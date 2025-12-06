6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Putin Dinner Menu: जाफरानी पनीर और मोमोज… पुतिन के डिनर टेबल पर परोसा गया ये खास खाना, जानिए पूरा मेन्यू

Putin Dinner Menu: राष्ट्रपति पुतिन के लिए भारत ने सजाया डिनर, पुतिन के डिनर में भारतीय तड़का जाफरानी पनीर रोल, अचारी चैंगन और बादाम हल्वा-मोमोस शामिल।देखिए राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में आयोजित डिनर में परोसे गए कौन-कौन से व्यंजन ।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Dec 06, 2025

Putin dinner menu, Putin India visit food, Indian cuisine for Putin,

Indian cuisine for Putin|फोटो सोर्स – Patrika.com

Putin Dinner Menu: भारत की दो दिवसीय यात्रा पर आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा एक भव्य शुद्ध शाकाहारी राजकीय रात्रिभोज का आयोजन किया गया। आयोजित डिनर में भारतीय व्यंजनों ने सबका ध्यान खींचा। इस डिनर में उन्हें पारंपरिक थाली में भारत के विविध और समृद्ध क्षेत्रीय व्यंजन परोसे गए। साथ ही, डिनर में शामिल व्यंजनों की पूरी लिस्ट भी सामने आई है। मेन्यू में जाफरानी पनीर रोल, अचारी चैंगन और बादाम हल्वा-मोमोस जैसे स्वादिष्ट डिशेज शामिल थीं।भारतीय फ्लेवर और शानदार प्रस्तुति ने पुतिन और मेहमानों को प्रभावित किया, वहीं सोशल मीडिया पर यह मेन्यू भी खूब सुर्खियां बटोर रहा है।

पुतिन के सम्मान में भारतीय स्वाद का भव्य जलवा

भोज की शुरुआत हुई पहाड़ी स्वाद वाले गुच्ची दून चेतिन से, जिसे मशरूम और कश्मीरी अखरोट की चटनी के साथ परोसा गया। इसके बाद अचारी बैंगन और पीली दाल तड़का ने मेहमानों को बिल्कुल घर के खाने जैसा देसी स्वाद दिया।

मुख्य पकवानों में पूरे भारत का स्वाद एक थाली में देखने को मिला

सबसे खास रहा जाफरानी पनीर रोल, जिसमें पनीर और मेवों को रोल बनाकर केसर वाली ग्रेवी में परोसा गया। इसके साथ धीमी आंच पर पका पालक-मेथी-मटर का साग और मसालेदार भरावन से भरे तंदूरी आलू भी परोसे गए।

मीठे व्यंजनों की खास पेशकश

डिनर का समापन गर्म बादाम के हलवे से हुआ, जो ठंडी राजधानी की रातों को ध्यान में रखकर चुना गया था। मिठाइयों में गुड़ संदेश, केसर-पिस्ता कुल्फी, ताजे फल और कुरकुरा मुरुक्कू भी शामिल थे।
पेय में अनार, संतरा, गाजर और अदरक के ताजे जूस परोसे गए।

सांस्कृतिक माहौल से सजा समारोह

समारोह के दौरान नौसेना के बैंड और शास्त्रीय कलाकारों ने भारतीय वाद्ययंत्रों पर धुनें पेश कीं। इसमें बॉलीवुड फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी का एक गीत भी बजाया गया। साथ ही, रूसी लोकधुन और त्चैकोव्स्की की प्रसिद्ध नटक्रैकर सुइट की प्रस्तुति ने दोनों देशों की सांस्कृतिक मित्रता को और गहरा किया।

ये भी पढ़ें

पुतिन के भारत दौरे पर क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट? क्या है भारत की सबसे बड़ी चुनौती?
राष्ट्रीय
PM Modi and President Putin

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

06 Dec 2025 03:55 pm

Published on:

06 Dec 2025 03:48 pm

Hindi News / Lifestyle News / Putin Dinner Menu: जाफरानी पनीर और मोमोज… पुतिन के डिनर टेबल पर परोसा गया ये खास खाना, जानिए पूरा मेन्यू

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

2026 में कौन-सा होगा सबसे हॉट डेटिंग ट्रेंड?

dating behaviour 2026, modern love trends, dating predictions 2026,
रिलेशनशिप

कमजोर फेफड़ों के 6 संकेत, दिखने पर क्या करें?

old cough, Lungs warning signs, Kamjor lungs ke lakshan, Lungs warning Symptoms,
स्वास्थ्य

Green Tea टाइमिंग, गलत वक्त पी तो फायदे की जगह नुकसान

green tea for digestion, green tea metabolism boost, green tea daily routine,
लाइफस्टाइल

Tooth Pain Hacks: दांतों का दर्द मिनटों में गायब, किचन में ही छिपे हैं राहत के ये 9 आसान उपाय

toothache hacks, how to cure tooth pain naturally, toothache causes and solutions,
लाइफस्टाइल

इस एक्ट्रेस के पास 3 करोड़ की कीमत वाली अंगूठी!

Indian Actress Diamond Ring Price, Samantha Ring, Alia Bhatt Ring, Expensive Rings, Most Expensive Rings In India,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.