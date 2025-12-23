रोहित शर्मा, शुभमन गिल समेत ये स्टार क्रिकेटर जयपुर में करेंगे छक्के-चौकों की बारिश, जानें मैचों की पूरी डिटेल्स

Vijay Hazare Trophy 2025: भारत के 50 ओवर के घरेलू टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 2025 के मुकाबले 24 दिसंबर से शुरू होने जा रहे हैं। बुधवार से शुरू होने जा रहे इस टूर्नामेंट का फाइनल 18 जनवरी को बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्‍सीलेंस ग्राउंड पर खेला जाएगा। विजय हजारे ट्रॉफी एलीट ग्रुप-C की 8 टीमें मुंबई, सिक्किम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और गोवा जयपुर में अपने मैच खेलेंगी। इन मैचों में कई सितारे खेलते हुए दिखाई देंगे, जिनमें से कई खिलाड़ी भारत को भी रिप्रजेंट कर चुके हैं। बुधवार को जयपुर के चार अलग-अलग मैदानों में सुबह 9 बजे से शुरू होने वाले मैचों में रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ी एक्शन में दिखाई देंगे।