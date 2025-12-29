Ind W vs SL W: स्मृति मंधाना ने इंटरनेशनल क्रिकेट में रचा इतिहास, एक झटके में बना डाले इतने रिकॉर्ड

Smriti Mandhana Records: 2025 का स्मृति मंधाना ने शानदार अंत किया है। साल के अंत में वह बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में पांच अंकों तक पहुंच गई हैं। महिला अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट में अपना 10,000वां रन बनाते हुए वह सिर्फ तीन अन्य खिलाड़ियों के साथ एक खास क्लब में शामिल हो गईं। श्रीलंका के खिलाफ चौथे टी20 में इस मुकाम से 27 रन दूर थीं, मंधाना ने आसानी से यह आंकड़ा पार कर लिया और अपनी साथी खिलाड़ी मिताली राज के साथ न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स और इंग्लैंड की शार्लोट एडवर्ड्स के साथ महिला क्रिकेट में 10,000+ रन बनाने वाली खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गईं। इसके साथ ही उन्‍होंने इस मैच में कई अन्‍य रिकॉर्ड भी अपने नाम किए हैं।