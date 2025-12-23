‘गिल को टीम में शामिल कर हम टी20 क्रिकेट में 2-3 महीने पिछड़ गए’, सेलेक्टर्स पर भड़के पूर्व भारतीय दिग्गज

मोहम्मद कैफ और शुभमन गिल (फोटो- X@/MohammadKaif, ESPNcricinfo)
Mohammed Kaif on Indian Selectors: हाल ही में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का चयन हुआ है। इस स्क्वॉड की घोषणा में भारत के सेलेक्टर्स ने कई चौंकाने वाले फैसले लिए। इनमें से सबसे बड़ा और चौंका देने वाला निर्णय टीम के उपकप्तान शुभमन गिल को बाहर करना और अक्षर पटेल को एक बार फिर टीम का उपकप्तान बनाना है। गिल को इसी साल एशिया कप से पहले टीम में शामिल किया गया था और सीधे ही भारतीय टी20 टीम का उपकप्तान बना दिया गया। लेकिन, गिल लगातार टी20 में फ्लॉप रहे, जिसके चलते टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले उन्हें बाहर कर दिया गया। सेलेक्टर्स के इसी निर्णय पर भारत के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद कैफ ने फटकार लगाई है।
मोहम्मद कैफ ने भारत के चयनकर्ताओं पर सीधे निशाना साधते हुए कहा, "टी20 क्रिकेट में भारत के पास गिल से बेहतर विकल्प मौजूद थे। यह चयनकर्ताओं की ही गलती है। इसी गलती से भारतीय क्रिकेट अब दो-तीन महीने पीछे हो गया है। आप सैमसन, जायसवाल और जितेश जैसे खिलाड़ियों में निवेश कर सकते थे।"
गिल पर आगे बात करते हुए कैफ ने कहा कि गिल को टीम से ड्रॉप करना एक सही निर्णय है, लेकिन यह बहुत ही लेट आया है। कैफ के अनुसार "चयनकर्ताओं में प्लानिंग की कमी थी और प्लानिंग के नाम पर सिर्फ समय बर्बाद ही किया है। आपने ऐसे खिलाड़ी को बैक किया जो अभी तैयार ही नहीं है। गिल को टीम से हटाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। सेलेक्टर्स ने भारतीय क्रिकेट के साथ उन खिलाड़ियों का भी समय बर्बाद किया है, जिन्हें मौका मिलना चाहिए था।"
मोहम्मद कैफ के अनुसार गिल को टीम में लाकर उपकप्तान बनाना बेहद ही खराब डिसिजन था। क्योंकि इससे पहले अक्षर टीम के उपकप्तान थे और अब फिर से उन्हें यह भूमिका सौंपी गई है। अगर अक्षर टीम के नियमित उपकप्तान रहते, तो वर्ल्ड कप से पहले के कुछ महीने उनके लिए अपनी लीडरशिप स्किल्स को सुधारने में अहम हो सकते थे।
कैफ ने कहा, "अगर अक्षर उन दो-तीन महीनों तक उपकप्तान बने रहते, तो वह अपनी टीम और खिलाड़ियों को ज्यादा अच्छी तरह समझ पाते। मान लीजिए सूर्या (सूर्यकुमार यादव) चोटिल हो जाते हैं और अगर उन्हें कप्तानी करनी पड़ती, तो वह इसके लिए ज्यादा बेहतर तरीके से तैयार होते। लेकिन उनसे यह मौका छीन लिया गया।"
