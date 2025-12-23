‘गिल को टीम में शामिल कर हम टी20 क्रिकेट में 2-3 महीने पिछड़ गए’, सेलेक्टर्स पर भड़के पूर्व भारतीय दिग्गज

Mohammed Kaif on Indian Selectors: हाल ही में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का चयन हुआ है। इस स्क्वॉड की घोषणा में भारत के सेलेक्टर्स ने कई चौंकाने वाले फैसले लिए। इनमें से सबसे बड़ा और चौंका देने वाला निर्णय टीम के उपकप्तान शुभमन गिल को बाहर करना और अक्षर पटेल को एक बार फिर टीम का उपकप्तान बनाना है। गिल को इसी साल एशिया कप से पहले टीम में शामिल किया गया था और सीधे ही भारतीय टी20 टीम का उपकप्तान बना दिया गया। लेकिन, गिल लगातार टी20 में फ्लॉप रहे, जिसके चलते टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले उन्हें बाहर कर दिया गया। सेलेक्टर्स के इसी निर्णय पर भारत के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद कैफ ने फटकार लगाई है।