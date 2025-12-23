डर के मारे हारिस रऊफ की हालत हो गई खराब! बिग बैश लीग में टल गया बड़ा हादसा, देखें Video

मैच की बात करें तो एडिलेड स्ट्राइकर्स की शुरुआत खराब रही और क्रिस लिन और जेसन सांघा जल्दी पवेलियन लौट गए। दोनों को टॉम करन ने आउट किया। इसके बाद लियम स्कॉट और कप्तान मैथ्यू शॉर्ट ने मोर्चा संभाला। आठवें ओवर में स्कॉट पवेलियन लौट गए। मैथ्यू शॉर्ट ने टीम को 100 के पार पहुंचाया। उन्होंने अर्धशतकीय पारी खेलते हुए 42 गेंदों में 56 रन बनाए, लेकिन वह भी टॉम करन का शिकार बने। एलेक्स रॉस 21 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हुए, जबकि जेमी ओवरटन ने 10 गेंदों में 11 रन बनाए। इस तरह स्ट्राइकर्स ने 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 155 रन बनाए। टॉम करन और हारिस रऊफ ने तीन-तीन विकेट हासिल किए।