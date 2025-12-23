दीप्ति शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया की सदरलैंड से छीना नंबर वन गेंदबाज का ताज, स्मृति मंधाना को हो गया नुकसान

ICC Women's Bowler Ranking: भारतीय महिला क्रिकेट टीम (Indian Women's Cricket Team) की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा (Deepti Sharma) मंगलवार को दुनिया की नंबर वन गेंदबाज बन गईं। उन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में यह कारनामा किया। दीप्ति शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड को पछाड़ते हुए नंबर वन का ताज हासिल किया। आईसीसी की ताजा जारी वूमेंस टी20 गेंदबाजों की रैंकिंग में दीप्ति एकमात्र भारतीय गेंदबाज हैं, जो टॉप 10 में शामिल हैं। दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड और तीसरे स्थान पर पाकिस्तान की सादिया इकबाल हैं।