एक नहीं, दो नहीं… Dulquer Salmaan इस मलयाली डिश को खाते हैं 2–3 एक साथ

Celebrity comfort food|फोटो सोर्स -dqsalmaan/Instagram
Dulquer Salmaan Favourite Dish: स्टाइल और शानदार एक्टिंग के साथ-साथ दुलकर सलमान अपने खाने के शौक के लिए भी जाने जाते हैं। खासकर जब बात अपने घर के स्वाद यानी केरल की पारंपरिक डिश की हो, तो वह खुद को रोक नहीं पाते। ल ही में रणवीर इलाहाबादिया से बातचीत के दौरान लकी भास्कर अभिनेता ने बताया कि उनकी सबसे पसंदीदा मलयाली डिश चिकन करी और पतली-सी ‘पथिरी’ है।दुलकर के मुताबिक पथिरी चावल से बनी एक बेहद हल्की रोटी होती है, जिसे वह एक साथ 2–3 तक आराम से खा लेते हैं और नारियल के दूध से बनी करी इसका स्वाद और भी खास बना देती है।
सेलिब्रिटी शेफ अनन्या बनर्जी ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताया कि चिकन करी दुनिया भर में पसंद की जाने वाली डिश है। उनके मुताबिक, भारत में मसालों का इस्तेमाल सिंधु घाटी सभ्यता के समय से होता आ रहा है। हल्दी, काली मिर्च और सरसों जैसे मसाले तब से भारतीय रसोई का हिस्सा हैं। यही वजह है कि चिकन करी के अलग-अलग रूप देश और दुनिया में देखने को मिलते हैं।
जहां पंजाबी स्टाइल चिकन करी में टमाटर, क्रीम और गरम मसाले का इस्तेमाल होता है, वहीं तमिलनाडु में सौंफ और काली मिर्च का जयदा जोर रहता है। लेकिन केरल की मलाबार चिकन करी इन सबसे अलग है यहां इसका स्वाद नारियल के दूध और ताज़ी करी पत्तों से निखरता है।
पथिरी चावल के आटे से बनी एक बेहद पतली और नरम रोटी या पैनकेक जैसी होती है। इसे खासतौर पर ग्रेवी वाले व्यंजनों के साथ खाया जाता है। केरल के मलाबार इलाके में यह रोजमर्रा के खाने का अहम हिस्सा है। नरम पथिरी जब मसालेदार चिकन करी के साथ मिलती है, तो स्वाद कई गुना बढ़ जाता है, शायद यही वजह है कि Dulquer इसे 2–3 एक साथ खा लेते हैं।
