केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह लेंगे पांच प्रण, शुरू करेंगे ‘मामा कोचिंग’ और…

मामा कोचिंग के साथ ही विदिशा में मामा चलित अस्पताल शुरू किए जाएंगे। जिनमें आधुनिक जांच सुविधाएं और योग्य डॉक्टरों की टीम तैनात रहेगी। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने अपने जन्मदिन को सेवाभाव और सादगी से मनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने गिफ्ट और गुलदस्तों से दूरी बनाते हुए अपने समर्थकों से अपील की है कि इस बार उनके जन्मदिन पर कोई भी होर्डिंग न लगाएं, शॉल या बुके लेकर शुभकामनाएं देने न आएं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यदि कोई उन्हें शुभकामना देना चाहता है, तो वह एक पौधा लगाए। पौधा लगाकर धरती माता को बचाने के इस पुण्य अभियान में समर्थक और शुभचिंतक उनका साथ दें। शिवराज सिंह ने कहा कि आने वाली पीढ़ी के लिए जीवन सुरक्षित करना ही मेरे लिए आपका सबसे बड़ा उपहार होगा।