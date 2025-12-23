एमपी में ई अटेंडेंस पर बड़ा अपडेट, तोड़ निकालनेवाले कर्मचारियों, अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई

E-attendance- मध्यप्रदेश में सरकारी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कर्मचारियों, अधिकारियों की नियमित उपस्थिति पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इसके लिए अटेंडेंस की अत्याधुनिक तकनीकें अपनाई जा रही हैं। अधिकांश विभागों में ई अटेंडेंस की व्यवस्था की गई है जिसका विरोध भी किया जा रहा है। प्रदेशभर के स्कूली टीचर्स तो इसके खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट तक जा चुके हैं। देशी तरीका अपनाकर ई अटेंडेंस का तोड़ भी निकाला जा चुका है। हालांकि ऐसे कर्मचारियों, अधिकारियों पर अब कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे कुछ डॉक्टर्स से जवाब तलब किया गया है।