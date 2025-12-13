13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Amrood for Natural Glow: अमरूद से पाएं नेचुरल ग्लो, जानें कैसे यह फ्रूट स्किन को करता है ब्राइट

Amrood for Natural Glow: अमरूद खाने के कई फायदे होते हैं, जिसमें से स्किन में नेचुरल ग्लो भी एक है। आपको महंगे क्रीम और पार्लर जरूर नहीं है, केवल रोज एक अमरूद खा कर आप ये ग्लो पा सकते हैं। तो आइए जानें कि कैसे यह फ्रूट स्किन को करता है ब्राइट और देता मितला है नैचुरल ग्लो।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyanka

Dec 13, 2025

Amrood for Natural Glow, Guava Benefits for Skin

Amrood for Natural Glow | Freepik

Amrood for Natural Glow: हर किसी की चाहत होती है कि उसकी स्किन बिना किसी दाग-धब्बों के चमकती-दमकती हो। इसके लिए लोग महंगे क्रीम और पार्लर के चक्कर में फंसकर रह जाते हैं। अगर आप भी इनमें से एक हैं तो फिर ये लेख आपके लिए है। इसके लिए आपके घर के आस-पास मिलने वाला अमरूद काफी है आपके नेचुरल ग्लो के लिए। जी हां, अमरूद जो आपको केवल 20 से 50 रुपये किलो मिल जाता है। इसे खाने से आपकी स्किन ऐसे ग्लो करेगी कि हर कोई पूछेगा, "अरे, क्या लगाया है? इतना ग्लो कैसे आया?" आइए जानें अमरूद से आप कैसे नेचुरल ग्लो पा सकते हैं।

अमरूद है स्किन का बेस्ट फ्रेंड

Guava for Natural Glow: हर कोई जानता है कि Vitamin-C स्किन के लिए जादू जैसा काम करता है, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि अमरूद में Vitamin-C संतरे से भी चार गुना ज्यादा होता है। इसलिए एक अमरूद खाओ और चार संतरे का फायदा पाओ। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन ए और फाइबर भरपूर होता है जो स्किन को अंदर से साफ और चमकदार बनाता है।

अमरूद कौन सा चुनें?

सफेद अमरूद ज्यादा कॉमन है और आसानी से मिल जाता है, ये स्किन के लिए बेस्ट भी है। क्योंकि इसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। वहीं गुलाबी अमरूद थोड़ा मीठा होता है और इसमें लाइकोपीन होता है जो स्किन को सन डैमेज से बचाता है। आप दोनों को ही बारी-बारी से खा सकते हैं। हफ्ते में तीन दिन सफेद और दो दिन गुलाबी अमरूद परफेक्ट कॉम्बिनेशन साबित हो सकता है।

इसे कब खाना चाहिए?

आपके लिए अमरूद खाने का बेस्ट टाइम सुबह नाश्ते का वक्त हो सकता है। खाली पेट अमरूद खाने से इसके सारे न्यूट्रिएंट्स अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं। सुबह-सुबह एक अमरूद खाओ, ऊपर से गर्म पानी पियो तो दिनभर एनर्जी और स्किन में फ्रेशनेस बनी रहती है। इसे शाम को स्नैक्स में समोसे-पकौड़े की जगह पर खा सकते हैं। पेट भी भरेगा और स्किन भी ग्लो करेगी। वैसे भी शाम को भूख लगती है तो कुछ हेल्दी खाना चाहिए। रात में मत खाइए क्योंकि रात को अमरूद खाने से कफ बढ़ सकता है और पाचन में भी दिक्कत हो सकती है।

अमरूद को कैसे खाएं

  1. आप इसे छिलके के साथ खाएं
  2. इसका बीज भी खाएं
  3. काला नमक और काली मिर्च डालकर
  4. दूध के साथ कभी न खाइए

ध्यान रखने वाली जरूरी बात

अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है तो आप न खाएं या फिर डॉक्टर से पूछकर ही अमरूद खाइए।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

ये भी पढ़ें

सुंदरता के लिए Vitamin C खाना चाहिए या चेहरे पर लगाना चाहिए? ब्यूटी एक्सपर्ट से जानें, कौन-सा तरीका देगा बेहतर रिजल्ट
ब्यूटी टिप्स
Vitamin C benefits फोटो डिजाइन- पत्रिका.com

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

लाइफस्टाइल

Published on:

13 Dec 2025 12:33 pm

Hindi News / Lifestyle News / Amrood for Natural Glow: अमरूद से पाएं नेचुरल ग्लो, जानें कैसे यह फ्रूट स्किन को करता है ब्राइट

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

आंवला जितना फायदेमंद, उतना ही ओवरडोज नुकसानदेह

Amla Khane Ke Nuksan,, Amla ke side effects, ज्यादा आंवला खाने के नुकसान, Amla overdose effects,
डाइट फिटनेस

सुपर हीरो होते हैं सिंगल पापा, कुणाल खेमू में भी हैं वो गुण

kunal khemu single papa, single papa qualities, single papa,
लाइफस्टाइल

सुबह खाली पेट कौन सा ड्राई फ्रूट खाएं कि स्किन दिखे साफ और चमकदार?

Almonds vs walnuts for skin, Cashews benefits for face glow, Best dry fruits to eat daily for skin,
लाइफस्टाइल

एक गोल और करोड़ों की कमाई! जानिए कहां-कहां से पैसा कमाते हैं मेसी

Lionel Messi Net Worth, Messi Lifestyle, Lionel Messi Income,
लाइफस्टाइल

Exclusive : "द बंगाल फाइल्स" के एक्टर दर्शन की विवादित है Love Life, बोली ये बात

Darshan Kumar early life and career, Darshan Kumar Education, Darshan Kumar real life story, Darshan Kumar wife, Darshan Kumar GF,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.