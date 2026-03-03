3 मार्च 2026,

मंगलवार

भोपाल

होली खेलने के तुरंत बाद न करें ये 3 काम, हो सकता है स्किन इन्फेक्शन

Holi festival: रंग खेलने के तुरंत बाद तेज धूप मे निकलने से धूप और रसायनों की संयुक्त प्रतिक्रिया से त्वचा पर सनबर्न, पिगमेंटेशन और जलन की समस्या बढ़ सकती है।

भोपाल

image

Astha Awasthi

Mar 03, 2026

Holi festival

Holi festival (Photo Source- freepik)

Holi festival: होली के उत्साह के बीच त्वचा और आंखों की सुरक्षा को लेकर सावधानी बरतनी जरूरी है, क्योंकि हर साल होली पर एमवायएच सहित अन्य अस्पतालों में आंख में कलर जाना या स्किन इन्फेक्शन के केस पहुंचते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि गहरे और रासायनिक रंग त्वचा के लिए हानिकारक हो सकते हैं। खासकर तब जब रंग खेलने के बाद लोग तेज धूप में निकलते हैं।

त्वचा रोग विशेषज्ञों के अनुसार, कई गहरे रंगों में केमिकल और भारी धातुएं मिली होती हैं, जो त्वचा में जलन, खुजली, एलर्जी और रैशेज का कारण बन सकती हैं। काला, बैंगनी और गहरा हरा रंग त्वचा पर अधिक दुष्प्रभाव डाल सकता है। रंग खेलने के तुरंत बाद तेज धूप मे निकलने से धूप और रसायनों की संयुक्त प्रतिक्रिया से त्वचा पर सनबर्न, पिगमेंटेशन और जलन की समस्या बढ़ सकती है।

त्वचा पर लगाएं नारियल या सरसों का तेल

रंग खेलने से पहले त्वचा पर नारियल या सरसों का तेल अच्छी तरह लगा लें, ताकि रंग सीधे त्वचा के संपर्क में न आएं। इसके अलावा फुल स्लीव्स कपड़े पहनना और चेहरे को ढंककर रखना भी फायदेमंद हो सकता है। रंग खेलने के बाद त्वचा को तुरंत साफ पानी से धोना चाहिए और हल्के फेसवॉश या साबुन का ही इस्तेमाल करना चाहिए।

डॉक्टर्स कहते हैं कि रंगों के छोटे कण आंखों में जाने से जलन, लालिमा, सूजन और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। कई बार तेज रसायन कॉर्निया को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। यदि आंख में रंग चला जाए तो उसे रगडऩे के बजाय तुरंत साफ और ठंडे पानी से धोना चाहिए। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। होली खेलने के बाद पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं, ताकि शरीर हाइड्रेट रहे।

काम आएंगे ये सुझाव

  • गहरे और केमिकल युक्त रंगों से बचें, हर्बल या प्राकृतिक रंगों को प्राथमिकता दें।
  • चश्मा लगाएं, ताकि रंगों के कण सीधे आंखों में न जाएं।

तुरंत न करें ये काम

  • त्वचा को रगड़कर साफ न करें, इससे स्किन डैमेज हो सकती है।
  • तेज धूप में तुरंत बाहर न निकलें, जरूरत हो तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें।
  • किसी भी प्रकार की एलर्जी या जलन की स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

खबर शेयर करें:

