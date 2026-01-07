7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

लाइफस्टाइल

बैकलैस जंपसूट में Smriti Mandhana का एलिगेंस फैंस को आया पसंद, मिनिमल ज्वेलरी ने बढ़ाया ग्लैमर

Smriti Mandhana Stunning Look: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना एक बार फिर अपने एलिगेंट फैशन सेंस को लेकर चर्चा में हैं। इस बार वजह है उनका बेहद स्टाइलिश बैकलेस जंपसूट लुक, जिसने सोशल मीडिया पर फैंस का दिल जीत लिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Jan 07, 2026

indian women cricketer fashion, Smriti Mandhana outfit price, Smriti Mandhana Instagram look, Smriti Mandhana elegance look| फोटो सोर्स -taruntahiliani

Smriti Mandhana elegance look| फोटो सोर्स -taruntahiliani

Smriti Mandhana Stunning Look: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना मैदान पर ही नहीं, बल्कि स्टाइल के मामले में भी लोगों का दिल जीतना जानती हैं। हाल ही में एक इवेंट में उनका बैकलेस जंपसूट लुक चर्चा में आ गया, जहां मिनिमल ज्वेलरी और सॉफ्ट स्टाइलिंग के साथ उन्होंने ऐसा एलिगेंट अंदाज़ दिखाया कि फैंस तारीफ करते नहीं थक रहे। इस खास लुक में स्मृति बेहद ग्रेसफुल और कॉन्फिडेंट नजर आईं।

स्टाइलिंग में दिखी सादगी की झलक

स्मृति ने अपने लुक को ओवरडू न करते हुए मिनिमल स्टाइलिंग को चुना। उन्होंने सिर्फ डैंगलिंग ईयररिंग्स, एक ब्रेसलेट और एक रिंग के साथ अपने आउटफिट को कंप्लीट किया, जिससे जंपसूट खुद ही लाइमलाइट में रहा।

कितनी है आउटफिट की कीमत?

हाल ही में मशहूर फैशन डिजाइनर तरुण तहिलियानी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर स्मृति की कुछ तस्वीरें शेयर कीं। इन तस्वीरों में स्मृति उनके सिग्नेचर क्लासिक फॉयल जर्सी जंपसूट में नजर आ रही हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि स्मृति के इस जंपसूट की कीमत क्या है, तो बता दें कि यह आउटफिट Tarun Tahiliani की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसकी कीमत करीब ₹63,100 बताई जा रही है।

मेकअप रहा नेचुरल और फ्रेश

मेकअप के मामले में भी स्मृति ने नेचुरल लुक रख है। हल्के ब्राउन आईशैडो, मस्कारा से सजी पलके, सॉफ्ट ब्लश, गुलाबी लिप शेड और हल्का हाइलाइटर उनके चेहरे पर एक फ्रेश ग्लो लेकर आया।वहीं हेयरस्टाइल की बात करें तो स्मृति ने साइड पार्टीशन के साथ खुले बाल रखे, जिनमें सॉफ्ट वेव्स उनके लुक को और भी ग्रेसफुल बना रही थीं।

फैंस ने जमकर लुटाया प्यार

स्मृति की तस्वीरें सामने आते ही फैंस के कमेंट्स की बाढ़ आ गई। किसी ने लिखा, “She shines!!! Always shall”, तो किसी ने उन्हें “Beautiful” और “My queen” कहकर तारीफों के पुल बांध दिए।कुल मिलाकर, मैदान के अंदर शानदार प्रदर्शन करने वाली स्मृति मंधाना मैदान के बाहर भी अपने सादगी भरे ग्लैमरस अंदाज से यह साबित कर रही हैं कि स्टाइल और ग्रेस उनके व्यक्तित्व का अहम हिस्सा है।

ये भी पढ़ें

Ind W vs SL W: स्मृति मंधाना ने इंटरनेशनल क्रिकेट में रचा इतिहास, एक झटके में बना डाले इतने रिकॉर्ड
क्रिकेट
Smriti Mandhana Records

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Jan 2026 11:31 am

Hindi News / Lifestyle News / बैकलैस जंपसूट में Smriti Mandhana का एलिगेंस फैंस को आया पसंद, मिनिमल ज्वेलरी ने बढ़ाया ग्लैमर

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

फिटनेस हो तो ऐसी! कार्तिक आर्यन का नो-मीट रूटीन और टाइम पर मील्स का राज

Kartik Aaryan Gym Workout, Kartik Aaryan Daily Routine, Kartik Aaryan Discipline Formula,
लाइफस्टाइल

सस्ते लॉज हों या 5-स्टार होटल, कारपेट पर रखा सामान आपको कर सकता है बीमार

Hotel room safety tips, Luggage in hotel bathroom, Safest place for suitcase
लाइफस्टाइल

ठंडी हवा में बालों की नमी कैसे बचाएं? शीया बटर है बेस्ट समाधान

shea butter for soft shiny hair, natural hair care in winter, best natural remedy for dry hair,
लाइफस्टाइल

पुरुषों की ये 5 फैशन की गलतियाँ, जो उन्हें बनाती हैं अनप्रोफेशनल

Office fashion mistakes for men, Men office dressing tips,
लाइफस्टाइल

पोंगल से बिहू तक, एक त्योहार जो पूरे भारत को जोड़ता है

makar sankranti 2026, makar sankranti name in different states,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.