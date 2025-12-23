इस गेंदबाज ने वर्ल्ड क्रिकेट में मचाई सनसनी, एक ओवर में 5 विकेट चटका कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

गेडे प्रियंदना (फोटो- ICC)
Gede Priandana World Record: इंडोनेशिया के तेज गेंदबाज गेडे प्रियंदना ने एक ही ओवर में 5 विकेट चटका कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा करने वाले वह दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। प्रियंदना ने कंबोडिया के खिलाफ मुकाबले में यह उपलब्धि हासिल की। मंगलवार को बाली में खेले गए इस मुकाबले में प्रियंदना ने एक ही ओवर में एक-एक करके 5 विकेट चटका दिए। उन्होंने सबसे पहले तीन गेंदों पर हैट्रिक पूरी की। इसके बाद अगली 3 गेंदों पर 2 विकेट चटका कर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में नई कहानी लिख दी।
168 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कंबोडिया की शुरुआत बेहद खराब रही। पहले ओवर में मार्शल हेनेकॉम और मोहम्मद नईम आउट हो गए। दोनों को इंडोनेशिया के कप्तान हाओ ने पवेलियन भेजा। इसके बाद लकमल बट और शाह अबरार हुसैन के बीच अच्छी साझेदारी हुई। अबरार हुसैन और लकमल ने कंबोडिया की जीत की उम्मीदें जगा दीं। हालांकि 12वें ओवर में लकमल 30 गेंदों में 48 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद एटिएने ब्यूकेस ने अबरार के साथ मिलकर टीम को 100 के पार पहुंचा दिया।
एक समय ऐसा लग रहा था कि कंबोडिया आसानी से मैच जीत लेगी, लेकिन 16वें ओवर में मैच की कहानी ही पलट गई। इंडोनेशिया के सलामी बल्लेबाज ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली और एक ही ओवर में बचे हुए पांचों विकेट चटका दिए। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने शाह अबरार को पवेलियन भेज दिया। इसके बाद दूसरी गेंद पर निर्मलजीत सिंह आउट हुए। तीसरी गेंद पर चांथो रतनक को आउट कर उन्होंने हैट्रिक पूरी की। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं बना, पांचवीं गेंद पर उन्होंने मोंगदारा सोक को पवेलियन भेजा, जबकि छठी गेंद वाइड रही।
इसके बाद अगली गेंद पर वानक को आउट कर उन्होंने कंबोडिया को 107 रन पर ढेर कर दिया और साथ ही वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया। इससे पहले टी20 इंटरनेशनल में किसी भी गेंदबाज ने एक ओवर में 5 विकेट हासिल नहीं किए थे। इस मुकाबले में प्रियंदना ने एक ही ओवर में गेंदबाजी करते हुए 1 रन देकर 5 विकेट झटके।
