डर के मारे हारिस रऊफ की हालत हो गई खराब! बिग बैश लीग में टल गया बड़ा हादसा, देखें Video

हारिस रऊफ और मार्कस स्टोयनिस (फोटो- BBL)
मंगलवार को बिग बैश लीग में मेलबर्न स्टार्स और एडिलेड स्ट्राइकर्स की टीमें आमने-सामने हुईं। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए एडिलेड स्ट्राइकर्स ने 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 155 रन बनाए। जवाब में मेलबर्न स्टार्स की टीम ने 19वें ओवर में ही चार विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस मुकाबले में भले ही मार्कस स्टोइनिस की कप्तानी वाली मेलबर्न स्टार्स ने आसानी से जीत हासिल कर ली, लेकिन मैच के दौरान इसी टीम के खिलाड़ियों के साथ दो बड़े हादसे होते-होते बच गए।
पहला हादसा तब हुआ जब हारिस रऊफ गेंदबाजी कर रहे थे और एक गेंद उनके सिर के पास से निकल गई। इसके बाद न सिर्फ मैदान पर मौजूद खिलाड़ी, बल्कि पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। कप्तान मार्कस स्टोइनिस तुरंत हारिस रऊफ के पास आए और उनका हाल-चाल पूछा। इस दौरान रऊफ काफी डरे हुए नजर आए।
इसी मुकाबले में दूसरा हादसा तब होते-होते बचा जब मार्कस स्टोइनिस फील्डिंग के दौरान मैदान पर गिर गए और दर्द से कराहने लगे। इसके बाद वह चिल्लाने लगे और खेल रोकने की मांग करने लगे, हालांकि गेंदबाजी कर रहे जेमी ओवरटन ने उनकी बात नहीं सुनी। ये दोनों हादसे क्रिकेट फैंस के लिए काफी डरावने रहे।
मैच की बात करें तो एडिलेड स्ट्राइकर्स की शुरुआत खराब रही और क्रिस लिन और जेसन सांघा जल्दी पवेलियन लौट गए। दोनों को टॉम करन ने आउट किया। इसके बाद लियम स्कॉट और कप्तान मैथ्यू शॉर्ट ने मोर्चा संभाला। आठवें ओवर में स्कॉट पवेलियन लौट गए। मैथ्यू शॉर्ट ने टीम को 100 के पार पहुंचाया। उन्होंने अर्धशतकीय पारी खेलते हुए 42 गेंदों में 56 रन बनाए, लेकिन वह भी टॉम करन का शिकार बने। एलेक्स रॉस 21 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हुए, जबकि जेमी ओवरटन ने 10 गेंदों में 11 रन बनाए। इस तरह स्ट्राइकर्स ने 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 155 रन बनाए। टॉम करन और हारिस रऊफ ने तीन-तीन विकेट हासिल किए।
156 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेलबर्न स्टार्स की शुरुआत शानदार रही। जो क्लार्क और सैम हार्पर ने टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। हार्पर ने अर्धशतकीय पारी खेली, जबकि जो क्लार्क 23 रन बनाकर आउट हो गए। ग्लेन मैक्सवेल कुछ खास नहीं कर पाए और चार गेंदों में दो रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद कप्तान मार्कस स्टोइनिस ने 22 गेंदों में 32 रन की नाबाद पारी खेली और हिल्टन कार्टराइट के साथ मिलकर टीम को 18.1 ओवर में ही जीत दिला दी।
मेलबर्न स्टार्स की यह लगातार दूसरी जीत है। इससे पहले उन्होंने अपने पहले मुकाबले में होबार्ट हरिकेन्स को हराया था। अब उनका अगला मुकाबला 26 दिसंबर को सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ होगा, जबकि एडिलेड स्ट्राइकर्स 27 दिसंबर को ब्रिसबेन हीट से भिड़ेगी।
