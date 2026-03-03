एमपी के वरिष्ठ बीजेपी नेता का देहांत, पसरा शोक, सीएम मोहन यादव ने दी श्रद्धांजलि

Rajkumar Yadav- मध्यप्रदेश के एक वरिष्ठ बीजेपी नेता का निधन हो गया है। अशोकनगर जिले की विधानसभा सीट चंदेरी के पूर्व विधायक राव राजकुमार सिंह यादव का भोपाल में देहांत हुआ। वे यहां के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती थे। पूर्व विधायक राव राजकुमार सिंह यादव की गंभीर हालत की खबर मिलने पर सीएम डॉ. मोहन यादव सोमवार को उनका हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने परिजनों से भी बातचीत की थी। राव राजकुमार सिंह यादव ने मंगलवार को भोपाल में ही अंतिम सांस ली। उनकी पा​र्थिव देह अंतिम संस्कार के लिए पैतृक गांव महूअन ले जाई गई। पूर्व विधायक राजकुमार सिंह यादव के निधन पर पार्टी में शोक छा गया। सीएम मोहन यादव ने भी उनके निधन पर दुख जताते हुए श्रद्धांजलि दी।