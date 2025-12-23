इस गेंदबाज ने वर्ल्ड क्रिकेट में मचाई सनसनी, एक ओवर में 5 विकेट चटका कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

एक समय ऐसा लग रहा था कि कंबोडिया आसानी से मैच जीत लेगी, लेकिन 16वें ओवर में मैच की कहानी ही पलट गई। इंडोनेशिया के सलामी बल्लेबाज ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली और एक ही ओवर में बचे हुए पांचों विकेट चटका दिए। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने शाह अबरार को पवेलियन भेज दिया। इसके बाद दूसरी गेंद पर निर्मलजीत सिंह आउट हुए। तीसरी गेंद पर चांथो रतनक को आउट कर उन्होंने हैट्रिक पूरी की। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं बना, पांचवीं गेंद पर उन्होंने मोंगदारा सोक को पवेलियन भेजा, जबकि छठी गेंद वाइड रही।