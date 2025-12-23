23 दिसंबर 2025,

भोपाल

एमपी में ई अटेंडेंस पर बड़ा अपडेट, तोड़ निकालनेवाले कर्मचारियों, अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई

E-attendance- कई किमी दूर से लगा रहे ई अटेंडेंस, सीएमएचओ ने जारी किया नोटिस, कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

भोपाल

image

deepak deewan

Dec 23, 2025

Strict action against employees who found a way to bypass e-attendance in MP

Strict action against employees who found a way to bypass e-attendance in MP (फोटो सोर्स- Freepik)

E-attendance- मध्यप्रदेश में सरकारी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कर्मचारियों, अधिकारियों की नियमित उपस्थिति पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इसके लिए अटेंडेंस की अत्याधुनिक तकनीकें अपनाई जा रही हैं। अधिकांश विभागों में ई अटेंडेंस की व्यवस्था की गई है जिसका विरोध भी किया जा रहा है। प्रदेशभर के स्कूली टीचर्स तो इसके खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट तक जा चुके हैं। देशी तरीका अपनाकर ई अटेंडेंस का तोड़ भी निकाला जा चुका है। हालांकि ऐसे कर्मचारियों, अधिकारियों पर अब कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे कुछ डॉक्टर्स से जवाब तलब किया गया है।

स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर्स के लिए ड्यूटी पर हाजिर होने के सबूत के तौर पर ‘सार्थक ऐप’ पर उपस्थिति दर्ज कराने का नियम बनाया है। डॉक्टर्स ने इसका भी तोड़ निकाल लिया। एक डॉक्टर ने तो करीब 550 किमी दूर से ई अटेेंडेंस लगा दी। एक अन्य डॉक्टर ने भी ऐप का दुरुपयोग कर उपस्थिति दर्ज करवाई। हालांकि ये दोनों अब कार्रवाई के घेरे में हैं। भोपाल के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. मनीष शर्मा ने दोनों को नोटिस जारी कर दिया है।

550 किमी दूर से ई अटेंडेंस दर्ज करा दी

जांच में सामने आया कि भोपाल में संजीवनी क्लिनिक में पदस्थ एक डॉक्टर ने करीब 550 किमी दूर से ई अटेंडेंस दर्ज करा दी। गौतम नगर में चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजीव सिंह ने यह हरकत की। बाग मुगलिया में पदस्थ डॉ. मिनहाज की सार्थक ऐप पर दर्ज अटेंडेंस में अलग-अलग चेहरे दिखाई दिए।

कठोरतम वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. मनीष शर्मा ने दोनों डॉक्टरों को तत्काल शो काज नोटिस जारी कर दिए। संतोषजनक जवाब न मिलने पर कठोरतम वैधानिक कार्रवाई की भी चेतावनी दी है।

एमपी के इस शहर का नजारा बदल देंगे 29 किमी लंबे घाट, जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा
भोपाल
Union Minister JP Nadda arrived to inspect the 29 km long ghats of Ujjain

Updated on:

23 Dec 2025 09:28 pm

Published on:

23 Dec 2025 09:15 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में ई अटेंडेंस पर बड़ा अपडेट, तोड़ निकालनेवाले कर्मचारियों, अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

एमपी में कर्मचारियों की बड़ी श्रेणी समाप्त, वित्त विभाग ने जारी किए आदेश, मची खलबली

आउटसोर्स कर्मचारियों पर वित्त विभाग का आदेश
भोपाल

52 किलो सोना, 93 करोड़ कैश, करोड़पति आरक्षक सौरभ शर्मा केस में ED ने खोले बड़े-बड़े राज…

Saurabh Sharma case Update
भोपाल

आम किसानों की आय महज 25 रुपए रोज, मंत्रियों ने बंगलों की मरम्मत पर फूंके 200 करोड़, कांग्रेस ने साधा निशाना

Congress alleges spending 200 crores on repairing ministers' bungalows
भोपाल

एमपी के इस शहर का नजारा बदल देंगे 29 किमी लंबे घाट, जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा

Union Minister JP Nadda arrived to inspect the 29 km long ghats of Ujjain
भोपाल

मिली अनुमति…मेट्रो की Blue Line के लिए कटेंगे 668 पेड़, बनेंगे अंडरग्राउंड स्टेशन

Metro's Blue Line
भोपाल
