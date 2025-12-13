Amrood for Natural Glow: अमरूद से पाएं नेचुरल ग्लो, जानें कैसे यह फ्रूट स्किन को करता है ब्राइट

Amrood for Natural Glow | Freepik
Amrood for Natural Glow: हर किसी की चाहत होती है कि उसकी स्किन बिना किसी दाग-धब्बों के चमकती-दमकती हो। इसके लिए लोग महंगे क्रीम और पार्लर के चक्कर में फंसकर रह जाते हैं। अगर आप भी इनमें से एक हैं तो फिर ये लेख आपके लिए है। इसके लिए आपके घर के आस-पास मिलने वाला अमरूद काफी है आपके नेचुरल ग्लो के लिए। जी हां, अमरूद जो आपको केवल 20 से 50 रुपये किलो मिल जाता है। इसे खाने से आपकी स्किन ऐसे ग्लो करेगी कि हर कोई पूछेगा, "अरे, क्या लगाया है? इतना ग्लो कैसे आया?" आइए जानें अमरूद से आप कैसे नेचुरल ग्लो पा सकते हैं।
Guava for Natural Glow: हर कोई जानता है कि Vitamin-C स्किन के लिए जादू जैसा काम करता है, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि अमरूद में Vitamin-C संतरे से भी चार गुना ज्यादा होता है। इसलिए एक अमरूद खाओ और चार संतरे का फायदा पाओ। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन ए और फाइबर भरपूर होता है जो स्किन को अंदर से साफ और चमकदार बनाता है।
सफेद अमरूद ज्यादा कॉमन है और आसानी से मिल जाता है, ये स्किन के लिए बेस्ट भी है। क्योंकि इसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। वहीं गुलाबी अमरूद थोड़ा मीठा होता है और इसमें लाइकोपीन होता है जो स्किन को सन डैमेज से बचाता है। आप दोनों को ही बारी-बारी से खा सकते हैं। हफ्ते में तीन दिन सफेद और दो दिन गुलाबी अमरूद परफेक्ट कॉम्बिनेशन साबित हो सकता है।
आपके लिए अमरूद खाने का बेस्ट टाइम सुबह नाश्ते का वक्त हो सकता है। खाली पेट अमरूद खाने से इसके सारे न्यूट्रिएंट्स अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं। सुबह-सुबह एक अमरूद खाओ, ऊपर से गर्म पानी पियो तो दिनभर एनर्जी और स्किन में फ्रेशनेस बनी रहती है। इसे शाम को स्नैक्स में समोसे-पकौड़े की जगह पर खा सकते हैं। पेट भी भरेगा और स्किन भी ग्लो करेगी। वैसे भी शाम को भूख लगती है तो कुछ हेल्दी खाना चाहिए। रात में मत खाइए क्योंकि रात को अमरूद खाने से कफ बढ़ सकता है और पाचन में भी दिक्कत हो सकती है।
अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है तो आप न खाएं या फिर डॉक्टर से पूछकर ही अमरूद खाइए।
डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
