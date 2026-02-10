India vs Pakistan: पाकिस्तान सरकार ने टेक दिए घुटने, 15 फरवरी को खेलेगा मैच, अब होगा असली खेला…लेकिन अंजाम वही होगा

पुरानी फोटो में पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा और भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव (इमेज सोर्स: एक्स वायरल)
India vs Pakistan T20 World Cup 2026: टी20 विश्व कप 2026 में भारत-पाकिस्तान का महा-टकराव अब सिर्फ मुकाबला नहीं, बल्कि एक राजनीतिक ड्रामा का क्लाइमेक्स बन चुका है। लंबे खींचतान, सरकारी रोक और क्रिकेट बोर्डों की बैठकों के बाद आखिरकार पाकिस्तान सरकार ने हार मानते हुए अपनी टीम को 15 फरवरी को मैदान में उतरने की हरी झंडी दे दी है। इतना साफ है कि बहुत नाटक हो चुका, अब असली खेला शुरू होगा…और इंडियंस फैन्स को अच्छी तरह पता है कि उसका अंजाम क्या होने वाला है।
अभी-अभी खबर आई है कि पाकिस्तान सरकार ने अपनी नेशनल क्रिकेट टीम को निर्देश दिया है कि वह 15 फरवरी 2026 को होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के मैच में भारत के खिलाफ मैदान पर उतरे। पाकिस्तानी सरकार का कहना है कि कई देशों से हुई बातचीत और दोस्त मुल्कों की अपील को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। इसलिए टीम को अपने तय शेड्यूल के अनुसार भारत के खिलाफ मैच खेलना होगा।
बता दें भारत और पाकिस्तान का टी20 विश्व कप 2026 वाला मैच कोलंबो में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम इस टूर्नामेंट के लिए भारत नहीं आई है, इसलिए उसके सभी मुकाबले श्रीलंका में ही होंगे। श्रीलंका इस वर्ल्ड कप का को-होस्ट भी है। भारत और पाकिस्तान का मैच 15 फरवरी को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में होगा। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा।
