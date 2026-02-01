टी20 वर्ल्डकप 2026 में अब तक अजेय है जिम्बाब्वे, इन टीमों को भी नहीं दे पाया कोई मात

जिंबॉब्वे ने ओमान को हराकर टूर्नामेंट का शानदार आगाज किया, फिर ऑस्ट्रेलिया को मात देकर दुनिया को हैरान कर दिया। आयरलैंड के खिलाफ उनका मुकाबला बारिश के कारण बिना टॉस के ही रद्द हो गया था। इसके बाद मेजबान श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर उन्होंने साबित कर दिया कि यह टीम केवल भाग्य के भरोसे नहीं, बल्कि पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी है। अब सुपर 8 राउंड में जिंबॉब्वे का पहला मुकाबला 23 फरवरी को वेस्टइंडीज से होगा, जबकि 26 फरवरी को उसका सामना भारतीय टीम से और 1 मार्च को साउथ अफ्रीका से होगा।