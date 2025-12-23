23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

दीप्ति शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया की सदरलैंड से छीना नंबर वन गेंदबाज का ताज, स्मृति मंधाना को हो गया नुकसान

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट की नंबर वन गेंदबाज बन गई हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड को पीछे छोड़ा।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 23, 2025

Indian Women's Cricket Team

भारतीय महिला क्रिकेट टीम (फोटो-IANS)

ICC Women's Bowler Ranking: भारतीय महिला क्रिकेट टीम (Indian Women's Cricket Team) की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा (Deepti Sharma) मंगलवार को दुनिया की नंबर वन गेंदबाज बन गईं। उन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में यह कारनामा किया। दीप्ति शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड को पछाड़ते हुए नंबर वन का ताज हासिल किया। आईसीसी की ताजा जारी वूमेंस टी20 गेंदबाजों की रैंकिंग में दीप्ति एकमात्र भारतीय गेंदबाज हैं, जो टॉप 10 में शामिल हैं। दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड और तीसरे स्थान पर पाकिस्तान की सादिया इकबाल हैं।

खबर अपडेट हो रही है...

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

23 Dec 2025 04:56 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / दीप्ति शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया की सदरलैंड से छीना नंबर वन गेंदबाज का ताज, स्मृति मंधाना को हो गया नुकसान

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

बॉक्सिंग डे टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया ने बदल दिया कप्तान, आखिरी 2 टेस्ट में ये खिलाड़ी संभालेगा कमान

Pat Cummins
क्रिकेट

विजय हजारे ट्रॉफी में गरजता है विराट कोहली का बल्ला, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की जगह यहां होंगे मुकाबले

Rohit sharma and Virat Kohli
क्रिकेट

इस गेंदबाज ने वर्ल्ड क्रिकेट में मचाई सनसनी, एक ओवर में 5 विकेट चटका कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

गेडे प्रियंदना
क्रिकेट

दीप्ति शर्मा आज 2 विकेट लेते ही रचेंगी इतिहास, नाम दर्ज होगा ऐसा वर्ल्‍ड रिकॉर्ड, जो अब तक पुरुष क्रिकेट में भी नहीं बना

Deepti Sharma T20Is Record
क्रिकेट

‘गिल को टीम में शामिल कर हम टी20 क्रिकेट में 2-3 महीने पिछड़ गए’, सेलेक्टर्स पर भड़के पूर्व भारतीय दिग्गज

Mohammed Kaif and Shubman Gill
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.