एमपी में चोरी मोबाइल दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड तक जा रहे, बड़ा नेटवर्क ध्वस्थ

Mobile Phones Stolen :मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से चोरी, छीने गए और गुम मोबाइलों में अधिकतर संगठित नेटवर्क के माध्यम से बिहार, झारखंड, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र तक जा रहे हैं। पुलिस ने पिछले 20 दिन में 1835 गुम हुए और चोरी गए मोबाइल बरामद किए हैं।