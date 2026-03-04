4 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

MP में पढ़ाई महंगी! 5वीं कक्षा तक के कोर्स से NCERT बाहर, नर्सरी के बच्चों पर 10 किताबों का बोझ

MP News: नर्सरी से कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए 8 से 10 किताबें शामिल हैं, जिनमें से हर एक की कीमत 600 रुपये तक है। करिकुलम में NCERT शामिल नहीं है, और बच्चे महंगी किताबों से पढ़ाई करेंगे।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Akash Dewani

Mar 04, 2026

NCERT books are excluded from the curriculum up to 5th grade MP News

NCERT books excluded from the curriculum up to 5th grade (फोटो- FREEPIK)

MP News: प्राइवेट स्कूलों में प्राइमरी कक्षा में महंगी किताओं से बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे। इसकी वजह यह है कि स्कूलों ने कक्षा पांच तक के कोर्स से एनसीईआरटी की किताबों (NCERT Books) को बाहर ही कर दिया है। प्राइवेट पब्लिशर्स की एक किताब के दाम 600 रुपए तक है। स्कूलों से जारी सिलेबस लिस्ट में यह बात सामने आई। शिक्षा विभाग की निगरानी के बीच एनसीईआरटी किताबों के नियमों की स्कूलों ने अनदेखी की। राजधानी के चालीस हजार प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी और प्राइमरी कक्षा में है। दिलचस्प यह है कि नियमों की इस अनदेखी पर अफसरों ने चुप्पी साध ली है।

एक अप्रेल से कक्षाएं हो जाएंगी शुरू

एक अप्रैल से कक्षाओं की शुरूआत होगी। प्राइवेट स्कूलों में प्राइमरी और नर्सरी कक्षाओं में दाखिलों की प्रक्रिया पूरी हो गई। किताबों और यूनिफार्म की खरीदी के लिए शहर के कुछ स्कूलों से ऑनलाइन सिलेबस जारी हुआ है। छोटी कक्षाओं के बच्चों के लिए आठ से दस किताबें हैं। इसमें कॉपियों की संख्या नहीं हैं। कक्षा छठी से बच्चे एनसीईआरटी की किताबों से रूबरू होंगे। इसमें 19 किताबें हैं जिनमें 6 एनसीईआरटी शामिल की गई है।

जारी सिलेबस में ये हाल

प्राइवेट स्कूलों से जारी सिलेबस की सूची के मुताबिक

  • नर्सरी कक्षा में 9 किताबें कीमत डेढ़ सौ रुपए से लेकर 250 तक।
  • कक्षा दो 11 किताबें कीमत चालीस रुपए से लेकर 625 रुपए तक एक किताब।
  • कक्षा पांच- 14 किताबें। कीमत 40 रुपए से लेकर 609 रुपए तक।
  • कक्षा छठवीं-19 किताबें कीमत 65 रुपए से लेकर 499 रुपए तक।
  • इसमें छह किताबें एनसीईआरटी की शामिल हुई है।

सीबीएसई के 150 स्कूल

राजधानी में 150 सीबीएसई स्कूल हैं। महंगी किताबों के मामलों में यहां सबसे ज्यादा शिकायतें हैं। कलेक्टर ने जांच के लिए टीम बनाई है।

नियमों के आधार पर होगी कार्रवाई होगी- डीईओ

मामले में नियमों के आधार पर कार्रवाई होगी। हर कक्षा में पढ़ाई जानी वाली किताबों की स्कूलों से लिस्ट मांगी गई है। उसकी जांच हो रही है। लिस्ट और स्कूल के सिलेबस से मिलान किया जाना है।- एनके अहिरवार, जिला शिक्षा अधिकारी (MP News)

ये भी पढ़ें

भावुक हुए CM मोहन यादव, दीवारों पर लिखी इस लाइन ने खींचा ध्यान
अशोकनगर
CM Mohan Yadav became emotional reading a line written on the walls in ashoknagar mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 Mar 2026 05:48 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / MP में पढ़ाई महंगी! 5वीं कक्षा तक के कोर्स से NCERT बाहर, नर्सरी के बच्चों पर 10 किताबों का बोझ

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह लेंगे पांच प्रण, शुरू करेंगे 'मामा कोचिंग' और…

shivraj singh chouhan
भोपाल

एमपी में शराब से मालामाल होगी सरकार, 1432 करोड़ रुपए एक ही शहर से आने की उम्मीद

Bhopal expects to earn ₹1,432 crore from liquor
भोपाल

MP सरकार ने बाजार से उठाया 6300 करोड़ का कर्ज, महंगाई भत्ते और लाड़ली बहनों का होगा भुगतान

mp news
भोपाल

होली पर ‘1500 पुलिस बल’ तैनात, शराब पीकर उत्पात मचाया तो खैर नहीं

Holi celebrations
भोपाल

एमपी में कर्मचारियों की एनुअल सीआर पर बड़ा अपडेट, G.A.D. ने बढ़ाया मंत्रियों का दखल

GAD increases ministerial interference in MP employees' annual CR Duty
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.