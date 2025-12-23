23 दिसंबर 2025,

क्रिकेट

रोहित शर्मा, शुभमन गिल समेत ये स्टार क्रिकेटर जयपुर में करेंगे छक्के-चौकों की बारिश, जानें मैचों की पूरी डिटेल्स

विजय हजारे ट्रॉफी के मुकाबले 24 दिसंबर से शुरू होने जा रहे हैं। इनमें ग्रुप-C के मैच जयपुर के चार मैदानों सवाई मानसिंह स्टेडियम, अनंतम ग्राउंड, जयपुरिया विद्यालय ग्राउंड और केएल सैनी ग्राउंड पर खेले जाएंगे। इन मैचों में रोहित शर्मा, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Madhur Milan Rao

Dec 23, 2025

Rohit Sharma, Shubman Gill, Ruturaj Gaikwad and Abhishek Sharma

रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेेक (फोटो- ESPNcricinfo)

Vijay Hazare Trophy 2025: भारत के 50 ओवर के घरेलू टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 2025 के मुकाबले 24 दिसंबर से शुरू होने जा रहे हैं। बुधवार से शुरू होने जा रहे इस टूर्नामेंट का फाइनल 18 जनवरी को बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्‍सीलेंस ग्राउंड पर खेला जाएगा। विजय हजारे ट्रॉफी एलीट ग्रुप-C की 8 टीमें मुंबई, सिक्किम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और गोवा जयपुर में अपने मैच खेलेंगी। इन मैचों में कई सितारे खेलते हुए दिखाई देंगे, जिनमें से कई खिलाड़ी भारत को भी रिप्रजेंट कर चुके हैं। बुधवार को जयपुर के चार अलग-अलग मैदानों में सुबह 9 बजे से शुरू होने वाले मैचों में रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ी एक्शन में दिखाई देंगे।

रोहित शर्मा खेलेंगे शार्दुल ठाकुर की कप्तानी में

मुंबई का पहला मुकाबला बुधवार को सिक्किम के खिलाफ सुबह 9 बजे से जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, शार्दुल ठाकुर की कप्तानी में खेलेंगे। सरफराज खान भी मुंबई की टीम का हिस्सा होंगे। रोहित इस टूर्नामेंट में सिर्फ दो ही मुकाबले खेलेंगे, जो कि जयपुर में ही खेले जाएंगे। दूसरा मुकाबला उत्तराखंड के खिलाफ 26 दिसंबर को खेला जाएगा।

गिल-अभिषेक और गायकवाड़-शॉ होंगे आमने-सामने

बुधवार को एक और मैच में पंजाब की टीम महाराष्ट्र से सुबह 9 बजे से जयपुर के अनंतम ग्राउंड पर भिड़ेगी। पंजाब की टीम अभिषेक शर्मा की कप्तानी में खेलने उतरेगी। इस टीम का हिस्सा शुभमन गिल और अर्शदीप सिंह जैसे दिग्गज भी होंगे। वहीं महाराष्ट्र की कमान ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों में है। इस मैच में पृथ्वी शॉ भी खेलते हुए नजर आएंगे। आईपीएल में सुर्खियां बटोर चुके प्रभसिमरन सिंह भी पंजाब का हिस्सा होंगे।

जयपुर में 24 दिसंबर को होने वाले दो अन्य मुकाबलों में छत्तीसगढ़ की टीम गोवा से जयपुरिया विद्यालय ग्राउंड पर और हिमाचल प्रदेश की टीम उत्तराखंड से केएल सैनी ग्राउंड पर सुबह 9 बजे से भिड़ेंगी। विजय हजारे ट्रॉफी के मैचों का टीवी पर सीधा प्रसारण स्पोर्ट्स18 1 चैनल और स्पोर्ट्स18 खेल पर होगा। वहीं इनकी लाइव स्ट्रीमिंग जियो स्टार एप और वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

‘गिल को टीम में शामिल कर हम टी20 क्रिकेट में 2-3 महीने पिछड़ गए’, सेलेक्टर्स पर भड़के पूर्व भारतीय दिग्गज
क्रिकेट
Mohammed Kaif and Shubman Gill

Vijay Hazare Trophy 2025-2026

23 Dec 2025 05:32 pm

