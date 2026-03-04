MP में पढ़ाई महंगी! 5वीं कक्षा तक के कोर्स से NCERT बाहर, नर्सरी के बच्चों पर 10 किताबों का बोझ

MP News: प्राइवेट स्कूलों में प्राइमरी कक्षा में महंगी किताओं से बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे। इसकी वजह यह है कि स्कूलों ने कक्षा पांच तक के कोर्स से एनसीईआरटी की किताबों (NCERT Books) को बाहर ही कर दिया है। प्राइवेट पब्लिशर्स की एक किताब के दाम 600 रुपए तक है। स्कूलों से जारी सिलेबस लिस्ट में यह बात सामने आई। शिक्षा विभाग की निगरानी के बीच एनसीईआरटी किताबों के नियमों की स्कूलों ने अनदेखी की। राजधानी के चालीस हजार प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी और प्राइमरी कक्षा में है। दिलचस्प यह है कि नियमों की इस अनदेखी पर अफसरों ने चुप्पी साध ली है।