14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

एक नहीं, दो नहीं… Dulquer Salmaan इस मलयाली डिश को खाते हैं 2–3 एक साथ

Dulquer Salmaan Favourite Dish: मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार Dulquer Salmaan न सिर्फ अपनी दमदार एक्टिंग बल्कि अपने सादे और देसी खाने के शौक के लिए भी जाने जाते हैं। हाल ही में यह बात सामने आई कि उन्हें केरल की एक पारंपरिक डिश इतनी पसंद है कि वे इसे एक नहीं, बल्कि 2–3 पथिरी एक साथ मजे लेकर खाते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Dec 14, 2025

Dulquer Salmaan Favourite Dish,dqsalmaan south actor,

Celebrity comfort food|फोटो सोर्स -dqsalmaan/Instagram

Dulquer Salmaan Favourite Dish: स्टाइल और शानदार एक्टिंग के साथ-साथ दुलकर सलमान अपने खाने के शौक के लिए भी जाने जाते हैं। खासकर जब बात अपने घर के स्वाद यानी केरल की पारंपरिक डिश की हो, तो वह खुद को रोक नहीं पाते। ल ही में रणवीर इलाहाबादिया से बातचीत के दौरान लकी भास्कर अभिनेता ने बताया कि उनकी सबसे पसंदीदा मलयाली डिश चिकन करी और पतली-सी ‘पथिरी’ है।दुलकर के मुताबिक पथिरी चावल से बनी एक बेहद हल्की रोटी होती है, जिसे वह एक साथ 2–3 तक आराम से खा लेते हैं और नारियल के दूध से बनी करी इसका स्वाद और भी खास बना देती है।

भारत से निकली, दुनिया भर में बदली करी

सेलिब्रिटी शेफ अनन्या बनर्जी ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताया कि चिकन करी दुनिया भर में पसंद की जाने वाली डिश है। उनके मुताबिक, भारत में मसालों का इस्तेमाल सिंधु घाटी सभ्यता के समय से होता आ रहा है। हल्दी, काली मिर्च और सरसों जैसे मसाले तब से भारतीय रसोई का हिस्सा हैं। यही वजह है कि चिकन करी के अलग-अलग रूप देश और दुनिया में देखने को मिलते हैं।

जहां पंजाबी स्टाइल चिकन करी में टमाटर, क्रीम और गरम मसाले का इस्तेमाल होता है, वहीं तमिलनाडु में सौंफ और काली मिर्च का जयदा जोर रहता है। लेकिन केरल की मलाबार चिकन करी इन सबसे अलग है यहां इसका स्वाद नारियल के दूध और ताज़ी करी पत्तों से निखरता है।

क्या है पथिरी, जिसे Dulquer इतना पसंद करते हैं?

पथिरी चावल के आटे से बनी एक बेहद पतली और नरम रोटी या पैनकेक जैसी होती है। इसे खासतौर पर ग्रेवी वाले व्यंजनों के साथ खाया जाता है। केरल के मलाबार इलाके में यह रोजमर्रा के खाने का अहम हिस्सा है। नरम पथिरी जब मसालेदार चिकन करी के साथ मिलती है, तो स्वाद कई गुना बढ़ जाता है, शायद यही वजह है कि Dulquer इसे 2–3 एक साथ खा लेते हैं।

घर पर बनाना चाहते हैं? जानिए आसान तरीका

पथिरी बनाने की विधि

  • पानी में थोड़ा नमक डालकर उबाल लें
  • आंच बंद कर चावल का आटा मिलाएं और नरम आटा गूंथ लें
  • ढककर कुछ मिनट रखें, फिर चिकना होने तक गूंथें
  • छोटी लोइयां बनाकर पतली रोटी बेलें
  • गरम तवे पर हल्का सेकें, रंग न बदलने दें

केरल स्टाइल चिकन करी

  • तेल में प्याज सुनहरा होने तक भूनें
  • अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डालें
  • टमाटर और मसाले मिलाकर भूनें
  • चिकन डालकर मसालों में अच्छी तरह मिलाएं
  • नारियल का दूध या पानी डालकर धीमी आंच पर पकाएं
  • अंत में करी पत्ता और हरा धनिया डालें

ये भी पढ़ें

Putin Dinner Menu: जाफरानी पनीर और मोमोज… पुतिन के डिनर टेबल पर परोसा गया ये खास खाना, जानिए पूरा मेन्यू
लाइफस्टाइल
Putin dinner menu, Putin India visit food, Indian cuisine for Putin,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

14 Dec 2025 11:14 am

Published on:

14 Dec 2025 10:08 am

Hindi News / Lifestyle News / एक नहीं, दो नहीं… Dulquer Salmaan इस मलयाली डिश को खाते हैं 2–3 एक साथ

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

लिवर हेल्थ के लिए कितनी चॉकलेट है सही?

chocolate for Liver Health, Dark Chocolate Benefits for Liver, Fatty Liver Diet,
लाइफस्टाइल

खूब Reel देखने वालों को ये ट्राइ करके देखना चाहिए

Essential Oils for Stress Relief, Natural Mental Relaxation
लाइफस्टाइल

लाइफ को आसान बनाने के लिए यूज करें ये 5 फ्री AI टूल्स

AI Is Future Free AI Tools
टेक्नोलॉजी

हेयर फॉल से परेशान? नारियल तेल और मेथी से पाएँ नैचुरल हेयर ग्रोथ

Coconut oil for hair growth, Methi seeds for hair growth, Coconut oil with methi, Hair fall control oil,
ब्यूटी टिप्स

स्मृति मंधाना और हरलीन देओल की नेट वर्थ में कितना अंतर?

Smriti Mandhana net worth, Harleen Deol net worth, Smriti Mandhana vs Harleen Deol,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.