रिंकू सिंह-साई सुदर्शन के मैचों का होगा सीधा प्रसारण, विराट-रोहित के मैच नहीं देख पाएंगे लाइव, जानें वजह

आपको बता दें कि विराट कोहली की दिल्ली टीम अपने पहले मुकाबले में आंध्र प्रदेश का सामना करेगी। यह मैच बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के ग्राउंड नंबर-1 पर खेला जाएगा। वहीं रोहित शर्मा की मुंबई टीम का सामना सिक्किम से होगा और यह मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके अलावा इसी दिन पुडुचेरी बनाम तमिलनाडु, गुजरात बनाम सर्विसेज, हरियाणा बनाम रेलवे, ओडिशा बनाम सौराष्ट्र, महाराष्ट्र बनाम पंजाब, छत्तीसगढ़ बनाम गोवा, हिमाचल प्रदेश बनाम उत्तराखंड, मध्य प्रदेश बनाम राजस्थान, झारखंड बनाम कर्नाटक, केरल बनाम त्रिपुरा, चंडीगढ़ बनाम जम्मू-कश्मीर, असम बनाम बड़ौदा और हैदराबाद बनाम उत्तर प्रदेश के मुकाबले भी खेले जाएंगे।