10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

India vs Pakistan: पाकिस्तान सरकार ने टेक दिए घुटने, 15 फरवरी को खेलेगा मैच, अब होगा असली खेला…लेकिन अंजाम वही होगा

India vs Pakistan Update: पाकिस्तान सरकार ने आखिरकार घुटने टेक ही दिए। जी हां, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पीसीबी को आदेश दिया है कि वह भारत के खिलाफ 15 फरवरी को मैच खेले।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Feb 10, 2026

India vs Pakistan T20 World Cup 2026

पुरानी फोटो में पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा और भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव (इमेज सोर्स: एक्स वायरल)

India vs Pakistan T20 World Cup 2026: टी20 विश्व कप 2026 में भारत-पाकिस्तान का महा-टकराव अब सिर्फ मुकाबला नहीं, बल्कि एक राजनीतिक ड्रामा का क्लाइमेक्स बन चुका है। लंबे खींचतान, सरकारी रोक और क्रिकेट बोर्डों की बैठकों के बाद आखिरकार पाकिस्तान सरकार ने हार मानते हुए अपनी टीम को 15 फरवरी को मैदान में उतरने की हरी झंडी दे दी है। इतना साफ है कि बहुत नाटक हो चुका, अब असली खेला शुरू होगा…और इंडियंस फैन्स को अच्छी तरह पता है कि उसका अंजाम क्या होने वाला है।

पाकिस्तान सरकार का आदेश

अभी-अभी खबर आई है कि पाकिस्तान सरकार ने अपनी नेशनल क्रिकेट टीम को निर्देश दिया है कि वह 15 फरवरी 2026 को होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के मैच में भारत के खिलाफ मैदान पर उतरे। पाकिस्तानी सरकार का कहना है कि कई देशों से हुई बातचीत और दोस्त मुल्कों की अपील को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। इसलिए टीम को अपने तय शेड्यूल के अनुसार भारत के खिलाफ मैच खेलना होगा।

भारत और पाकिस्तान कितने बजे होगा शुरू

बता दें भारत और पाकिस्तान का टी20 विश्व कप 2026 वाला मैच कोलंबो में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम इस टूर्नामेंट के लिए भारत नहीं आई है, इसलिए उसके सभी मुकाबले श्रीलंका में ही होंगे। श्रीलंका इस वर्ल्ड कप का को-होस्ट भी है। भारत और पाकिस्तान का मैच 15 फरवरी को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में होगा। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा।

ये भी पढ़ें

धमाकेदार प्रदर्शन के बावजूद ईशान BCCI के कॉन्ट्रेक्ट से बाहर, शमी-सरफराज का भी नाम गायब, यहां देखें पूरी लिस्ट
क्रिकेट
BCCI Annual Contract

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

पाकिस्तान की खबरें

T20 World Cup 2026

Updated on:

10 Feb 2026 01:38 am

Published on:

10 Feb 2026 12:42 am

Hindi News / Sports / Cricket News / India vs Pakistan: पाकिस्तान सरकार ने टेक दिए घुटने, 15 फरवरी को खेलेगा मैच, अब होगा असली खेला…लेकिन अंजाम वही होगा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 World Cup 2026

खत्म हो जाएगी वैभव सूर्यवंशी की वो अड़चन, जिसकी वजह से टीम इंडिया में नहीं मिल पा रहा मौका

Vaibhav Suryavanshi
क्रिकेट

धमाकेदार प्रदर्शन के बावजूद ईशान BCCI के कॉन्ट्रेक्ट से बाहर, शमी-सरफराज का भी नाम गायब, यहां देखें पूरी लिस्ट

BCCI Annual Contract
क्रिकेट

भारत के खिलाफ मैच खेलने के लिए राजी हुआ पाकिस्तान, डिमांड खारिज होने के बावजूद झुकना पड़ा

भारत बनाम पाकिस्तान
क्रिकेट

ICC की मीटिंग में पाकिस्तान को बड़ा झटका! नहीं मानी 3 डिमांड, लेकिन बांग्लादेश के लिए खुशखबरी

IND vs PAK
क्रिकेट

ZIM vs OMAN: वॉर्म-अप वाला प्रदर्शन दोहराने में फेल हुई ओमान, जिम्बाब्वे ने 81 गेंद में कर दिया खेल खत्म

ZIM vs OMA
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.