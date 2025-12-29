29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Ind W vs SL W: स्मृति मंधाना ने इंटरनेशनल क्रिकेट में रचा इतिहास, एक झटके में बना डाले इतने रिकॉर्ड

Smriti Mandhana Records: श्रीलंका के खिलाफ स्मृति मंधाना ने महज 48 गेंदों पर 80 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करते हुए एक ऐसे साल का शानदार अंत किया है, जब उन्‍होंने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Dec 29, 2025

Smriti Mandhana Records

भारतीय बल्‍लेबाज स्‍मृति मंधाना। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCIWomen)

Smriti Mandhana Records: 2025 का स्मृति मंधाना ने शानदार अंत किया है। साल के अंत में वह बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में पांच अंकों तक पहुंच गई हैं। महिला अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट में अपना 10,000वां रन बनाते हुए वह सिर्फ तीन अन्य खिलाड़ियों के साथ एक खास क्लब में शामिल हो गईं। श्रीलंका के खिलाफ चौथे टी20 में इस मुकाम से 27 रन दूर थीं, मंधाना ने आसानी से यह आंकड़ा पार कर लिया और अपनी साथी खिलाड़ी मिताली राज के साथ न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स और इंग्लैंड की शार्लोट एडवर्ड्स के साथ महिला क्रिकेट में 10,000+ रन बनाने वाली खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गईं। इसके साथ ही उन्‍होंने इस मैच में कई अन्‍य रिकॉर्ड भी अपने नाम किए हैं।

महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन

मिताली राज (भारत): 10,868 रन

सूजी बेट्स (न्‍यूजीलैंड): 10,652 रन

शार्लोट एडवर्ड्स (इंग्‍लैंड): 10,273 रन

स्मृति मंधाना (भारत): 10,053 रन

नैट साइवर-ब्रंट (इंग्‍लैंड): 8,197 रन

मिताली राज का ये रिकॉर्ड भी तोड़ा

महिला वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 5322 रन, महिल टी20 इंटरनेशनल में 4022 रन और सात टेस्ट मैचों में 629 रन के साथ मंधाना ने 10 हजार रन पूरे किए हैं। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्‍होंने कुल 281 इंटरनेशनल मैच खेले। जबकि मिताली राज ने यहां तक पहुंचने के लिए 291 मैच खेले थे। इस तरह वह सबसे तेज 10 हजार रन पूरे करने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी भी बन गई हैं।

शेफाली और स्मृति की रिकॉर्ड पार्टनरशिप

श्रीलंका के खिलाफ पहले बल्‍लेबाजी करते हुए ओपनर शेफाली (79) और मंधाना (80) ने रिकॉर्ड 162 रन जोड़े और भारत को 221 रन पर 2 विकेट तक पहुंचाया, जो इस फॉर्मेट में भारत का सबसे बड़ा स्कोर है। मंधाना-शेफाली ने मिलकर 162 रन बनाए, जो महिला टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए किसी भी विकेट के लिए नया ओपनिंग स्टैंड रिकॉर्ड बन गया। उन्होंने नवंबर 2019 में ग्रोस आइलेट में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 84 रन की जीत में बनाए गए अपने ही 143 रन के रिकॉर्ड को तोड़ा है।

टी20 इंटरनेशनल में भारतीय महिलाओं के सर्वाधिक PoTM पुरस्कार

12- मिताली राज

11- हरमनप्रीत कौर

8- शैफाली वर्मा

8 - स्मृति मंधाना*

Published on:

29 Dec 2025 06:48 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Ind W vs SL W: स्मृति मंधाना ने इंटरनेशनल क्रिकेट में रचा इतिहास, एक झटके में बना डाले इतने रिकॉर्ड

