‘टैलेंट गायब नहीं होता’..शुभमन गिल और जितेश शर्मा के समर्थन में रॉबिन उथप्पा का भावुक बयान

उथप्पा ने दोनों खिलाड़ियों को हौसला देते हुए कहा कि इस तरह की निराशा से उबरकर मजबूत वापसी करनी चाहिए। जितेश शर्मा के बारे में रॉबिन उथप्पा ने कहा कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। जितेश ने निर्विवाद रूप से शानदार प्रदर्शन किया है। टीम के चयन को लेकर जो तर्क दिए गए हैं, वे सही लगते हैं। टीम मजबूत है, लेकिन मेरा दिल शुभमन गिल और जितेश शर्मा के लिए दुखी है। दोनों कुछ समय लें, इससे निपटे और मजबूती से वापसी करें।