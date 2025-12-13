Cricket Divas: स्मृति मंधाना और हरलीन देओल में किसके पास है ज्यादा दौलत?

Indian women cricketers net worth|फोटो सोर्स -Patrika.com
Cricket Divas: भारतीय महिला क्रिकेट में स्मृति मंधाना और हरलीन देओल दो ऐसे नाम हैं, जिन्होंने अपने खेल के दम पर अलग पहचान बनाई है। मैदान पर शानदार परफॉर्मेंस के साथ-साथ इन दोनों की लोकप्रियता ब्रांड एंडोर्समेंट्स, लीग क्रिकेट और सोशल मीडिया तक फैली हुई है। ऐसे में फैंस के मन में अक्सर सवाल उठता है कि इन दो क्रिकेट डिवाज में से किसके पास ज्यादा दौलत है। आइए जानते हैं उनकी कमाई के सोर्स और नेट वर्थ से जुड़ी दिलचस्प जानकारी।
वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला हरलीन देओल के करियर का यादगार लम्हा बन गया। इस मैच में उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला शतक जड़कर न सिर्फ टीम को मजबूती दी, बल्कि चयनकर्ताओं का भरोसा भी जीता। माना जा रहा है कि इस पारी के बाद वनडे टीम में उनकी जगह काफी हद तक पक्की हो चुकी है।
भारतीय क्रिकेटर हरलीन देओल एक आरामदायक और स्टाइलिश लाइफस्टाइल जीती हैं, जो एक प्रोफेशनल एथलीट के तौर पर उनकी सफलता को दिखाती है। उनका लुक और पब्लिक अपीयरेंस उनके स्पोर्टी और फैशनेबल अंदाज का बेहतरीन मेल है।
हरलीन देओल सिर्फ अपने खेल के लिए ही नहीं, बल्कि अपने स्टाइल और पर्सनैलिटी के लिए भी जानी जाती हैं। वहीं, सोशल मीडिया पर वह अपने फैशन, ट्रैवल और ट्रेनिंग से जुड़े पोस्ट्स शेयर करती रहती हैं, जिन पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है।
हरलीन देओल के कार कलेक्शन की पूरी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। हालांकि, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर होने के नाते उनके पास कुछ अच्छी गाड़ियां होने की संभावना है। आमतौर पर खिलाड़ियों की पसंद में ये Hyundai Creta , Maruti Suzuki और Toyota Fortuner गाड़ियां शामिल हो सकती हैं।
स्मृति मंधाना का नाम भारतीय महिला क्रिकेट की सबसे बड़ी स्टार्स में शुमार है। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी, शानदार टाइमिंग और बड़े मैचों में परफॉर्म करने की काबिलियत ने उन्हें खास बनाया है। साल 2018 में ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब जीतकर उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया।
साल 2017 में वनडे क्रिकेट में शतक लगाकर स्मृति मंधाना ने अपने करियर को नई ऊंचाई दी। इसके बाद टी20 और वनडे दोनों फॉर्मेट्स में उन्होंने लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया। आज वह सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, बल्कि कई बड़े ब्रांड्स की पसंदीदा चेहरा भी हैं। WPL और बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ने उनकी कमाई को और मजबूती दी है।
स्मृति मंधाना को लग्जरी कारों का खास शौक है। उनके कलेक्शन में Land Rover Range Rover Evoque, Hyundai Creta और Maruti Suzuki Dzire जैसी गाड़ियां शामिल हैं। इसके अलावा, Hyundai IONIQ 5 के साथ भी उनकी तस्वीरें सामने आती रहती हैं, जो उनके कार कलेक्शन को और भी प्रीमियम बनाती हैं।
Cricbuzz के रिपोर्ट्स के मुताबिक हरलीन देओल की कुल संपत्ति लगभग $1 मिलियन (करीब 8–9 करोड़ रुपये) आंकी जाती है। वहीं CricTracker की रिपोर्ट के अनुसार, स्मृति मंधाना की कुल संपत्ति लगभग $4 मिलियन (करीब 32–34 करोड़ रुपये) है, जो उन्हें भारत की सबसे अमीर महिला क्रिकेटरों में शामिल करती है। उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट, विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) की सैलरी और ब्रांड एंडोर्समेंट्स से आता है।स्मृति मंधाना की संपत्ति हरलीन देओल की तुलना में काफी अधिक है।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य