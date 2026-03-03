होली पर ‘1500 पुलिस बल’ तैनात, शराब पीकर उत्पात मचाया तो खैर नहीं

पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने बताया, सभी थाना प्रभारी के नेतृत्व में अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं, जो अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार गश्त करेंगी। किसी भी आकस्मिक स्थिति या बलवा जैसी परिस्थिति से निपटने के लिए एसटीएफ की दो बटालियन भी बुलाई गई हैं, जिन्हें जरूरत पडऩे पर तुरंत एक्शन के लिए तैनात किया जाएगा। इसके अलावा जोन स्तर पर डीसीपी और एसीपी अधिकारियों की भी ड्यूटी भी लगाई गई है।