 6 जनवरी को दिल्ली का सामना रेलवे से और 8 जनवरी को हरियाणा से होगा।

आपको बता दें कि दिल्ली की टीम एलीट ग्रुप डी में शामिल है और इस ग्रुप से सिर्फ दो टीमें ही क्वार्टर फाइनल में जगह बनाएंगी। दिल्ली के सभी मुकाबले भारतीय समयानुसार सुबह 9:00 बजे से शुरू होंगे। इन मुकाबलों को जियोस्टार और स्पोर्ट्स 18 टीवी चैनल पर देखा जा सकता है।

VHT के लिए दिल्‍ली की टीम

आयुष बडोनी (कप्तान), अर्पित राणा, यश ढुल, सार्थक रंजन, प्रियांश आर्या, तेजस्वी सिंह दहिया, नीतीश राणा, ऋतिक शौकीन, हर्ष त्यागी, सिमरजीत सिंह, प्रिंस यादव, दिविज मेहरा, आयुष दोसेजा, वैभव कांडपाल, रोहन राणा और अनुज रावत।

अतिरिक्त खिलाड़ी: विराट कोहली, ऋषभ पंत, नवदीप सैनी, हर्षित राणा और ईशांत शर्मा।

ये भी पढ़ें

डर के मारे हारिस रऊफ की हालत हो गई खराब! बिग बैश लीग में टल गया बड़ा हादसा, देखें Video
क्रिकेट
Harish Rauf

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

23 Dec 2025 07:37 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / VHT 2025: कब-कब होंगे विराट कोहली की दिल्ली के मैच, वेन्यू से लेकर तारीख तक, जानें सबकुछ

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

डर के मारे हारिस रऊफ की हालत हो गई खराब! बिग बैश लीग में टल गया बड़ा हादसा, देखें Video

Harish Rauf
क्रिकेट

रोहित शर्मा, शुभमन गिल समेत ये स्टार क्रिकेटर जयपुर में करेंगे छक्के-चौकों की बारिश, जानें मैचों की पूरी डिटेल्स

Rohit Sharma, Shubman Gill, Ruturaj Gaikwad and Abhishek Sharma
क्रिकेट

दीप्ति शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया की सदरलैंड से छीना नंबर वन गेंदबाज का ताज, स्मृति मंधाना को हो गया नुकसान

Indian Women's Cricket Team
क्रिकेट

बॉक्सिंग डे टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया ने बदल दिया कप्तान, आखिरी 2 टेस्ट में ये खिलाड़ी संभालेगा कमान

Pat Cummins
क्रिकेट

विजय हजारे ट्रॉफी में गरजता है विराट कोहली का बल्ला, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की जगह यहां होंगे मुकाबले

Rohit sharma and Virat Kohli
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.