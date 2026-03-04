एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि देने पहुंचे सीएम मोहन यादव, प्रदेश के विकास में योगदान को किया याद

होली पर्व के उल्लास के बीच आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित कई नेता गुलाल से रंगे नजर आए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्वर्गीय सकलेचा का जनसेवा और विकास का दृष्टिकोण आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बना रहेगा। विधानसभा परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और मीडियाकर्मी भी मौजूद रहे। सभी ने पूर्व मुख्यमंत्री के जीवन मूल्यों और प्रदेश के प्रति उनके समर्पण को याद करते हुए उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए।