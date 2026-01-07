बैकलैस जंपसूट में Smriti Mandhana का एलिगेंस फैंस को आया पसंद, मिनिमल ज्वेलरी ने बढ़ाया ग्लैमर

Smriti Mandhana Stunning Look: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना मैदान पर ही नहीं, बल्कि स्टाइल के मामले में भी लोगों का दिल जीतना जानती हैं। हाल ही में एक इवेंट में उनका बैकलेस जंपसूट लुक चर्चा में आ गया, जहां मिनिमल ज्वेलरी और सॉफ्ट स्टाइलिंग के साथ उन्होंने ऐसा एलिगेंट अंदाज़ दिखाया कि फैंस तारीफ करते नहीं थक रहे। इस खास लुक में स्मृति बेहद ग्रेसफुल और कॉन्फिडेंट नजर आईं।