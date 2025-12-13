Cricket Divas: स्मृति मंधाना और हरलीन देओल में किसके पास है ज्यादा दौलत?

Cricket Divas: भारतीय महिला क्रिकेट में स्मृति मंधाना और हरलीन देओल दो ऐसे नाम हैं, जिन्होंने अपने खेल के दम पर अलग पहचान बनाई है। मैदान पर शानदार परफॉर्मेंस के साथ-साथ इन दोनों की लोकप्रियता ब्रांड एंडोर्समेंट्स, लीग क्रिकेट और सोशल मीडिया तक फैली हुई है। ऐसे में फैंस के मन में अक्सर सवाल उठता है कि इन दो क्रिकेट डिवाज में से किसके पास ज्यादा दौलत है। आइए जानते हैं उनकी कमाई के सोर्स और नेट वर्थ से जुड़ी दिलचस्प जानकारी।