8 दिन तक खांसी, घरघराहट… ये हैं कमजोर फेफड़ों के संकेत, जानिए ऐसे में क्या करना सही

Lungs warning signs In Hindi : अगर लंग्स साथ ना दे तो समझिए मृत्यु तय है! क्योंकि, सांसों की डोर इन फेफड़ों के दम पर ही है। पर, वायु प्रदूषण, खराब लाइफस्टाइल आदि के कारण फेफड़े कमजोर हो रहे हैं। अमेरिकन लंग एसोसिएशन ने लंग्स के वार्निंग संकेत के बारे में बताया है। जिससे कमजोर या बीमार फेफड़ों की पहचान (Kamjor lungs ke lakshan) हो सकती है। इस तरह के संकेत मिलने पर क्या करना चाहिए, फेफड़ों को हेल्दी (Healthy Lungs) रखने के लिए क्या खाना चाहिए… ये सारी बातें आयुर्वेदिक डॉक्टर से जानेंगे।