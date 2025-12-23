‘टैलेंट गायब नहीं होता’..शुभमन गिल और जितेश शर्मा के समर्थन में रॉबिन उथप्पा का भावुक बयान

23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Dec 23, 2025

Shubman Gill and Jitesh Sharma

शुभमन गिल और जितेश शर्मा, भारतीय क्रिकेटर (Photo Credit - IANS)

Robin Uthappa on Shubman Gill and Jitesh sharma: आईसीसी पुरुष टी-20 वर्ल्ड कप 2026 (ICC Men's T20 Word Cup 2025) के लिए भारतीय टीम में शुभमन गिल (Shubman Gill) और विकेट-कीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा (Jitesh sharma) का चयन नहीं किया जाना कई पूर्व क्रिकेटरों के लिए हैरानी भरा रहा है।

टी-20 फॉर्मेट में हाल के कुछ मैच में जहां शुभमन गिल के प्रदर्शन में गिरावट दर्ज की गई, वहीं जितेश शर्मा को बाहर किए जाने की वजह टीम संयोजन को माना जा सकता है। हालाकि दोनों खिलाड़ियों को टीम में जगह नहीं मिलने पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने निराशा जाहिर की है।

उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट अजीब जगह है। आप सोचते हैं कि यहां कुछ तो पूर्वानुमान की झलक दिखेगी। निश्चित तौर पर चुनी गई टीम शानदार है। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कुछ दिल जरूर टूटे हैं। शुभमन गिल के लिए बुरा लगता है।

उन्होंने आगे कहा कि वे वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान हैं। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। सबसे खराब स्थिति में भी मैंने यही सोचा था कि शायद किसी और को उप-कप्तान बना दिया जाए, लेकिन शुभमन गिल को टीम में जगह जरूर मिलेगी, भले ही वह प्लेइंग-11 में नही हों, लेकिन बतौर तीसरे ओपनर के तौर पर स्क्वाड में तो होंगे ही।

गिल और जितेश को उथप्पा ने दी सलाह

उथप्पा ने दोनों खिलाड़ियों को हौसला देते हुए कहा कि इस तरह की निराशा से उबरकर मजबूत वापसी करनी चाहिए। जितेश शर्मा के बारे में रॉबिन उथप्पा ने कहा कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। जितेश ने निर्विवाद रूप से शानदार प्रदर्शन किया है। टीम के चयन को लेकर जो तर्क दिए गए हैं, वे सही लगते हैं। टीम मजबूत है, लेकिन मेरा दिल शुभमन गिल और जितेश शर्मा के लिए दुखी है। दोनों कुछ समय लें, इससे निपटे और मजबूती से वापसी करें।

आपका प्रदर्शन कही गायब नहीं हो जाएगा। भारतीय टीम के लिए आप कितने खास और विशेष हो, टीम में नहीं चुने जाने से यह कम नहीं होगा। आप दोनों क्रिकेट में आगे बहुत शानदार काम करेंगे। ड्रॉइंग बोर्ड पर वापस जाएं और जैसे हैं, वैसे ही बने रहें, यही मेरा शुभमन और जितेश को संदेश है।

टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम कमाल करेगी

वहीं, रॉबिन उथप्पा ने कहा, टी-20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर कहा, भारतीय टीम टीम कमाल करेगी। मैं टीम से खुश हूं। इससे जुड़ा बड़ा संदेश मुझे चिंतित करता है। इस तरह का फैसला लेने से पूरे ग्रुप, भारतीय क्रिकेट और पूरे क्रिकेट समुदाय को एक बड़ा संदेश जाता है। कुछ भी हो सकता है और इससे बहुत असुरक्षा पैदा हो सकती है, जो मुझे परेशान करती है।

