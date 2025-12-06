Putin Dinner Menu: जाफरानी पनीर और मोमोज… पुतिन के डिनर टेबल पर परोसा गया ये खास खाना, जानिए पूरा मेन्यू

Putin Dinner Menu: भारत की दो दिवसीय यात्रा पर आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा एक भव्य शुद्ध शाकाहारी राजकीय रात्रिभोज का आयोजन किया गया। आयोजित डिनर में भारतीय व्यंजनों ने सबका ध्यान खींचा। इस डिनर में उन्हें पारंपरिक थाली में भारत के विविध और समृद्ध क्षेत्रीय व्यंजन परोसे गए। साथ ही, डिनर में शामिल व्यंजनों की पूरी लिस्ट भी सामने आई है। मेन्यू में जाफरानी पनीर रोल, अचारी चैंगन और बादाम हल्वा-मोमोस जैसे स्वादिष्ट डिशेज शामिल थीं।भारतीय फ्लेवर और शानदार प्रस्तुति ने पुतिन और मेहमानों को प्रभावित किया, वहीं सोशल मीडिया पर यह मेन्यू भी खूब सुर्खियां बटोर रहा है।