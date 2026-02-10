India vs Pakistan: पाकिस्तान सरकार ने टेक दिए घुटने, 15 फरवरी को खेलेगा मैच, अब होगा असली खेला…लेकिन अंजाम वही होगा

India vs Pakistan T20 World Cup 2026: टी20 विश्व कप 2026 में भारत-पाकिस्तान का महा-टकराव अब सिर्फ मुकाबला नहीं, बल्कि एक राजनीतिक ड्रामा का क्लाइमेक्स बन चुका है। लंबे खींचतान, सरकारी रोक और क्रिकेट बोर्डों की बैठकों के बाद आखिरकार पाकिस्तान सरकार ने हार मानते हुए अपनी टीम को 15 फरवरी को मैदान में उतरने की हरी झंडी दे दी है। इतना साफ है कि बहुत नाटक हो चुका, अब असली खेला शुरू होगा…और इंडियंस फैन्स को अच्छी तरह पता है कि उसका अंजाम क्या होने वाला है।