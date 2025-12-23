23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

क्रिकेट

रिंकू सिंह-साई सुदर्शन के मैचों का होगा सीधा प्रसारण, विराट-रोहित के मैच नहीं देख पाएंगे लाइव, जानें वजह

Vijay Hazare Trophy 2025-26 Live Streaming: 24 दिसंबर को विजय हजारे ट्रॉफी में 16 मुकाबले खेले जाएंगे, लेकिन सिर्फ 2 मैचों का ही टीवी पर लाइव प्रसारण होगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 23, 2025

Vijay Hazare Trophy 2025-26

विराट कोहली, रिंकू सिंह, ऋषभ पंत और हार्दिक पंड्या (फोटो- IANS)

Vijay Hazare Trophy 2025-26 Live Streaming: 24 दिसंबर यानी बुधवार से शुरू होने जा रहे विजय हजारे ट्रॉफी के मुकाबलों पर सभी क्रिकेट फैंस की नजरें टिकी हैं। इस बार रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज बल्लेबाज इस टूर्नामेंट में नजर आएंगे। हालांकि टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली के फैंस को झटका लगा है। ब्रॉडकास्टर्स के अनुसार इन दोनों दिग्गजों के मुकाबलों को टीवी या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित नहीं किया जाएगा।

आपको बता दें कि विराट कोहली की दिल्ली टीम अपने पहले मुकाबले में आंध्र प्रदेश का सामना करेगी। यह मैच बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के ग्राउंड नंबर-1 पर खेला जाएगा। वहीं रोहित शर्मा की मुंबई टीम का सामना सिक्किम से होगा और यह मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके अलावा इसी दिन पुडुचेरी बनाम तमिलनाडु, गुजरात बनाम सर्विसेज, हरियाणा बनाम रेलवे, ओडिशा बनाम सौराष्ट्र, महाराष्ट्र बनाम पंजाब, छत्तीसगढ़ बनाम गोवा, हिमाचल प्रदेश बनाम उत्तराखंड, मध्य प्रदेश बनाम राजस्थान, झारखंड बनाम कर्नाटक, केरल बनाम त्रिपुरा, चंडीगढ़ बनाम जम्मू-कश्मीर, असम बनाम बड़ौदा और हैदराबाद बनाम उत्तर प्रदेश के मुकाबले भी खेले जाएंगे।

सिर्फ 2 मैचों का होगा सीधा प्रसारण

टूर्नामेंट के पहले दिन भले ही कुल 16 मैच खेले जाएंगे, लेकिन सिर्फ दो मुकाबलों की ही लाइव स्ट्रीमिंग होगी। आधिकारिक ब्रॉडकास्ट के मुताबिक, बुधवार को विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में पुडुचेरी बनाम तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश बनाम हैदराबाद के मुकाबलों को ही टीवी पर दिखाया जाएगा और इन्हीं दो मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग भी उपलब्ध होगी।

इसका मतलब यह है कि आप रिंकू सिंह, समीर रिजवी, साई सुदर्शन, नीतीश कुमार रेड्डी, ध्रुव जुरेल और प्रशांत वीर जैसे खिलाड़ियों के मैच तो देख सकते हैं, लेकिन विराट कोहली, रोहित शर्मा और ऋषभ पंत जैसे स्टार खिलाड़ियों को लाइव नहीं देख पाएंगे। आपको बता दें कि विजय हजारे ट्रॉफी के मुकाबलों का प्रसारण अधिकार जियोस्टार और स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क्स के पास है। सभी मुकाबले भारतीय समयानुसार सुबह 9:00 बजे से शुरू होंगे।

VHT 2025-25 के लिए उत्तर प्रदेश की टीम

अभिषेक गोस्वामी, प्रियम गर्ग, ध्रुव जुरेल, समीर रिज़वी, रिंकू सिंह, कार्तिक त्यागी, आराध्य यादव, प्रशांत वीर, आदर्श सिंह, ऋतुराज शर्मा, विप्रज निगम, वैभव चौधरी, कुणाल त्यागी, कार्तिक यादव, आर्यन जुयाल, विनीत पंवार और जीशान अंसारी।

VHT 2025-25 के लिए हैदराबाद की टीम

राहुल बुद्धि (कप्तान), प्रतीक रेड्डी (विकेटकीपर), तन्मय अग्रवाल, अमन राव पेराला, अभिरथ रेड्डी, कार्तिकेय काक, नितीश कुमार रेड्डी, बी पुन्नैया, एलगानी वरुण गौड़, तनय त्यागराजन, चिंतला रक्षण रेडी, नितिन साई यादव और अरफाज़ अहमद मोहम्मद

VHT 2025-25 के लिए तमिलनाडु की टीम

एन जगदीसन (कप्तान और विकेटकीपर), साई सुदर्शन, प्रदोष रंजन पॉल, बाबा इंद्रजीत, आंद्रे सिद्दार्थ सी, मोहम्मद अली, रविश्रीनिवासन साई किशोर, सोनू यादव, बूपति कुमार, सीवी अच्युथ, गुरजापनीत सिंह, सचिन राठी, कार्तिक मणिकंदन, सनी संधू, आतिश एसआर और गोविंथ गणेश।

VHT 2025-25 के लिए पुडुचेरी की टीम

नेयन श्याम कंगायन, पारस संतोष रत्नापारखे, सागर उदेशी, जयंत यादव (कप्तान), सिद्धांत अद्धतराव (विकेटकीपर), वेदांत भारद्वाज, विकनेश्वरन मारीमुथु, अमन खान, गौरव यादव, प्रेमराज राजावेलु, सिदक सिंह, आकाश करगावे, परमेश्वरन शिवरामन, थिवागर गोपाल, पुगझेंडी आकाश, आदिल अयूब टुंडा और शिवमुरुगन मुरुगैयान।

Published on:

23 Dec 2025 09:23 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / रिंकू सिंह-साई सुदर्शन के मैचों का होगा सीधा प्रसारण, विराट-रोहित के मैच नहीं देख पाएंगे लाइव, जानें वजह

