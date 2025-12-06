Putin Dinner Menu: जाफरानी पनीर और मोमोज… पुतिन के डिनर टेबल पर परोसा गया ये खास खाना, जानिए पूरा मेन्यू

Indian cuisine for Putin|फोटो सोर्स – Patrika.com
Putin Dinner Menu: भारत की दो दिवसीय यात्रा पर आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा एक भव्य शुद्ध शाकाहारी राजकीय रात्रिभोज का आयोजन किया गया। आयोजित डिनर में भारतीय व्यंजनों ने सबका ध्यान खींचा। इस डिनर में उन्हें पारंपरिक थाली में भारत के विविध और समृद्ध क्षेत्रीय व्यंजन परोसे गए। साथ ही, डिनर में शामिल व्यंजनों की पूरी लिस्ट भी सामने आई है। मेन्यू में जाफरानी पनीर रोल, अचारी चैंगन और बादाम हल्वा-मोमोस जैसे स्वादिष्ट डिशेज शामिल थीं।भारतीय फ्लेवर और शानदार प्रस्तुति ने पुतिन और मेहमानों को प्रभावित किया, वहीं सोशल मीडिया पर यह मेन्यू भी खूब सुर्खियां बटोर रहा है।
भोज की शुरुआत हुई पहाड़ी स्वाद वाले गुच्ची दून चेतिन से, जिसे मशरूम और कश्मीरी अखरोट की चटनी के साथ परोसा गया। इसके बाद अचारी बैंगन और पीली दाल तड़का ने मेहमानों को बिल्कुल घर के खाने जैसा देसी स्वाद दिया।
सबसे खास रहा जाफरानी पनीर रोल, जिसमें पनीर और मेवों को रोल बनाकर केसर वाली ग्रेवी में परोसा गया। इसके साथ धीमी आंच पर पका पालक-मेथी-मटर का साग और मसालेदार भरावन से भरे तंदूरी आलू भी परोसे गए।
डिनर का समापन गर्म बादाम के हलवे से हुआ, जो ठंडी राजधानी की रातों को ध्यान में रखकर चुना गया था। मिठाइयों में गुड़ संदेश, केसर-पिस्ता कुल्फी, ताजे फल और कुरकुरा मुरुक्कू भी शामिल थे।
पेय में अनार, संतरा, गाजर और अदरक के ताजे जूस परोसे गए।
समारोह के दौरान नौसेना के बैंड और शास्त्रीय कलाकारों ने भारतीय वाद्ययंत्रों पर धुनें पेश कीं। इसमें बॉलीवुड फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी का एक गीत भी बजाया गया। साथ ही, रूसी लोकधुन और त्चैकोव्स्की की प्रसिद्ध नटक्रैकर सुइट की प्रस्तुति ने दोनों देशों की सांस्कृतिक मित्रता को और गहरा किया।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य