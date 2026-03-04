4 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में चोरी मोबाइल दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड तक जा रहे, बड़ा नेटवर्क ध्वस्थ

Mobile phones stolen :बिहार, झारखंड, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र तक जा रहे मध्य प्रदेश से चोरी किए जा रहे मोबाइल फोन, 1800 से अधिक मोबाइल अलग अलग जिलों से बरामद कर लोगों को लौचाए गए।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Mar 04, 2026

Mobile Phones Stolen

एमपी में 1800 से ज्यादा मोबाइल पकड़ाए (Photo Dource)

Mobile Phones Stolen :मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से चोरी, छीने गए और गुम मोबाइलों में अधिकतर संगठित नेटवर्क के माध्यम से बिहार, झारखंड, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र तक जा रहे हैं। पुलिस ने पिछले 20 दिन में 1835 गुम हुए और चोरी गए मोबाइल बरामद किए हैं।

बताया जा रहा है कि, चोरी गए मोबाइलों को बरामद करने में संचार साथी एप से बड़ी मदद मिल रही है। वहीं, साइबर एनालिसिस, सेंटर इक्यूपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (सीईआइआर) पोर्टल और नेशनल क्राइम रिकार्ड पोर्टल के सहयोग से मोबाइल खोजने में बड़ी मदद मिल रही है।

सबसे ज्यादा मोबाइल ग्वालियर में

सूबे के ग्वालियर में साइबर सेल ने सीईआइआर पोर्टल से कई कंपनियों के कुल 551 मोबाइल फोन प्रदेश के विभिन्न शहरों और राज्यों से जब्त किए गए हैं।

आपरेशन विश्वास से ट्रेस हुए 200 मोबाइल

छतरपुर पुलिस ने आपरेशन विश्वास के अंतर्गत 200 मोबाइल फोन ट्रेस किए। ये सभी मोबाइल जिले के अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, दिल्ली, महोबा, झांसी (उप्र) से जब्त किए गए हैं। उज्जैन में पुलिस ने सीईआइआर पोर्टल एवं साइबर सेल की सहायता से 409 फोन जब्त किए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 Mar 2026 10:38 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में चोरी मोबाइल दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड तक जा रहे, बड़ा नेटवर्क ध्वस्थ

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मार्च के आखिरी सप्ताह में आएगा ‘बजट’, निगम में नहीं बदलेंगी Tax की दरें

budget
भोपाल

एमपी में तेज गर्मी के बीच मौसम का यू-टर्न, भोपाल समेत इन जिलों में 6 मार्च से बारिश

MP Weather Updates
भोपाल

MP में होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, रेस में ये 4 से 5 चेहरे! राजनीतिक नियुक्तियों पर लगा वीटो

MP cabinet expansion is expected during navratri Political appointments vetoed
भोपाल

MP में पढ़ाई महंगी! 5वीं कक्षा तक के कोर्स से NCERT बाहर, नर्सरी के बच्चों पर 10 किताबों का बोझ

NCERT books are excluded from the curriculum up to 5th grade MP News
भोपाल

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह लेंगे पांच प्रण, शुरू करेंगे 'मामा कोचिंग' और…

shivraj singh chouhan
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.