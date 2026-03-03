होली खेलने के तुरंत बाद न करें ये 3 काम, हो सकता है स्किन इन्फेक्शन

डॉक्टर्स कहते हैं कि रंगों के छोटे कण आंखों में जाने से जलन, लालिमा, सूजन और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। कई बार तेज रसायन कॉर्निया को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। यदि आंख में रंग चला जाए तो उसे रगडऩे के बजाय तुरंत साफ और ठंडे पानी से धोना चाहिए। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। होली खेलने के बाद पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं, ताकि शरीर हाइड्रेट रहे।