Acidity Medicines Risk: बार-बार एसिडिटी की दवाएं खाना बंद करें! ये दिल और हड्डियों को कर सकता है खराब

Acidity Medicines Risk: एसिडिटी की सामान्य-सी लगने वाली दवाईयां आपकी हेल्थ को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं। विशेषज्ञों ने इनके ज्यादा इस्तेमाल पर तुरंत विराम लगाने की सलाह दी है। इन एसिडिटी मेडिसिन्स से विटामिन बी 12 और मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ सकता है। यदि आप भी बार-बार एंटासिड ले लेते हैं और सोचते हैं कि, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, तो आप गलत हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, इससे थोड़ी देर के लिए आराम तो मिलता है, लेकिन लंबे समय में सेहत को खतरा है। बीएएमएस डॉक्टर अजीत जैन और स्पोर्ट्स सर्जन बताते हैं कि, यह आम दवाएं शरीर में कई जरूरी तत्वों की कमी और हड्डियों की कमजोरी तक पैदा कर सकती हैं।