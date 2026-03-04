मार्च के आखिरी सप्ताह में आएगा ‘बजट’, निगम में नहीं बदलेंगी Tax की दरें

बीते वर्ष ही प्रॉपर्टी टैक्स में 10 प्रतिशत वॉटर टैक्स एवं सीवेज चार्ज में 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। पिछले वित्तीय वर्ष के कई बजट अनुमान पूरे नहीं होने के चलते नगर निगम इस बजट में इस राशि को समायोजित करेगा। नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 3611 करोड़ 79 लाख 75 हजार रुपए का बजट का बजट पेश किया था। इस बजट में प्रॉपर्टी, पानी और ठोस-अपशिष्ट आदि पर टैक्स बढ़ाया गया था।