एक नहीं, दो नहीं… Dulquer Salmaan इस मलयाली डिश को खाते हैं 2–3 एक साथ

Dulquer Salmaan Favourite Dish: स्टाइल और शानदार एक्टिंग के साथ-साथ दुलकर सलमान अपने खाने के शौक के लिए भी जाने जाते हैं। खासकर जब बात अपने घर के स्वाद यानी केरल की पारंपरिक डिश की हो, तो वह खुद को रोक नहीं पाते। ल ही में रणवीर इलाहाबादिया से बातचीत के दौरान लकी भास्कर अभिनेता ने बताया कि उनकी सबसे पसंदीदा मलयाली डिश चिकन करी और पतली-सी ‘पथिरी’ है।दुलकर के मुताबिक पथिरी चावल से बनी एक बेहद हल्की रोटी होती है, जिसे वह एक साथ 2–3 तक आराम से खा लेते हैं और नारियल के दूध से बनी करी इसका स्वाद और भी खास बना देती है।