Ind W vs SL W: स्मृति मंधाना ने इंटरनेशनल क्रिकेट में रचा इतिहास, एक झटके में बना डाले इतने रिकॉर्ड

भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCIWomen)
Smriti Mandhana Records: 2025 का स्मृति मंधाना ने शानदार अंत किया है। साल के अंत में वह बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में पांच अंकों तक पहुंच गई हैं। महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 10,000वां रन बनाते हुए वह सिर्फ तीन अन्य खिलाड़ियों के साथ एक खास क्लब में शामिल हो गईं। श्रीलंका के खिलाफ चौथे टी20 में इस मुकाम से 27 रन दूर थीं, मंधाना ने आसानी से यह आंकड़ा पार कर लिया और अपनी साथी खिलाड़ी मिताली राज के साथ न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स और इंग्लैंड की शार्लोट एडवर्ड्स के साथ महिला क्रिकेट में 10,000+ रन बनाने वाली खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गईं। इसके साथ ही उन्होंने इस मैच में कई अन्य रिकॉर्ड भी अपने नाम किए हैं।
मिताली राज (भारत): 10,868 रन
सूजी बेट्स (न्यूजीलैंड): 10,652 रन
शार्लोट एडवर्ड्स (इंग्लैंड): 10,273 रन
स्मृति मंधाना (भारत): 10,053 रन
नैट साइवर-ब्रंट (इंग्लैंड): 8,197 रन
महिला वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 5322 रन, महिल टी20 इंटरनेशनल में 4022 रन और सात टेस्ट मैचों में 629 रन के साथ मंधाना ने 10 हजार रन पूरे किए हैं। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कुल 281 इंटरनेशनल मैच खेले। जबकि मिताली राज ने यहां तक पहुंचने के लिए 291 मैच खेले थे। इस तरह वह सबसे तेज 10 हजार रन पूरे करने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी भी बन गई हैं।
श्रीलंका के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए ओपनर शेफाली (79) और मंधाना (80) ने रिकॉर्ड 162 रन जोड़े और भारत को 221 रन पर 2 विकेट तक पहुंचाया, जो इस फॉर्मेट में भारत का सबसे बड़ा स्कोर है। मंधाना-शेफाली ने मिलकर 162 रन बनाए, जो महिला टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए किसी भी विकेट के लिए नया ओपनिंग स्टैंड रिकॉर्ड बन गया। उन्होंने नवंबर 2019 में ग्रोस आइलेट में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 84 रन की जीत में बनाए गए अपने ही 143 रन के रिकॉर्ड को तोड़ा है।
12- मिताली राज
11- हरमनप्रीत कौर
8- शैफाली वर्मा
8 - स्मृति मंधाना*
