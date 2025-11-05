Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

गैस त्रासदी इलाकों में तेजी से बढ़ रहे ‘कैंसर’ मरीज, आकड़ा पहुंचा 4 हजार के पार

MP News: गैस राहत विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 4,000 से अधिक पीड़ित कैंसर मरीज दर्ज हैं।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Nov 05, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: भोपाल गैस त्रासदी को 40 साल बीत चुके हैं, लेकिन शरीर में जहर अब भी पल रहा है। गैस प्रभावित इलाकों में कैंसर मरीजों की संख्या हर साल बढ़ रही है। इलाज की धीमी रफ्तार, डॉक्टरों की कमी से लोगों की उम्मीदें टूट रही हैं। एम्स और गैस राहत अस्पतालों के अनुसार प्रभावित इलाकों में फेफड़ों, गर्भाशय और ब्लड कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं। गैस के संपर्क में आए लोगों की इम्यूनिटी कमजोर हो गई है। हालांकि अभी तक प्रमाणित नहीं हुआ है कि गैस पीड़ितों और उनके वंशजों में गैस के प्रभाव के कारण कैंसर हो रहा है।

गैस प्रभावित हर घर की जांच जरूरी है, वरना बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाएगी। गैस प्रभावित इलाकों में जन-जागरूकता और स्क्रीनिंग कैंप बढ़ाने होंगे। कैंसर की रोकथाम सिर्फ दवा से नहीं, बल्कि समय पर जांच और जीवनशैली सुधार से संभव है।- डॉ. अंकित जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर , ऑन्कोलॉजिस्ट, एम्स भोपाल

चार हजार से ज्यादा कैंसर मरीज

गैस राहत विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 4,000 से अधिक पीड़ित कैंसर मरीज दर्ज हैं। हर महीने गैस प्रभावित कॉलोनियों से औसतन 70 से 80 नए मरीज सामने आते हैं। जयप्रकाश नगर, काजी कैंप और आरिफ नगर जैसे इलाकों में कैंसर का खतरा सामान्य आबादी से तीन गुना ज्यादा है।

गैस पीड़ितों में बढ़ते कैंसर के आंकड़े

  • कुल पंजीकृत कैंसर मरीज 4,000 से अधिक ( गैस राहत विभाग)
  • हर माह नए मरीज 70-80 एम्स व गैस राहत अस्पताल
  • प्रभावित इलाके जेपी नगर, आरिफ नगर, काजी कैंप सर्वे रिपोर्ट
  • प्रमुख कैंसर प्रकार फेफड़े, ब्रेस्ट, लीवर, ब्लड चिकित्सा विभाग

डॉक्टरों की कमी, बजट सीमित, सुविधाएं अधूरी

  • गैस राहत अस्पताल, हमीदिया और एम्स में कीमोथैरेपी-रेडिएशन की सुविधाएं हैं, लेकिन लंबा इंतजार और सीमित संसाधन मरीजों की सबसे बड़ी चुनौती हैं। कई बार मशीनें खराब रहने या दवा न मिलने से उपचार अधूरा रह जाता है।
  • अस्पताल में 26 ऑन्कोलॉजिस्ट और 14 पैथोलॉजिस्ट के पद स्वीकृत हैं, लेकिन आधे से भी कम डॉक्टर पदस्थ हैं। सीमित बजट के कारण हर मरीज को समय पर जांच या दवा नहीं मिल पाती।

ये भी पढ़ें

डाक विभाग की नई सेवा शुरु, अब घर बैठे भेज सकेंगे ‘पार्सल’
ग्वालियर
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

05 Nov 2025 03:28 pm

Published on:

05 Nov 2025 03:13 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / गैस त्रासदी इलाकों में तेजी से बढ़ रहे ‘कैंसर’ मरीज, आकड़ा पहुंचा 4 हजार के पार

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

फिल्मों में एक्टिंग करना चाहते थे मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, 3 बार बने CM

Madhya Pradesh Former CM Arjun Singh
भोपाल

एमपी में 10 घंटे बिजली वाले सर्कुलर पर विवाद, एक्शन में सीएम, चीफ इंजीनियर को हटाया

CM Mohan Yadav in Action on Electricity Supply to MP Farmers
भोपाल

अचानक भोपाल पहुंची सैफ अली खान की बहन सबा अली सुल्तान, नवाबी संपत्तियों पर दिए बड़े निर्देश

MP news Saba sultan in Bhopal actor saif ali khan sister
भोपाल

साहब ! बिजली का बिल 56 हजार रुपए आया, कैसे जमा करूं…?

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

SIR सर्वे पर सख्ती, कलेक्टर ने आधी रात BLO को किया सस्पेंड, सामने आई वजह

SIR Survey
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.