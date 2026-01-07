बैकलैस जंपसूट में Smriti Mandhana का एलिगेंस फैंस को आया पसंद, मिनिमल ज्वेलरी ने बढ़ाया ग्लैमर

Smriti Mandhana elegance look| फोटो सोर्स -taruntahiliani
Smriti Mandhana Stunning Look: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना मैदान पर ही नहीं, बल्कि स्टाइल के मामले में भी लोगों का दिल जीतना जानती हैं। हाल ही में एक इवेंट में उनका बैकलेस जंपसूट लुक चर्चा में आ गया, जहां मिनिमल ज्वेलरी और सॉफ्ट स्टाइलिंग के साथ उन्होंने ऐसा एलिगेंट अंदाज़ दिखाया कि फैंस तारीफ करते नहीं थक रहे। इस खास लुक में स्मृति बेहद ग्रेसफुल और कॉन्फिडेंट नजर आईं।
स्मृति ने अपने लुक को ओवरडू न करते हुए मिनिमल स्टाइलिंग को चुना। उन्होंने सिर्फ डैंगलिंग ईयररिंग्स, एक ब्रेसलेट और एक रिंग के साथ अपने आउटफिट को कंप्लीट किया, जिससे जंपसूट खुद ही लाइमलाइट में रहा।
हाल ही में मशहूर फैशन डिजाइनर तरुण तहिलियानी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर स्मृति की कुछ तस्वीरें शेयर कीं। इन तस्वीरों में स्मृति उनके सिग्नेचर क्लासिक फॉयल जर्सी जंपसूट में नजर आ रही हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि स्मृति के इस जंपसूट की कीमत क्या है, तो बता दें कि यह आउटफिट Tarun Tahiliani की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसकी कीमत करीब ₹63,100 बताई जा रही है।
मेकअप के मामले में भी स्मृति ने नेचुरल लुक रख है। हल्के ब्राउन आईशैडो, मस्कारा से सजी पलके, सॉफ्ट ब्लश, गुलाबी लिप शेड और हल्का हाइलाइटर उनके चेहरे पर एक फ्रेश ग्लो लेकर आया।वहीं हेयरस्टाइल की बात करें तो स्मृति ने साइड पार्टीशन के साथ खुले बाल रखे, जिनमें सॉफ्ट वेव्स उनके लुक को और भी ग्रेसफुल बना रही थीं।
स्मृति की तस्वीरें सामने आते ही फैंस के कमेंट्स की बाढ़ आ गई। किसी ने लिखा, “She shines!!! Always shall”, तो किसी ने उन्हें “Beautiful” और “My queen” कहकर तारीफों के पुल बांध दिए।कुल मिलाकर, मैदान के अंदर शानदार प्रदर्शन करने वाली स्मृति मंधाना मैदान के बाहर भी अपने सादगी भरे ग्लैमरस अंदाज से यह साबित कर रही हैं कि स्टाइल और ग्रेस उनके व्यक्तित्व का अहम हिस्सा है।
